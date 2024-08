Mucho cuidado si te llaman de este número fijo: conocen tu compañía telefónica y te engañan para quedarse con tu dinero

Las estafas telefónicas están más a la orden del día que nunca. Parece que la lista Robinson haya perdido todo su efecto o, al menos, que todos los "ladrones digitales" ya sepan como sortearla. El caso es que, día sí y día también, nuestro teléfono suena con llamadas desconocidas y motivos que tampoco sabemos, pero que generalmente no ocultan buenas intenciones.

Por ello, ya a lo largo del último año, la Policía Nacional o la Guardia Civil han intensificado los avisos al respecto, informando constantemente sobre consejos y precauciones a tomar en estos casos.

Un número que ha recibido numerosas quejas en las últimas semanas es 919973583 y que, por motivos que se desconocen, saben cuál es nuestra compañía telefónica y, en función de cual utilicemos, se hacen pasar por ella.

Así funciona la estafa del 919973583

Archivo - Una persona usa el teléfono móvil en una foto de archivo. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Según han informado numerosos usuarios a través de distintas páginas web de estafas telefónicas, el número 919973583 es propiedad de un estafador. Un, a priori, teleoperador te pregunta si eres el propietario de la línea y te indica que llama en nombre de tu compañía telefónica, la cual conoce por motivos desconocidos.

Una vez se presenta, te indica que tu contrato acaba ese mismo día a las 00:00 horas y que existe un incremento en el coste que deberás asumir si no quieres perder tu línea. Para solucionar este problema, el teleoperador te envía un enlace o te solicita información de pago. "Si dices que no, se pone agresiva. No te deja hablar y te amenaza con dar de baja tu servicio. CUIDADO!", alertaba un usuario.