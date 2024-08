Benidorm recicla el agua de las piscinas públicas y privadas para el baldeo

En época de sequía cada gota cuenta. Así que poder reciclar agua para la limpieza de calles es una de las opciones que están sobre la mesa en Benidorm. El Ayuntamiento lo hace cuando se vacían sus piscinas públicas y también lo ofrece a las comunidades de vecinos y propietarios de la ciudad de forma gratuita como medida de ahorro de agua, sobre todo, cuando es tan necesaria como en esta época.

Como cada año, el consistorio ha empezado el reciclaje de agua de piscina por una propia, la municipal del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. En pleno agosto, las dos piletas que forman este espacio deportivo se vacían como recoge la normativa para realizar tareas de mantenimiento y arreglo de los vasos para el inicio de la temporada tras el verano. Así, el Ayuntamiento intenta que toda esa agua no acabe en el alcantarillado por lo que la recicla para limpiar las calles de la ciudad.

Las dos piscinas suman 400.000 litros de agua. Una gran cantidad que da para llenar hasta 25 cubas por parte de la concesionaria de Limpieza Viaria, FCC, para destinarla al baldeo. La ciudad cuenta con cuatro de estos vehículos para almacenar líquido de aproximadamente 16.000 litros de capacidad. Así que, según los datos ofrecidos por la concejalía, esa cantidad de líquido que se obtiene de las piscinas del Palau da para limpiar las calles durante unos diez días.

El concejal del área, Luis Navarro, ha explicado todo este proceso e indica que se trata de una labor que se realiza cada año a finales de agosto para acometer tareas de mantenimiento en la piscina "al tiempo que garantizamos el máximo aprovechamiento" de este recurso hídrico. Y más, en una época de sequía en la que es necesario buscar fórmulas en las que ahorrar aún más agua.

Piscinas privadas

Pero la labor de ahorrar agua para limpieza no acaba solo en las instalaciones municipales con el vaciado de la piscina del Palau y su pase directo a cubas para el baldeo. El Ayuntamiento ofrece a las comunidades de propietarios o vecinos que quieran vaciar sus piscinas poder hacer lo mismo; es decir, que la concesionaria pueda recoger esa agua y reciclarla para las calles.

Llenado de una de las cubas para el baldeo de las calles en Benidorm. / INFORMACIÓN

De hecho, el concejal realiza un llamamiento en este sentido: "Aquellos que tengan la intención de vaciar sus piscinas a final de verano por motivos de reparaciones, filtraciones, etc." avisen al Ayuntamiento o a FCC para que "en lugar de verterla directamente al alcantarillado, se pueda recoger esa agua y emplearla para el baldeo". La medida no es nueva pero sí cobra mucho más sentido este año cuando la sequía está azotando a la provincia, sobre todo, a las comarcas más al norte donde, incluso, se han quedado sin abastecimiento de agua potable.

En Benidorm, en 2023, según los datos de la Concejalía de Limpieza Viaria, se recogió el agua de 14 piscinas en el municipio, unos 2.100.000 litros de agua que sirvieron para limpiar las calles. La intención es que sean muchos más.

Como ya publicó este diario, en la provincia hay una piscina por cada 15 habitantes. En Benidorm, la cifra en 2024 es de 1.141 piscinas registradas por el catastro. El resultado es una pileta de agua por cada 66 habitantes. Una cifra que sería mucho mayor, es decir, si se estima la población real que cada día hay en la ciudad y que podría rondar los 150.000 habitantes. Tomada como referencia, saldría una piscina por cada 131 habitantes. Así, según las fuentes consultadas, una piscina privada puede no vaciarse durante 3 o 5 años, dependiendo de muchas circunstancias y de que no haya ningún problema de mantenimiento.

Eso supone mucha agua para reciclar si los propietarios deciden vaciarlas y avisar al Ayuntamiento. Eso sí, el agua debe estar en buenas condiciones y, además, poder tener tiempo para que se llenen las cubas. Según el tamaño de las piletas, se podría tardar más de un día para aprovechar todo ese recurso hídrico.

Otros recursos para regar y limpiar las calles

Con todo, Benidorm no solo aprovecha esta agua reciclada cuando se vacían piscinas municipales. El resto del año se usa también agua regenerada tanto para el baldeo de las calles como para el riego de parques y jardines en el municipio. Actualmente, según datos de la Concejalía de Ciclo del Agua, en estos momentos se está utilizando el 32 % del volumen recursos que se obtienen en la planta de tratamiento terciario. Y no se llega a más porque no existe aún una red amplia de distribución. La ciudad cuenta con cinco tomas de agua reutilizada para las cubas de limpieza pero en algunas, como el casco antiguo, no pueden acceder estas cubas por sus dimensiones, lo que impide que el baldeo se pueda hacer con el 100 % de agua reutilizada.

