Asocian la infección por virus del papiloma humano con menor fertilidad en hombres

Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y se calcula que hasta el 80% de la población sexualmente activa, tanto hombres como mujeres, ha entrado en contacto con este patógeno en algún momento de su vida. Se sabe que la infección por virus del papiloma humano (VPH) causa el 95% de los casos de cáncer de cuello uterino, el cuarto tipo de tumor más común en las mujeres, pero otras secuelas de este patógeno todavía se están empezando a estudiar. Una de ellas es su influencia en la reproducción. Un estudio de pequeño tamaño realizado en Córdoba, Argentina, ha hallado una asociación entre esta infección y una menor fertilidad en hombres. Los autores sugieren la realización de cribados exhaustivos del VPH en varones, incluida la determinación del genotipo del virus, en las clínicas de urología y fertilidad.

El informe de esta investigación, publicado ayer en la revista “Frontiers in Cellular and Infection Microbiology”, halla este vínculo con la infección de genotipos de alto riesgo del VPH. Este patógeno se divide entre virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Los primeros presentan un alto riesgo de desarrollar tumores malignos (cánceres de cérvix en mujeres y de pene, recto o en la cavidad bucofaríngea en hombres), mientras que los segundos producen, principalmente, verrugas benignas.

El esperma de varones contagiados con genotipos de alto riesgo del VPH sufre más daños por estrés oxidativo y presenta una respuesta inmune más débil, lo que puede traducirse en una menor fertilidad. En concreto, los varones con infección por ese tipo de virus mostraron una mayor muerte de espermatozoides debido al estrés oxidativo y a una respuesta inmune debilitada en el tracto urogenital. Ninguno de los voluntarios había sido vacunado contra el VPH.

Especialistas consultados por Science Media Center valoran los resultados de este estudio, aunque precisan que deben tomarse con precaución, por el bajo número de casos incluidos (20 adultos infectados con genotipos de alto riesgo, siete contagiados con genotipos de bajo riesgo y 43 adultos sin infecciones). Los resultados necesitan consolidarse y reproducirse en otras investigaciones. Así lo subraya, por ejemplo, el investigador emérito en el Instituto Catalán de Oncología (ICO) Xavier Bosch, quien subraya que se está “abriendo el espectro con información sobre las posibles consecuencias a medio-largo plazo de estas infecciones, incluyendo patología no tumoral”. En cualquier caso, Bosch recuerda que la mayoría de las clínicas de fertilidad “han adoptado ya rastreos de muestras seminales para VPH en las evaluaciones de esterilidad de origen masculino. El problema es que no disponemos de tratamientos para la infección por VPH y, por tanto, las implicaciones clínicas son limitadas”.

Para Yolanda Cabello, embrióloga clínica independiente y consultora en reproducción asistida, la población general, sobre todo los hombres, “tiene un gran desconocimiento de las secuelas que puede tener la transmisión de este virus y estos, aun siendo portadores, no se realizan revisiones y son vectores del virus, infectando a todas sus parejas sexuales inconscientemente, ya que las posibles consecuencias son a largo plazo y no inmediatas”, recalca.

Cabello celebra que en 2008 se comenzó a vacunar gratuitamente a niñas a los 12 años y más tarde a los niños varones de esa edad. Galicia fue una de las 5 comunidades que aprobaron la inclusión de la vacuna contra el VPH en la cartera de servicios públicos para varones de 12 años.

Por su parte, Rocío Núñez Calonge, bióloga especialista en reproducción humana, resalta que 37 países vacunan actualmente a las niñas de entre 9 y 14 años, antes de que comiencen la actividad sexual. “Al tiempo de hacer hincapié en la vacunación no solo de las niñas, sino también de los varones, el trabajo abre una nueva vía de conocimiento en la cual sería necesario estudiar en las personas infectadas, cuál es la clase de virus: alto o bajo riesgo”, señala.

Estudio de referencia: C. Olivera et al. "Impact of high-risk and low-risk Human Papillomavirus (HPV) infections on the male genital tract: effects on semen inflammation and sperm quality". Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. DOI: 10.3389/fcimb.2024.1420307