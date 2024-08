Alarma por lo que está sucediendo a diario en los cajeros: la Guardia Civil pide que mires esto antes de meter la tarjeta

Los cajeros automáticos se han convertido en un lugar más que habitual para nuestro día a día. Aunque es cierto que cada vez hay más gente que paga con tarjeta (las transacciones de este tipo no dejan de subir), lo cierto es que quién más quién menos necesita algo de dinero en efectivo en algún momento del día para hacer algún pago o, sencillamente, se siente más seguro teniendo dinero “suelto” en el bolsillo.

El caso es que acudir al cajero no es una actividad libre de riesgo. Hace varios meses la Guardia Civil y la Policía Nacional ya alertaron de que se estaban clonando muchas tarjetas. ¿Cómo? De una forma bastante sencilla: sustituyendo el lector sin contacto por otro fraudulento en el que se te clonaba la tarjeta sin que tú te dieras ni cuenta.

Y si a esto le unes las vacaciones y acudir a veces a oficinas bancarias que no conoces… el riesgo es doble. Los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil llevan tiempo alertando de que en la temporada veraniega estamos más descuidados, tenemos menos control de nuestros gastos… y eso hace que nos la “cuelen” de una forma más sencilla.

Y es que casi todos tenemos tarjetas de crédito de bancos que no solo sirven en nuestro propio banco sino que pertenecen a una especie de red corporativa en la que los cajeros se nutren unos a otros. Pero eso, obviamente, también aumenta el riesgo. ¿A quién no le ha pasado que entra en una entidad bancaria sin saber muy bien como funciona el cajero porque no es el suyo habitual?

Y es que la última estafa gorda de la que avisa la Guardia Civil tiene que ver con el cajero. “Si has tecleado correctamente el pin pero el cajero automático no te da dinero…”, empiezan alertando desde la Benemérita. Piden a los ciudadanos que sigan estos consejos:

No te vayas alegremente (evidentemente no sin tu tarjeta pero tampoco con ella porque puede haber quedado información guardada).

Comprueba que la ranura no está manipulada (esto podrías hacerlo incluso antes)

Llama a tu banco o tarjeta para comunicarlo

Y es que tanto los bancos como los proveedores de tarjetas de crédito tienen teléfonos de incidencias 24 horas para ayudarte. Es más: la gran mayoría ya incorporan hasta aplicaciones en las que directamente puedes acudir a “apagar” la tarjeta y así evitar que otra persona la utilice de forma fraudulenta.