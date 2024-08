“Ya hemos olvidado la guerra de los Balcanes. No sirvió de nada”

Politólogo, “espía mayor” en las páginas de “ABC” y autor de libros de divulgación histórica (como “Fake news del imperio español”, “Siempre tuvimos héroes” o “Siempre estuvieron ellas”), Javier Santamarta del Pozo (Madrid, 1963) ha comenzado a escribir la que será su primera novela. La empezó en junio en Coruxo (Vigo), y en agosto regresó para pasar unos días en Chaín (Gondomar). Ya se autodefine como un “fodechinchos madrileño que ama Galicia”.

–¿Qué puede adelantar de la novela?

–Tiene que ver con la novela histórica... que no con la historia novelada. Con la novela histórica se tiende muchas veces a hacer o a pretender hacer casi una historia novelada, y al final la gente se confunde. La novela, en general, tiene que tener un punto de ficción importante, buscando sobre un hecho real, que en este caso va a sorprender, porque no es nada de lo habitual. Las editoriales no nos permiten hablar mucho de lo que puede versar, porque sería muy fácil desentrañar la época. Pero no creo que deje a nadie indiferente. Hay cosas que pasan en España y va a ser sobre una realidad alternativa. Me gusta jugar con el qué podía haber pasado si...Y la ficción te permite eso. Tenía una serie de ideas y un esquema de trabajo. En la novela histórica te puedes inventar cualquier cosa, como que aparece un ovni en la época medieval. Al fin y al cabo, ya lo hizo Mark Twain, que llevó a un yanqui a la corte del rey Arturo. La novela te permite todo esto, sobre todo si está bien trabajada, y en este caso sí tiene una labor de documentación.

–Ha presumido en redes sociales del fantástico lugar donde ha empezado a escribirla, en Coruxo, con unas magníficas vistas a la ría.

–Cada vez me gusta más toda esta parte de Galicia. Me he convertido, espero que no en un “fodechinchos”, pero sí en un amante loco de esta zona. Es un lugar maravilloso. He tenido la suerte de hacerlo en un lugar frente al mar, y ahí me puedo tirar horas y horas escribiendo.

Van pasando los días… las semanas… y ha sido todo un lujo poder haber estado frente a una de las rías más hermosas de España, dándole a la tecla de lo que será…



¡mi primera NOVELA!



Siento unos nervios como no imagináis ¡pues seguro os sorprenderá!



Espero que para bien.

–¿Por qué se ha sumergido en este primer libro de ficción? ¿Es porque tiene mejor salida que el ensayo en el mercado editorial?

–Todo es muy relativo. Ves ensayos que han tenido un éxito tremendo, como el de Irene Vallejo, “El infinito en un junco”, o novelistas como Santiago Posteguillo o Pérez-Reverte. El mercado ha cambiado mucho. El otro día, hablando con Javier Moro, decía que esas grandes ventas de antes han desaparecido. Los que escribimos, en el fondo, tenemos todos alma de ficción. Yo tenía ideas para hacer novelas, de hecho, llevo trabajando una, que no es histórica, un poco al modo de Javier Marías, con brújula [Javier Marías dividía a los escritores en “escritores brújula” y “escritores mapa”], porque les pasan cosas a los personajes y yo no me entero, y me estoy divirtiendo mucho. Me gusta mucho el cine y visualizar las cosas, y en todos los ensayos, si te fijas, hay diálogos, como lo que ocurrió en el Parlamento en la I República. Son situaciones que tuve que recrear, que no inventar, y me dije “qué buena novela saldría de aquí”, o “esto tiene eso para una serie”, y me lancé. No sé qué tal me saldrá, porque hemos visto ensayistas que se han pasado la novela y no les ha salido muy bien. Igual me sale un truño tremendo.

–En sus textos divulgativos utiliza mucho la retranca. ¿La usará aún más en la novela?

–Hay bromas, pero al ser mi primera novela, me la estoy tomando muy a serio. Ya veremos luego, cuando lo trabaje con mi editora. A lo mejor le damos algún entronque diferente, pero en un principio está intentando ser muy canónica en esos aspectos. Soy un admirador de Wenceslao Fernández Flórez, de cuya obra busco siempre tener los primeros ejemplares, o de las novelas de Jardiel Poncela. Ese tipo de humor es irrepetible y no sé muy bien cómo introducirlo.

–Volviendo a la divulgación histórica, hay una polémica muy viva, y pendular, entre la leyenda negra y la “leyenda rosa”.

–Es un poco locura. El mundo académico dice que está todo resuelto, pero no han sido capaces de indicar que está ya resuelto al gran público. A raíz de lo del Hospital Zendal, se empezó a conocer realmente la expedición Balmis. Recuerdo que la expedición Balmis ya estaba en dos novelas, una de Javier Moro y otra de Almudena de Arteaga, y cuando yo iba a sacarla en el ensayo “Siempre tuvimos héroes”, el editor me dijo: “No, esto ya es muy conocido”. A veces vivimos en una campana de eco, y es lo que le pasa a la academia. Efectivamente, Ricardo García Cárcel ya había escrito sobre ella mucho antes que otros, aparte del clásico de Julián Juderías, pero no tuvieron el reconocimiento por el gran público. Hemos pasado de “hay que ver qué desconocido es Blas de Lezo” a “¡Blas de Lezo es el mejor almirante y estratega, la mayor victoria sobre Inglaterra!”. No, no nos pasemos, tampoco es eso.

-Hemos pasado de un extremo al otro.

-Estamos dando un bandazo. Vemos incluso a autores diciendo que lo que fuimos a América es a parar un genocidio. Oiga, no, mire, no íbamos con mandato de Naciones Unidas, íbamos a lo que íbamos, encontramos un continente y empezamos a fuego y a espada, como se tienen que hacer las conquistas. Y de ahí es verdad que salen cosas. Ahora mismo estemos en el año del 500 aniversario de un hospital que lleva en funcionamiento, insisto, cinco siglos, que es el de Ciudad de México. Tendremos que pedir perdón, pero es que ese hospital no se hizo para los conquistadores. Es un tópico lo que ocurre con las universidades, que, en el mundo anglosajón, portugués u holandés, se quedaron en las costas. Es un tipo de conquista diferente, no sé si mejor ni peor. Ya no es leyenda rosa, o blanquear una leyenda negra, no. La historia tiene todos los claroscuros, como la quema de códices que hubo, o un fray Bernardino de Sahagún que recupera con esa Historia de la Nueva España todos aquellos códices. O un Felipe II que hace que el náhuatl sea la lengua oficial de la Nueva España. Ahora mismo hay una tendencia al “somos los mejores, un imperio generador, no ha habido ningún otro igual…”. Yo creo que también sería injusto y una pasada de frenada que no hace nada bueno para recuperar la historia real.

–Usted estuvo trabajando en misiones de cooperación en la ex Yugoslavia tras la guerra. Volvemos a tener una guerra en Europa. ¿Hemos aprendido algo de aquello?

–No, el ser humano no aprende de nada. Ese tópico manido de que “aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla” es cierto. Nadie se va a pegar en los Balcanes por ver quién coge el testigo de Tito. Pero si empiezas a decir que “luchamos por el honor de Kosovo, Polje, y lo que ocurrió en la batalla de los Mirlos contra los turcos y el imperio otomano”, de pronto te pones épico, oye, y eso ya es otra cosa. “Además, somos étnicamente muy diferentes, y además tenemos religiones diferentes...”. ¿Estamos volviendo a la guerra a los 30 años? Hay teocracias, pero la realidad es que hay unos intereses económicos, geoestratégicos y geopolíticos reales. Por eso la gente no se mata, pero, de pronto, por la reivindicación de aspectos históricos o por esa diferenciación que nos hacen entre unos y otros, es mucho más fácil el enfrentamiento. Lo estamos viendo con Rusia y Ucrania. Hemos visto a todos los mandatarios, incluso nuestro Pedro Sánchez, decir que no había habido una guerra así en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pues ya está: ya hemos olvidado la guerra de los Balcanes. No sirvió de nada.

Ante la invasión madrileña en Galicia, #RadioMesetaria, ha enviado a un corresponsal para comprobar a qué llaman en Galicia los #Fodechinchos un helado de chocolate.



¡Inaceptable!

