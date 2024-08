Los técnicos proponen controles en aguas residuales para vigilar la viruela del mono

Como ocurrió en los primeros años del COVID, ayer se reunió la Ponencia de Alertas, de la que forman parte cargos técnicos de las comunidades autónomas, para debatir si se modifican las recomendaciones de vigilancia o vacunación para hacer frente a la viruela del mono, de cuyo sublinaje supuestamente más grave no se ha registrado aún ningún caso en España. Sobre la mesa, monitorización de aguas residuales para medir la carga viral del virus, igual que se hizo con el SARS-CoV-2, y otras medidas, como vacunar a médicos y sanitarios que atiendan a pacientes de MPOX y a quien viaje a países de riesgo en el África subsahariana, como la República Democrática del Congo.

La reunión, de la que no trascendió información de forma oficial, se produjo al día siguiente de que la Unión Europea no recomendase el control en fronteras ni la vacunación masiva, dado el “bajo riesgo” de transmisión a la población general, una posición que cuenta con el respaldo de epidemiólogos y virólogos. Los expertos recuerdan que los controles en fronteras serían prácticamente inviables: las erupciones que produce la MPOX suelen aparecer en lugares no visibles, como el bajo vientre y las axilas, no existen test rápidos fiables para detectar la infección y el largo periodo de incubación (unos 20 días) propiciaría que entrasen personas con el virus sin ser detectadas.

La Comunidad de Madrid, por boca de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había exigido la semana pasada al Gobierno que se incrementaran los controles en el aeropuerto de Barajas para evitar la entrada del virus del mono. Sin embargo, ayer, la directora general de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas, en declaraciones enviadas a los medios, rebajó el tono y señaló que la reunión de la Ponencia de Alertas finalizó sin “ninguna novedad”.

Aunque el Ministerio de Sanidad no informó del contenido del encuentro –sí lo hará hoy, tras la reunión de la Comisión de Salud Pública, de la que depende la Ponencia–, los representantes de las comunidades autónomas apostaron por intensificar la vigilancia para detectar la nueva cepa (1b), insistir en la importancia de la vacunación en grupos de riesgo y descartaron la restricción de viajeros o el control de fronteras, como ya recomendaron los técnicos del Ministerio de Sanidad y la Unión Europea.

Entre las medidas que sí ha acordado el Ministerio de Sanidad figuran publicar semanalmente los datos epidemiológicos sobre la MPOX –antes se hacía mensualmente– y, en lo relativo a Sanidad Exterior, propuestas como mejorar en la información a los viajeros e incrementar la coordinación con las autoridades aeroportuarias.

Además, se ha reactivado el Grupo de Trabajo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) con la sociedad civil y las sociedades científicas –este viernes tendrán una nueva reunión para elaborar propuestas conjuntamente– y se está terminando la Evaluación de Riesgo de en España, por parte del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Expertos apoyan la postura de la UE y piden que se ayude a los países africanos afectados

Epidemiólogos y virólogos coinciden en apoyar la postura de la UE frente a la viruela del mono, distinguen esta emergencia sanitaria de la del COVID y reclaman ayudar a los países africanos afectados.

“La declaración de emergencia sanitaria internacional es una llamada a la solidaridad –destaca Ignacio López-Goñi, miembro de la Sociedad Española de Microbiología y catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra–. La mejor forma de controlar un brote de este tipo es actuar en el origen y cuanto antes. Ahora hay que dedicar recursos (diagnóstico, tratamiento y prevención, vacunas) a los países africanos, no a cerrar fronteras”, recalca en su blog microBIO.

“No hay ninguna posibilidad de que se convierta en una epidemia tipo COVID”, declara a Efe el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez. “No es de transmisión fácil y tiene baja capacidad de mutación”, precisa.

Javier Membrillo de Novales, vicepresidente y coordinador del Grupo de Trabajo de MPOX de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, llama a “monitorizar estrechamente la situación actual en República D. del Congo y otros países africanos para comprender el alto número de contagios no relacionados con las relaciones sexuales y su posible relación con mutaciones en el virus que podrían modificar su transmisibilidad por gotas”. Con todo, insiste, en declaraciones a SMC, en que “el potencial pandémico de este virus es muy bajo”, por lo que no considera preciso “en el momento actual plantear vacunación de la población general”.

Para Mar Faraco, expresidenta y actual secretaria de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, “la posición de España y Europa en cuanto a su control a nivel local es muy correcta”. Añade a SMC que el foco debe ponerse “en el control en los países africanos más afectados”.

Por último, Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, señala a SMC que “las medidas son las adecuadas para nuestro territorio, disponemos de un sistema de salud sólido y capacidad diagnóstica y profiláctica suficiente”. Sin embargo, “no estaría mal que la UE mirara fuera de sus fronteras y diera apoyo al continente africano”, concluye.

