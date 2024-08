España es el país europeo con más incidencia de viruela del mono con 8.104 casos desde 2022

El Ministerio de Sanidad ha informado de que España ha registrado un total de 8.104 casos confirmados de infección por mpox --anteriormente conocido como viruela del mono-- desde el inicio del brote en 2022, lo que le sitúa como el país europeo con más personas afectadas, seguido por Francia (4.272) y Reino Unido (3.866).

Según los datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el grueso de casos se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452 desde 2002. En lo que va de año en Madrid se han notificado 118 casos y en Cataluña solo 23.

En orden descendente, le siguen Andalucía, con 997 casos totales (76 en 2024); Comunidad Valenciana, con 585 (12 este año); País Vasco, con 251 (5 en 2024); Baleares, con 241 (10 este año); Canarias, con 179 (3 en 2024); Galicia, con 130 (6 este año); Murcia, con 100 (1 nuevo en 2024); Castilla y León, con 91 (3 en 2024); Aragón, con 75 (0 este año); Castilla-La Mancha, también con 75 (6 este año); Asturias, con 61 (ninguno nuevo en 2024); Cantabria, con 36 (ninguno nuevo en 2024); Extremadura, con 34 (1 en 2024); Navarra, con 21 (0 en 2024), y, por último, La Rioja, con 6 (ninguno nuevo en 2024).

Sintomatología, complicaciones y hospitalizaciones

En 2024, hasta el día 8 de agosto, se han notificado un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

El 76,5% de los casos presentó alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico (fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea), siendo la fiebre la más frecuente (61,1%). El 47,4% presentó linfadenopatías localizadas y el 2,8% generalizadas. El exantema se localizó en la zona anogenital en el 76,5% de los casos y en la zona oral-bucal en 17,5%.

Hasta 27 pacientes presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico infección bacteriana secundaria (11 casos), ulcera bucal (7 casos), infección corneal (4 casos) y 4 casos con otras complicaciones.

Hubo 12 hospitalizaciones (4,9%). Todos ellos fueron hombres, con una mediana de edad de 30,5 años. En los siete casos en los que la fecha de alta está disponible, la estancia mediana en el hospital fue de 5 días.

Respecto a la vacunación, 223 casos (88,8%) no estaban vacunados o se desconocía su estado vacunal, 24 casos (9,6%) estaban vacunados frente a mpox en el contexto actual del brote y cuatro casos (1,6%) fueron vacunados en la infancia. De los casos vacunados con vacuna frente a mpox, 6 recibieron una sola dosis, 17 dos dosis y en un caso se desconoce el número de dosis. De estos 24 casos, 17 de ellos fue vacunado en 2022, cinco en 2023, uno en 2024 y en otro caso la información no está disponible.

Emergencia de salud pública

Este miércoles, la OMS ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal. El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes.

Así, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que el próximo lunes 19 de agosto tendrá lugar una reunión de un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox en África.

En el encuentro participarán el Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, la División de VIH y Vacunas.

Ese mismo día 19, España participará en el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE junto al resto de países para analizar la situación.

Además, el día 20 se reunirá la 'ponencia de alertas' de la que forman parte representantes de todas las comunidades autónomas para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o vacunación.

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, de los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.