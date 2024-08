El CNIO investiga cómo la alimentación influye en el tratamiento del cáncer

Dos grupos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) están llevando a cabo estudios para comprobar cómo la alimentación influye en el tratamiento del cáncer. Se ha demostrado que la nutrición está relacionada en la incidencia, el crecimiento y el desarrollo del cáncer, hasta el punto de que la alimentación ayuda a prevenir un tercio de los tumores más comunes. Sin embargo, aún no se sabe lo bastante como para que la dieta forme parte del tratamiento del cáncer.

Como explica el investigador Nabil Djouder, del CNIO, “varios estudios preclínicos [en animales] que utilizan la comida saludable como herramienta contra el cáncer han mostrado resultados prometedores y, a la inversa, otros estudios han probado que una alimentación no saludable puede acelerar el desarrollo de ciertos tipos de cáncer”. Con todo, aún no se sabe lo bastante como para integrar la dieta en el tratamiento del cáncer como un elemento terapéutico más. “Las evidencias no pasan a la clínica porque no comprendemos todavía los mecanismos moleculares que hay detrás de ellas”, añade Djouder.

A desentrañar los mecanismos moleculares relacionados con la dieta que influyen en un proceso canceroso se dedican dos grupos del CNIO: el Grupo de Factores de Crecimiento, Nutrientes y Cáncer que dirige Djouder, y el Grupo de Metabolismo y Señalización Celular, liderado por Alejo Efeyan.

Djouder investiga cómo diferentes dietas –ricas en azúcares, cetogénicas (muy bajas en carbohidratos, altas en grasas sanas y con niveles de proteínas moderadas), ricas en grasa, ricas en proteínas, baja en calorías o ayuno intermitente, entre otras–, influyen en la metástasis.

El grupo de Alejo Efeyan, por su parte, trata de entender qué procesos metabólicos afectan más a las células tumorales que a las células normales, en qué momentos ocurren esos procesos y de qué manera. Su esperanza es que ese conocimiento les dará una posibilidad de acción para tratar de forma selectiva y potente a las células tumorales sin dañar otras células del paciente.