Adiós a las estafas por WhatsApp: desactiva esta función y despreocúpate de los mensajes engañosos

WhatsApp se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los estafadores. Cada vez son más los que utilizan este mecanismo para enviar mensajes fraudulentos con los que intentan obtener información o datos de las personas estafadas.

Es importante que prestes atención al destinatario de los mensajes y que, de primeras, desconfíes de números que no tienes guardados y más si en los mensajes hay algún enlace, que no debes pinchar. Pero también que tengas en cuenta cuáles son las funciones que tiene habilitadas porque un simple gesto te puede ayudar a no caer en engaños.

Hay funciones en WhatsApp que vienen activadas por defecto y que pueden ser una puerta abierta para que accedan a sus móviles y ordenadores. Una de ellas es la descarga automática de archivos y que puede ser la responsable de que la memoria de tu teléfono acabe llena de archivos de todo tipo, entre ellos archivos maliciosos. Esto podría suponer un problema, pero la configuración se puede cambiar para evitar que se descarguen archivos en el móvil y estos son los pasos que debes seguir para evitarlo:

Abre los ajustes o configuración de WhatsApp. Clica en la sección de Almacenamiento y datos. Ve al apartado de descarga automática de archivos. Personaliza cada uno de ellos: fotos, audios, vídeos y documentos.

Con estos pasos tan sencillos y rápidos de realizar puedes evitar ser una víctima más de los ciberdelincuentes