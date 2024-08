Tomás Rufo es pontevedrés: una demostración de entrega y dominio

Tomás Rufo, el torero de Talavera de la Reina, refrendó ayer su “química” con la afición pontevedresa y se convirtió no solo en el triunfador de la tarde sino de la mini feria de San Roque de este 2024 al cuajar dos faenas de entrega y dominio en las que se hizo con tres orejas, un premio que pudo ser aún mayor de no ser por una estocada caída en el último del festejo.

Morante de la Puebla, en una de sus faenas de ayer. | // GUSTAVO SANTOS

Puso en pie a las gradas y salió ovacionado a hombros y por la puerta grande, un honor que no pudieron repetir sus compañeros de terna, los sevillanos Morante de la Puebla y Daniel Luque. Ambos comenzaron su trabajo con solvencia y una oreja por toro. Pero en el segundo de sus respectivos lotes no redondearon la faena y no fue posible un “pleno” a las puertas del coso pontevedrés.

Daniel Luque logró una oreja en su primero. | // GUSTAVO SANTOS

La corrida, con ganado de Alcurrucén, comenzó con mal pie. El primer astado tuvo que ser apuntillado nada más aparecer en el albero. Salió ya renqueante por una aparente lesión y de inmediato se desplomó para no levantarse.

Cuando Sucesor salió a la plaza con timidez y rompiéndose en sus primeros pasos se montó la primera bronca de la tarde ante la sorpresa que el presidente mostraba de no reaccionar ante tal panorama. Tuvo que ser Morante quién dirigió la maniobra de sus subalternos para sacrificar al animal como comienzo del festejo. Mal presagio.

Sin embargo su suplente, el sobrero Coplito, no fue mal enemigo para el de La Puebla, quizá faltó una chispa para que se incendieran los tendidos. Con un poco más de recorrido la faena hubiera resultado más redonda. No obstante, con una media estocada la presidencia le concedió una oreja exigida por el respetable y discutida por algún presente.

En su segundo, Morante volvió a las andadas y un año más se repite la historia. De nada valió que su enemigo se llamase Gaita que, sonando gallega, pudiese animar su faena. Para nada, “este toro no me gusta, lo mato y al deshollinadero.” Nueva decepción para sus seguidores.

Daniel Luque también se encontró con un Gaitero (así se llamaba su primer enemigo) pero aquí sí que había música y muy buena. Su faena resultó intensa y brillante , midiendo las distancias y elaborando series de muletazos que conectaban con los tendidos. A la hora de matar nos sorprendió con un metisaca y posterior estocada fulminante tras la que el presidente denegó la segunda oreja pese a la unánime petición.

En su segundo, Luque no encontró su sitio, lo busco, puso empeño y ligo alguna serie que prometía pero no finalizaba. Faltaba la transmisión de su primero y sabiéndolo la puerta grande se le escapaba al igual que ayer a Roca. La muerte de Martinete girando sobre si mismo impactó a los presentes, esa media estocada no llevo premio.

Los tendidos de Sol cantaban durante la lidia del primero del lote de Rufo. Tomas es pontevedrés y el diestro de Talavera seguro que ayer se sintió así durante toda la tarde al recibir el apoyo unánime de San Roque por su entrega y dominio de la lidia que demostró ante sus dos enemigos. Una pena que en su segundo la agonía de Navajerito, aplaudida por el diestro y los tendidos penalizó que se otorgase la segunda oreja.

En su primero, todo lo contrario. La presidencia otorgó dos orejas muy solicitadas pese a que en determinados tendidos entendían como excesivas. Con todo Tomás Rufo se marcha de Pontevedra como triunfador y bautizado por las peñas como el torero de Pontevedra.

Ficha del festejo

Morante de la Puebla

Logró una oreja con el primero (el sobrero tras la lesión del “titular) pero se quedó en unas palmas en el segundo, que tuvo que descabellar.

Daniel Luque

Un excelente astado fue el primero de su lote, al que arrancó una oreja, pero falló en el segundo, con silencio de los tendidos.

Tomás Rufo

El triunfador de la tarde y de la feria. Con una gran faena en el primero ya garantizó la puerta grande, y refrendó en el segundo, con una tercera oreja.