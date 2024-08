Moda y joyas gallegas salen de gira

Los últimos diez vídeos oficiales de Tanxugueiras, desde el “Midas” –que marcó en el verano de 2021 su cambio de rumbo musical hacia sonidos más urbanos– hasta el último “Pedindo perdón”, rozan juntos los 13,8 millones de visualizaciones en YouTube.

Pendiente y collar de Lixo Atelier. | // LIXO ATELIER

Son el escaparate perfecto para cualquier diseñador de moda o joyas que quiera darse a conocer. Además, por parte del equipo que trabaja con el grupo se busca en la mayoría de los casos incluir propuestas con el sello “Made in Galicia”.

Diseños de Cachito para Hydn. / Fots

De nuestra retina no se borran los trajes para la final del Benidorm Fest firmados por el diseñador ourensano Jorge Álvarez. También anotamos los realizados para la actual gira por Manuel Escurís (y que apreciamos en el vídeo subido esta semana “Pedindo perdón”) o los anillos de colores que impactaron en “Aire” acuñados por marcas como Lixo.Atelier, Abofé o CALA Jewels.

Pero más allá de Tanxugueiras la moda y joyería también destaca con propuestas novedosas para los vídeos de Fillas de Cassandra o Hydn.

Adriana Lado. / A.L.

Son pequeñas películas, con títulos de crédito detallados incluidos en la mayoría de los casos, en los que dan pistas de las prendas, anillos y demás accesorios que pasan por nuestra retina en poco más de tres minutos.

Una de las personas que ha trabajado con estos grupos para estas ventanas de la moda es la estilista gallega Adriana Lado. Ella es una de las personas encargadas de seleccionar qué prendas y joyas portan los artistas en algunos de los vídeos salidos de músicas gallegas más vistos en los últimos meses.

En nuestra conversación con ella rompe una creencia: el pensar que para realizar un vídeo de estos grupos cuentan con varios meses de preparación.

Lado, que participó como estilista en “Quen é a que canta?” con Tanxugueiras y Fillas de Cassandra, confiesa que este vídeo “lo preparamos de forma exprés, en tres semanas. En este caso, los directores del vídeo –Diego M. Barcia e Diego Santaclara– me contactaron. Tuve poco tiempo para gestionarlo”.

El primer paso fue preparar un dossier que envió a los dos directores: “Les gustó y después se lo pasé a Olaia, Aida y Sabela (Tanxugueiras) y a María y Sara (Fillas de Cassandra). Estuvieron de acuerdo en todo momento. En esta ocasión, fue muy fácil, pero no siempre es así. Gran parte de las prendas eran de segunda mano que consigo en mercadillos para conformar un armario con el que trabajo”.

No era su primera aportación al mundo Tanxugueiras. En “As que tiñan que estar” se encargó del estilismo de Juancho Marqués donde predominaba el negro; también fue ayudante de arte y estilismo en “Aire”, un vídeo muy colorido.

Para él, se seleccionaron joyas de varias marcas gallegas. Una de ellas fue CALA Jewels, que tiene su base en Ourense. “En “Aire” se pueden ver anillos míos con piedras que porta Olaia. Son muy brutos y grandes porque en mi firma todo lo que hago es grande. Para mí, más es más”, destaca la joyera Eliana Carral.

En su caso, moldea las piezas a mano. “Utilizo una masilla a la que le aplico la técnica de galvanoplastia –para dar una fina capa de metal diferente al inicial– tras un baño en cobre a la que sumo otro baño de oro. Después, les puedo poner ágatas”, detalla.

Esta creadora se volcó con la marca el pasado año después de que Adriana Lado la contactase para el vídeo. “Yo estaba empezando y que se fijase en mí para un grupo tan conocido como Tanxugueiras fue una felicidad. Estaba muy contenta. Me hizo mucha ilusión que apareciesen en el vídeo”, añade.

Más compradoras de Madrid

Pero, ¿se plasma en mayores ventas directas? “Esta publicidad te da autoridad. Alguien te valida como marca”, responde una persona que empezó en la joyería porque “estaba cansada de trabajar en una tienda donde siempre vendía y veía lo mismo. Era muy aburrido. Una compañera me animó a hacer algo artesanal. Fui probando técnicas de joyería hasta que encontré la galvanoplastia”, recuerda.

Sus piezas pueden encontrarse en el Instagram Cala.jewels, en su tienda online calajewels.com y en un corner en O Couto en Ourense. “Yo vendo mucho por internet, principalmente a clientas de Madrid y Andalucía”, resume. “En Galicia, me cuesta más vender”, lamenta.

Otra marca que los vídeos de Tanxugueiras han dado a conocer es Lixo Atelier, de Muros (A Coruña). “Me contactaron para ‘Aire’ y cuando me dijeron que era para un vídeo de Tanxugueiras me encantó porque soy superfan ya que llevo desde los tres años de edad tocando la pandereta”, explica María Candamo, formada en la Mestre Mateo de Santiago.

El fuerte de su proyecto radica en la costa y su aldea en Louro, Muros. “Para el trabajo de fin de carrera tenía claro que mi inspiración sería el mar. Comencé a investigar y decidí usar residuos pesqueros que iba recogiendo en la playa para crear una colección. Empecé con los complementos, creando joyas con basura marina encapsulada dentro”, indica.

El resultado comenzó a gustarle a sus amigas, después a gente desconocida y finalmente a estilistas. “La gente empezó a pedirme piezas. Así, paralelamente al trabajo para la carrera empecé a vender en internet y en mercadillo. Ahora, estoy ultimando la tienda online. Se pueden comprar las piezas a través de pedidos vía Instagram”, señala.

Otra marca que tuvo su impulso con un vídeo de Tanxugueiras es Abofé Brand. En su caso, creó anillos de resina inspirados en las lámparas de lava con colores llamativos. “En ‘Aire’ son bastante protagonistas”, resalta Ana do Sil.

Esa colaboración con Tanxugueiras le abrió la puerta a que la estilista gallega Marina Varela echase mano de sus joyas también para el vídeo “Colalé” de Nickzzy, Raul Clyde y Came Beats que desde enero de este año lleva más de un millón de visualizaciones en YouTube.

“Lo bueno de las joyas es que los estilistas hacen colaboraciones con marcas emergentes. Está guay. Con los vídeos nacionales no hubo tanto feeling como con Tanxugueiras que me dio mucha visibilidad”, explica la joyera Ana do Sil.

“De momento, solo vendo a través de Instagram. Tengo preparada la página web pero aún no la he lanzado porque no sé si la marca será un proyecto indefinido”, aclara una diseñadora de joyería que prepara sus propios moldes para resina.

Un anuncio, el comienzo

La estilista Adriana Lado –de Dumbría– reconoce que una vez entras en este mundo, vas saltando de proyecto en proyecto. En su caso, quien le tendió la mano fue la estilista Marina Varela. “Un día subió un anuncio de que buscaba una ayudante. Yo ya la conocía de la carrera y me cogió. Ahora, por ejemplo, ya colaboro con Fillas de Cassandra, The Rapants, Mondra (“Punheta!”, donde también apostó por ropa de segunda mano de la tienda Kaméleon Vintage) y con Rebeliom do Inframundo. Con estos últimos, firmó por ejemplo la dirección de arte y estilismo de “Volcáns” y “Esparta”.

“Trabajar en esto es un sueño. Es un trabajo en el que conoces mucha gente válida, artista, con la que compartes gustos y estética. Es muy enriquecedor y gratificante”, confiesa Lado, quien estudió Diseño de Moda en la Escola Mestre Mateo de Compostela. No obstante, de momento, debe compaginar el oficio con un trabajo en una heladería.

Compaginar varias fuentes de ingresos en vital. La diseñadora Dánae Mariño cuenta con su propia línea de ropa que vende en danaemarinoshop.com desde Chantada (Lugo) al tiempo que, por ejemplo, prepara las prendas para la gira de Fillas de Cassandra.

“Las veía en las redes sociales y me encantaba su música, su proyecto, así que decidí contactarlas y ofrecerme voluntaria para hacerles el vestuario. Desde aquella primera vez, me volvieron a contactar otras dos. Es muy sencillo trabajar con ellas”, resalta la diseñadora.

Su colaboración fue para el inicio de su primera gira: el pantalón negro con la camiseta blanca con unas tiras negras en los hombros que se vio en el primer concierto de presentación del disco en la sala Capitol de Compostela.

Para el tour “Las últimas dionisíacas”, que está rodando ahora, “la inspiración y los colores los decidió la estilista y yo me encargué de la confección. Que cuenten contigo es importante. Supone que quedaron contentas de la primera vez”, resalta.

Para su marca, realiza pequeñas colecciones cápsula de prendas únicas inspiradas en la naturaleza, aunque “ahora estoy bastante centrada en encargos individuales para celebraciones”, recalca una persona que se dedicó a la moda al crecer en el taller de su abuela.

Otros diseñadores gallegos que han podido ver sus creaciones en vídeos son Hugo López. Paula Quinteiro /Cachito o Santiago Proaño; los tres, con diseños para Hydn y su vídeo “Augurio”.

En el caso de Cachito, un vistazo a su Instagram (cachito.pq) nos revela prendas asombrosas como el vestido de macramé en azul inspirado en la silla B32 de Marcel Breuer, profesor de la escuela Bauhaus.