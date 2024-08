Yayoi Kusama hipnotiza en Oporto

A veces hipnótica, a menudo inquietante y siempre sugerente. Así es la obra de la artista japonesa Yayoi Kusama, que se expone en el Museo Serralves de Oporto. La muestra retrospectiva, con más de doscientas pinturas, esculturas e instalaciones de esta figura mundial del arte contemporáneo, fue la exposición estrella del año pasado en el Guggenheim de Bilbao, y ahora puede contemplarse, hasta el 29 de septiembre, a poco más de una hora en coche de la frontera con Galicia.

Yayoi Kusama, pintando lunares sobre cuerpos desnudos, en los años 70.

Montajes estupefacientes con espejos, formas alucinantes, explosiones de color... El visitante entiende a la primera por qué esta mujer nacida en Matsumoto, Japón, hace 95 años, está considerada una de las artistas más relevantes del arte moderno y conceptual. Su trabajo influyó en Andy Warhol y Claes Oldenburg, dos figuras del pop art nacidas como ella a finales de los años 20 del pasado siglo.

“El momento de la regeneración”, 2004.

Es también, dicen, la artista plástica viva más rentable. Parte de la culpa la tienen sus colaboraciones con Louis Vuitton, marca de lujo a la que cedió sus característicos lunares y calabazas a los bolsos y otros artículos. El pasado año sorprendió a todo el mundo con dos increíbles instalaciones en París: una descomunal reproducción del cuerpo de Kusama apareció decorando con lunares el emblemático edificio de la marca, en los Campos Elíseos. Y en la tienda de la plaza Vendôme, una versión robótica de la artista dibujaba puntos en el escaparate.

“Auto-obliteración”, 1966-74.

Si bien la obra de Kusama linda con la provocación y el espectáculo, su vida –tan apasionante como su arte– no ha sido nada trivial. Su madre tuvo comportamientos abusivos hacia ella y le inculcó un desprecio por la sexualidad, en particular por la parte inferior del cuerpo masculino y el falo. “No me gusta el sexo, estaba obsesionada con él –contó en una ocasión–. Cuando era niña, mi padre tenía amantes y yo tenía la experiencia de verlo. Mi madre me enviaba a espiarlo. Durante años no quise tener sexo con nadie”. Esa obsesión sexual y el miedo al sexo se reflejan en algunas de sus obras, como el cuadro titulado precisamente “Sex Obsession” (1992), expuesto en Serralves, y que evoca un nido de serpientes amarillas moteadas.

“¡Oh, belleza del amor que viviste en el corazón!”. (2021).

Después de vivir en Tokio y Francia, Kusama abandonó Japón –sociedad que consideraba feudal, rígida y machista– para irse a Estados Unidos a los 27 años. Se sumergió en la efervescente escena de vanguardia de Nueva York en los años 60 y protagonizó varios happenings (eventos) en los que pintaba lunares de colores brillantes sobre los cuerpos desnudos de los asistentes.

Además de ser un icono del arte de vanguardia y del feminismo, Yayoi Kusama ha hablado siempre abiertamente de sus problemas de salud mental. Cuando tenía diez años comenzó a experimentar alucinaciones, “destellos de luz, auras o campos densos de puntos”, e incluso flores que le hablaban. Estas visiones, así como los cantos rodados blancos de un río cercano, cimentaron su fijación por los lunares. El arte comenzó a ser para ella una forma de lidiar con estos traumas psicológicos. “Lucho contra el dolor, la ansiedad y el miedo todos los días, y el único método que he encontrado para aliviar mi enfermedad es seguir creando arte”, confesó en una entrevista en 2012. De forma voluntaria, Kusama reside desde la década de los 70 en un centro de salud mental, del que sale todos los días a pie para trabajar en su estudio.

Just me fan girling at the Yayoi Kusama exhibition in Porto, Portugal ♥️ pic.twitter.com/XjeEPuRFDh — Miss Higgins (@MissHiggins2020) April 5, 2024

Además de esta exposición de Yayoi Kusama, la Fundación Serralves acoge también la muestra “Libros de Artista de Miró”, en la Casa Serralves, hasta junio de 2025; una exposición de maquetas del arquitecto Álvaro Siza (hasta septiembre); y la tercera edición de “Serralves em Luz”, reconocida por “The Times” como una de las 10 mejores exposiciones para ver en toda Europa. Esta instalación nocturna puede visitarse hasta el 3 de noviembre.

