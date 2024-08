“No hay una época de la historia con tan mala imagen como la Edad Media”

¿Fue realmente la Edad Media tan arcaica y salvaje? ¿De verdad la mujer estaba tan encapsulada como se pensaba? ¿La libertad sexual estaba más anulada que en la España de mediados del siglo XX? Quizás las respuestas den la vuelta a nuestra tortilla mental. El catedrático de Historia Medieval de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) José Miguel Andrade nos ayuda a entender mejor una época que no fue tal y como nos la han pintado. Para empezar, acaba de publicar un artículo sobre un documento preservado en el Monasterio de San Salvador de Celanova sobre una posible unión homosexual.

“Es un documento que presenta una complejidad. Incluye –defiende el experto– una serie de clásulas de carácter afectivo que nos hacen reflexionar, como cuando señala ‘el ser fieles el uno al otro todas las noches para siempre’. Es una frase llamativa”, añade.

CELANOVA VISTA DEL MONASTERIO DE SAN SALVADOR FUNDADO POR SAN ROSENDO en la época medieval. / Iñaki Osorio

–Hasta ahora teníamos una visión de la Edad Media que quizás no se asemeje a lo que realmente fue.

–No hay una época de la historia que tenga tan mala imagen como la Edad Media.De hecho, en el habla coloquial, cuando hay algo atrasado o violento se califica como medieval. No se dice que es romano, egipcio o visigótico. Tiene que ver con el hecho de que los renacentistas se forjaron como descubridores de la Antigüedad Clásica. Según ellos, pasó por un periodo de oscuridad de mil años que sería la época medieval. Esto es falso, porque si ellos descubrieron el pasado de la Roma clásica, por ejemplo, fue por la labor de transcripción y de continuidad que realizaron una serie de personas en la Edad Media en la Europa cristiana y en el mundo andalusí que fue una cadena de transmisión. A la Edad Media no podemos idealizarla. Fue una época violenta, pero tuvo cosas muy luminosas.

–¿Puede concretar?

–Fue una época que entre los siglos X y XIII experimentó un crecimiento demográfico y económico sin parangón en la historia de la humanidad. Promueve una fuerte organización de Europa, se desarrolla el comercio, la actividad artesanal... Hay muchas luces, pero en el imaginario popular prosigue la idea de una Edad Media oscura y violenta, grosera y sucia, y eso no es cierto.

La mujer, en la Alta Edad Media, estaba jurídica y patrimonialmente en pie de igualdad con el hombre. José Miguel Andrade — Catedrático de Historia

–También pensábamos que las mujeres de ese tiempo estaban más sometidas. Las últimas investigaciones rompen con esa idea.

–Es una de las cosas más destacables. La mujer, en la Alta Edad Media, estaba jurídica y patrimonialmente en pie de igualdad con el hombre. En el derecho hereditario, en gran parte de la época, no había diferencias entre hombres y mujeres. No había herencia en beneficio del hijo varón. Ellas tenían acceso al patrimonio al igual que ellos y podían disfrutar de él, así como de su dote. Para la mujer, era una realidad más libre y autónoma de lo que normalmente se percibe.

Imagen de un códice medieval recuperada por Manuel Moleiro. / M.M.

–Existían también muchísimos monasterios femeninos.

–Sí, y es un tema muy interesante sobre el que se hizo una tesis en la Universidad de Vigo, porque las mujeres en el mundo monástico no solían vivir tan recluidas como solemos pensar. La reclusión férrea femenina monástica de la época moderna no se practicaba en la Edad Media.

hasta el siglo XII o XIII una cierta indiferencia respecto a la homosexualidad José Miguel Andrade — Catedrático de Historia

–¿Y con la gente del mismo sexo en relación era algo más aceptado socialmente que en el siglo XX, por ejemplo?

–Habría que distinguir entre épocas. Parece que hubo hasta el siglo XII o XIII una cierta indiferencia respecto a la homosexualidad, pero después se convierte en una actividad denunciada, criticada, cuestionada e incluso objeto de castigo penal muy fuerte. Por una parte, hay una literatura homoerótica que practicaban buena parte de los monjes de los monasterios europeos en los siglos XI y XII, pero desde este último siglo o el XIII cambia radicalmente. Por ejemplo, hubo reyes que tuvieron relaciones con hombres. Por ejemplo, Ricardo Corazón de León. Él no sufrió reproches por esa sexualidad. Pero en el caso del rey inglés Eduardo II, posterior y que tuvo relaciones afectivas con hombres, esto fue causa de su decadencia política y social.

–¿Podría ser que la época victoriana, el franquismo u otras épocas históricas más recientes contribuyeron a poner el velo sobre la Edad Media para justificar su represión?

–Puede ser, pero lo veo más, como indiqué antes, una responsabilidad de los renacentistas. Aunque no es menos cierto que en el XIX se descubre una Edad Media oscura, fantasmagórica. Puede ser que esa visión tópica negativa haya influido en la percepción de la Edad Media.

Catedral de Santiago, cuya primera piedra se asentó en el siglo IX, en la época medieval. / Xoál Álvarez

“Comparar Santiago con Alejandría es un atrevimiento; que no nos arrastre la pasión”

–¿Las películas o series, así como novelas más actuales, también han contribuido a proseguir con el cliché contra el Medievo?

–Hay de todo, pero no en todas se incurre en este tópico. En “Vikings”, por ejemplo, se muestra un protagonismo femenino bastante destacado. En la ficción literaria también aparecen mujeres más empoderadas.

–¿Se está estudiando bastante en las universidades esta época?

–Pienso que en las universidades gallegas se está produciendo, en los últimos 20 o 30 años, una serie de estudios que han contribuido a un mejor conocimiento de la Edad Media en Galicia. A lo mejor, habría que influir más en la divulgación, hacer llegar los contenidos a gente que no tiene competencia histórica para divulgar la realidad medieval.

–¿Cómo lograrlo?

–Por ejemplo, las redes sociales pueden ser una buena vía. Hay gente que no es historiadora que prepara hilos con contenidos de esta materia. Además, no se deberían publicar solo libros de investigación, sino de divulgación como el que publiqué recientemente sobre las peregrinaciones a Santiago de Compostela. En él, intento mostrar una imagen comprensible para todo el mundo. También debería haber más comunicación con los periódicos, radios y otros medios.

–Por cierto, ¿Santiago fue una Alejandría de la época medieval?

–No, no, se nos va la cabeza. Junto a Jerusalén y Roma, centraba las peregrinaciones cristianas de la época, pero era una ciudad pequeña con huella económica pequeña. Compararla con Alejandría o Roma en el Medievo es un atrevimiento; que no nos arrastre la pasión local.

Suscríbete para seguir leyendo