La Policía lanza una nueva advertencia sobre tus claves si no quieres ser pasto de los ciberdelincuentes

Las estafas, timos y robos a través de las nuevas tecnologías están al orden del día. Los ciberdelincuentes no dejan de buscar nuevas estrategias para hacerse con lo ajeno. Por eso, mientras los cacos se renuevan su catálogo de tretas y engaños, a los cuerpos de seguridad del Estado les toca hacer lo propio para combatirlos.

Una parte fundamental es la concienciación de la ciudadanía y la prevención.

Técnicas más frecuentes de los ciberdelincuentes

Entre las estrategias más empleadas por los ciberdelincuentes destacan:

Phising correo electrónico : Envían correos electrónicos que parecen provenir de una fuente legítima, como un banco, una red social o una empresa. El mensaje suele incluir un enlace a un sitio web falso donde se pide ingresar información personal o de acceso.

: Envían correos electrónicos que parecen provenir de una fuente legítima, como un banco, una red social o una empresa. El mensaje suele incluir un enlace a un sitio web falso donde se pide ingresar información personal o de acceso. Spear Phishing : Es una versión más dirigida del phishing, donde los atacantes personalizan el mensaje para una persona específica, aumentando las probabilidades de éxito.

: Es una versión más dirigida del phishing, donde los atacantes personalizan el mensaje para una persona específica, aumentando las probabilidades de éxito. Impersonación : Los atacantes se hacen pasar por una figura de autoridad o alguien de confianza para engañar a la víctima y obtener acceso a información o sistemas.

: Los atacantes se hacen pasar por una figura de autoridad o alguien de confianza para engañar a la víctima y obtener acceso a información o sistemas. Urgencia y miedo : Los ciberdelincuentes suelen crear un sentido de urgencia o miedo, presionando a las víctimas para que actúen rápidamente sin pensar, como en los fraudes de soporte técnico o los mensajes de "su cuenta ha sido comprometida".

: Los ciberdelincuentes suelen crear un sentido de urgencia o miedo, presionando a las víctimas para que actúen rápidamente sin pensar, como en los fraudes de soporte técnico o los mensajes de "su cuenta ha sido comprometida". Ataques de fuerza bruta: los atacantes intentan adivinar contraseñas mediante el uso de programas que prueban todas las combinaciones posibles hasta encontrar la correcta. Esto es más efectivo contra cuentas con contraseñas débiles.

Precisamente, en relación a este último método de los ciberdelincuentes para robos y estafas, gira la última recomendación de la Policía Nacional para evitar que te conviertas en la próxima víctima de un ciberdelito. Desde el cuerpo recuerdan la importancia de utilizar contraseñas con una seguridad alta, que combinen letras, números y símbolos. Explican la importancia de descartar nombres o fechas importantes.

Además, animan a no repetir de contraseña para los diferentes registros y lograr así mantener a salvo cuentas y datos personales.

Estafas telefónicas

Otros estafadores siguen recurriendo a métodos más tradicionales, como por ejemplo las llamadas telefónicas maliciosas. La última de ellas llega de un número teléfonico (aquí te contamos cuál).

Un, a priori, teleoperador te pregunta si eres el propietario de la línea y te indica que llama en nombre de tu compañía telefónica, la cual conoce por motivos desconocidos. Una vez se presenta, te indica que tu contrato acaba ese mismo día a las 00:00 horas y que existe un incremento en el coste que deberás asumir si no quieres perder tu línea. Para solucionar este problema, el teleoperador te envía un enlace o te solicita información de pago. "Si dices que no, se pone agresiva. No te deja hablar y te amenaza con dar de baja tu servicio. CUIDADO!", alertaba un usuario.