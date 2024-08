“Se o acceso ao porno está sendo o substituto da educación sexual, imos mal”

Alfredo Saborido estudou traballo social e posteriormente formouse en sexoloxía, formación que desempeña na Asociación SEXus de información e asesoramento de sexualidades e na Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais (ALCER), na cal axuda a persoas con discapacidade orgánica a ter unha sexualidade plena.Dende que o Goberno revelou as súas intencións de implantar un sistema de verificación de idade para páxinas web con contidos pornográficos (Carteira Dixital Beta), o rebumbio en redes sociais sobre como se vai implementar, a súa seguridade ou se supón unha intromisión na privacidade dos cidadáns non cesou.A pesares da confusión da poboación e as preocupacións, o Executivo ve indispensable este sistema para protexer aos menores dos efectos nocivos do consumo de pornografía en idades temperás.

–Que opina da medida do Goberno para restrinxir o acceso dos menores á pornografía coa Carteira Dixital Beta?

–A min hai unha cousa que me chama a atención, un paradoxo, que é que temos unha aplicación para a verificación da maioría de idade para eses contidos que de por si nunca foron aptos para menores, polo que queda exposta a situación de impunidade na que estaban ata agora as páxinas pornográficas. O que entendo é a vulnerabilidade do usuario. Polo que teño lido garántese o anonimato, pero cando entramos nunha web porno xogamos dende o desexo e buscamos dende as nosas particularidades eróticas, que nos fan buscar a cada un cousas moi dispares e diversas que non son manifestadas coa parella ou con outros. A pornografía dá un espazo que permite xogar con esa particularidade que serve como estímulo excitatorio. Entendo que haxa susceptibilidade sobre se o sistema vai ser realmente anónimo, xa que non é o mesmo ser rexistrado como fumador que como “x” consumidor de determinado tipo de pornografía.

–Cre que é suficiente para previr que os menores accedan a estes contidos?

–Non, en absoluto. Hai unha cousa que debemos ter en conta, que a pornografía sempre foi escandalosa, pero tamén o que se considera pornográfico varía coa cultura, coas épocas, incluso coa subxectividade individual de cada un. Hai 70 anos había unha censura sobre os nocellos das mulleres, e agora é sobre os peitos femininos. É coma a batalla do pezón masculino e o pezón feminino, que un se pode ver e outro non. Estes termos do bo e do malo dentro da pornografía intento poñelos a un lado. Penso que non vai ser suficiente porque primeiro hai un montón de acceso a outras violencias que parece que non preocupan, coma nas series e películas que vemos coa familia, programas de entretemento e informativos... tamén en deportes, coma o fútbol, que debería ser un reforzo positivo, perpetúa moito os estereotipos da misoxinia e da homofobia, ou dos xogos violentos. Son espazos de violencia que non están a ser regulados en absoluto, polo que penso que pode haber unha actitude máis erotofóbica, tanto na política coma na sociedade. c. Non digo que haxa que dar acceso universal á pornografía nin moito menos, pero ao mellor cunha actitude menos erotofóbica, que o pernicioso non sexa unicamente aquelo que é sexual, ao mellor favoreceremos a educación sexual, non só no xenital, senón tamén na forma de relacionarnos.

–Un dos elementos que máis preocupa son as actitudes e roles machistas que os mozos poden sacar do porno.

–A pornografía perpetúa algúns roles que poden ser perigosos, pero non ten unha finalidade educativa, senón excitatoria. A educación sexual tamén nos debería de dar pé a como temos que achegarnos á pornografía. Facemos un visionado do porno entendendo que é real, e creo que a educación debe centrarse sobre todo non en que hai cousas que son boas ou malas, senón en proporcionar unhas ferramentas para achegarnos a elas se nos apetece. Debemos crear unha consciencia entre a realidade e ese tipo de entretemento. A pornografía é unha representación dunha fantasía, e a industria pornográfica explota todas esas fantasías dende un punto de vista moi masculino. Se o acceso á pornografía está sendo o substituto da educación sexual, entón imos mal.

–Iso mesmo é unha das preocupacións que mostrou o goberno, xa que os móbiles se teñen cada vez máis cedo, en torno aos 11 anos. Hai un incremento destas problemáticas de educación sexual dende que apareceron nas nosas vidas?

–Estamos poñendo o ollo enriba da pornografía e non enriba do acceso aos dispositivos. Por que acceden os menores á pornografía? Porque hai unha situación especialmente laxa en torno á permisividade do tempo que os mozos pasan diante dunha pantalla. Cando accedemos ás redes somos bombardeados continuamente con anuncios que incitan ao consumo, tanto de obxectos coma de contidos. Estase accedendo a elas con idades moito menores de 14 anos, que é a idade límite, cando o material e os contidos que rulan por sitios coma TikTok son os que son. Estaría estupendo que houbese unha Carteira Dixital Beta para acceder ás redes sociais tamén.

–Segundo datos de Save the Children, o rango de idade no que os menores consumen pornografía por primeira vez é en torno aos 9-11 anos, e 7 de cada 10 adolescentes consúmena de forma regular. Tamén aseguran que o 90% dos mozos de entre 18 e 26 anos consideran que o porno é fiel á sexualidade real, un 50% actúan por imitación e en ocasións por dominación nas súas relacións sexuais, e un 30% afirman que é a súa única fonte de información sexo-afectiva. Veu a adultos con problemas nas súas relacións ocasionadas polo consumo de pornografía?

–Si, moitas veces teño atopado eses intentos de imitación. O que si que creo e que esas teimas con respecto á imitación na pornografía se lles pon especialmente fincapé aos temas da violencia, pero creo que tamén se debería falar de temas coma a percepción do propio corpo, da resposta sexual humana, que son ideas que se perpetuan dentro e fora da pornografía. A parte disto, inflúe en temas coma o tempo que debo estar erecto, canto teño que aguantar no acto sexual ou sen exacular. Isto pono enriba da mesa a pornografía pero tamén algunhas marcas, coma Durex, que fala de que dure, Control fala de ter control e non exacular... ao final estamos rodeados de información constante que non facilita a vivencia da nosa sexualidade, entendendo neste caso a sexualidade dunha forma moi pobre, de penes e vaxinas que se xuntan. Non falamos de desexos, encontros, sexualidades... o medo está nos xenitais cando iso sempre vai ser o máis sinxelo de explicar.

–As agresións sexuais cometidas por menores máis que se duplicaron nos últimos 5 anos. Pensa que isto é en parte polo elevado consumo de pornografía, que en moitas ocasións vende a fantasía dunha muller dominada sexualmente polo home?

–Se temos acceso aos dispositivos con 9 anos, un acceso non acompañado a material que é probable que non teñan ferramentas para poder xestionar. Debemos diferenciar entre adolescentes e menores, moitas veces o discurso é igual para todos os menores de 18 anos, e non é o mesmo acceder á pornografía un adolescente que para un neno ou unha nena. As intencionalidades varían. Este é un gran cabalo de batalla, debemos pararnos a entender que a sexualidade infantil existe e se basea na curiosidade e na busca, e moitas veces pode ser que accedan á pornografía dunha forma totalmente casual, a través de anuncios ou pop-ups. Non é o mesmo acceder a contidos eróticos por curiosidade que acceder por accidente. A partir da pubertade a intencionalidade cambia moito, e hai que facer un sesgo e non meter a todos os adolescentes no mesmo saco. Van absorber cousas deses contidos, como que o seu pene non é coma os que ve, ou que o seu corpo non é coma os dos actores, que non teñen pelo... Debemos saber que a industria pornográfica non é un equipo pedagóxico, observan aos seus potenciais clientes e realizan un produto que explota eses nichos.

–Poderíase dicir que a prohibición so vai causar que os mozos busquen outras formas de acceder aos contidos?

–Todo o prohibido causa moita curiosidade. Os terapeutas traballan moitas veces dende aí, realízase unha prohibición para espertar algo, porque o desexo aumenta. No momento no que che quitan algo, empezas a desexalo. Non sei ata que punto estamos xerando un aumento da curiosidade con estas prohibicións, ao mellor, sen pretendelo, a nosa mirada preocupada a veces protexe pero tamén estimula moitísimo a curiosidade.

