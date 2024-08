Las medidas de adaptación en Europa evitaron el 80% de las muertes por calor

La mortalidad por calor en Europa hubiera sido un 80% más alta el año pasado –el más cálido registrado a nivel mundial y el segundo más cálido en Europa– sin las medidas de adaptación al aumento de temperaturas tomadas recientemente, como cambios de infraestructuras y de comportamiento de la ciudadanía. Esta es la conclusión de un estudio realizado por científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y publicado ayer en la revista “Nature Medicine”. El artículo cuantifica en más de 47.000 personas los fallecidos por las altas temperaturas en 35 países europeos en 2023. La mortalidad relacionada con el calor fue mayor en países del sur de Europa como España (175 muertes por millón de personas), Italia (209) y Grecia (393). Sin esas medidas, el número de fallecidos se hubiese elevado a 85.000.

El artículo, cuya primera autora es la epidemióloga italiana Elisa Gallo, resalta “la importancia de las adaptaciones históricas y actuales para salvar vidas durante los veranos recientes y la urgencia de contar con estrategias más efectivas para reducir aún más la carga de mortalidad de los próximos veranos más calurosos”. Entre esas medidas que ya han adoptado algunas ciudades se encuentran aumentar las zonas verdes y crear "refugios climáticos" para los días de calor más intensos.

Los investigadores aplicaron modelos epidemiológicos a registros de temperatura y mortalidad en 35 países para estimar la mortalidad relacionada con el calor específica por sexo y edad en Europa durante 2023, para cuantificar la carga de mortalidad evitada por la adaptación social al aumento de las temperaturas desde el año 2000. Estimaron 47.690 muertes relacionadas con el calor en 2023, la segunda carga de mortalidad más alta entre 2015 y 2023, solo superada por 2022. También estimaron que la carga de mortalidad relacionada con el calor habría sido un 80% más alta en ausencia de la adaptación del presente siglo.

Como explica Dominic Royé, responsable de ciencia de datos en la Fundación para la Investigación del Clima, “los autores se preguntan hasta qué punto ha habido suficiente adaptación desde la gran ola de calor de 2003, cuando vemos el gran número de muertes estimadas en Europa en 2022. Y podemos ver que, sin la adaptación de los últimos años y década, la mortalidad habría sido claramente mucho mayor. Sigue siendo necesario un seguimiento exhaustivo del impacto del cambio climático en las poblaciones vulnerables y la puesta en marcha de planes de prevención más eficaces”, declara el climatólogo a SMC.

La mortalidad se hubiera duplicado en ancianos

“Vigilamos muy bien la temperatura, pero no de la misma manera los impactos sobre la salud”, señala, respecto a este estudio de ISGlobal, el climatólogo alemán Dominic Royé, que se doctoró en Geografía Física por la Universidad de Santiago (USC) con una tesis sobre la relación entre la salud humana y el ambiente térmico en las principales ciudades gallegas. El estudio de ISGlobal, en el que no participó, señala que, de no haberse tomado medidas, el aumento de mortalidad hubiera sido incluso mayor en los ancianos: se hubiera duplicado (+100,7%) en mayores de 80 años. La adaptación social al aumento de las temperaturas en Europa “sigue siendo insuficiente”, apunta, “sobre todo, si tenemos en cuenta que 1 de cada 5 muertes relacionadas con el calor pueden atribuirse al envejecimiento de la población en las próximas décadas”, resalta Royé, ex profesor de la USC que este año publicó con otros científicos un estudio en "Nature Communications" sobre el impacto del envejecimiento poblacional en la mortalidad futura relacionada con la temperatura a diferentes niveles de calentamiento global.

[🆕 PUBLICACIÓN] ¿Cómo afecta el envejecimiento de la población las tendencias de mortalidad relacionadas con el calor y el frío en un contexto de #CalentamientoGlobal. Este nuevo estudio internacional publicado en @NatureComms de @mccstudy responde a esta interesante cuestión. pic.twitter.com/F1TibC36ln — Dr. Dominic Royé (@dr_xeo) February 28, 2024

Suscríbete para seguir leyendo