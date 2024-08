“El mundo del toro es apasionante, por singular, por diferente y por extraño”

El balance de la mini feria 2024 de la Peregrina, que ayer se despidió, es “muy positivo, se consolida”, en palabras del empresario Pablo Lozano. Éste se felicita porque en Galicia “se tiene una afición cada vez mejor, las peñas crecen y realmente se disfruta de las corridas, de la tradición y de la fiesta con un espíritu muy abierto, optimista y muy grato”.

–Ha estado vinculado al mundo del toro desde la infancia.

–Sí, mi padre fue matador de toros y en mi familia el toro siempre ha sido un motivo muy presencial, desde muy niño.

–¿Cómo continuaron ustedes la tradición familiar?

–No solo fue torero mi padre, también mis tíos, Manuel también llegó a matador de toros y José Luis fue novillero. Luego mi hermano también fue matador y mi otro hermano novillero, creo que los únicos que no hemos sido toreros somos mi tío Eduardo y yo.

–¿Le queda esa espinita?

–No (risas), no, para eso hay que estar dotado, hay que tener unas condiciones que yo evidentemente no tenía. Tampoco las busqué, pero son unas condiciones muy difíciles, hay que ser muy especial.

–Ha sido apoderado, empresario taurino, ganadero… ¿Qué faceta le llena más?

–A mi me gustan todas, porque todas son creativas, todas son además dentro de un mundo que para mi es apasionante, el mundo del toro desde todas sus facetas es muy singular y muy vivo. Me gusta mucho la faceta como empresario, porque evidentemente colaboras y eres parte de la afición, porque lo primero que hay que ser para ser empresario es ser aficionado, eso es lo primero, y escuchar a la afición de cada sitio donde decides o puedes dar toros. ¿Apoderado? Por supuesto, es creativo porque confías y crees en las posibilidades de un torero, incluso si empiezas desde novillero o becerrista, es un proyecto de futuro apasionante. Y como ganadero también todo es a futuro, hay que tener una creencia y una fe insondable en todo lo que esa ganadería puede desarrollar. Realmente el mundo del toro es apasionante, bajo mi punto de vista, que por singular, por diferente y por extraño, porque lo es, nunca se domina, todos los días empiezas de nuevo y no hay guion. Y eso yo creo que hoy en día es muy poco habitual.

–Les llaman la “casa” Lozano ¿le gusta así?

–No me gusta tanto lo de casa como lo de familia (sonríe) prefiero familia.

–¿Desde cuándo su familia gestiona la plaza de Pontevedra?

–El año que viene si Dios quiere cumpliremos 50. Además es el año en el que se cumplen los 125 años de antigüedad de la plaza.

–¿Piensan en una celebración especial?

–Le estamos dando vueltas. Algo tendremos que hacer evidentemente, no sabemos aún qué haremos, pero queremos hacer algunas cosas para celebrarlo.

–¿Ha cambiado mucho en este medio siglo el mundo del toro?

–Sí, porque cambia en la medida en la que van llegando nuevos toreros, nuevas aficiones, la prensa también ha cambiado, es un mundo que constantemente está mutando. En contra de lo que opinen o crean saber algunos el mundo del toro es cambiante, constantemente además. Hay que estar muy despierto, muy activo, y por eso es apasionante, porque es una constante evolución.

–Desde fuera parece críptico y lleno de tradiciones.

–Que hay que respetar, porque precisamente existe gracias a haber respetado esas tradiciones, pero es verdad que se van modificando en la medida en la que los tiempos van cambiando y uno va haciendo nuevas cosas, pero basándose sobre todo en el respeto a la tradición básica: respeto al toro, respeto al público, y respeto a los toreros mayores, que todavía se denominan maestros. Es una cosa muy singular, diferencial en el mundo del toro, en pocas otras actividades hay el respeto por las tradiciones que hay en el mundo del toro.

–¿En qué momento está hoy la tauromaquia?

–En uno de transición, transición en la medida en que hay una serie de toreros considerados figuras que van cumpliendo años y hay que estar esperando a los nuevos toreros que cubran esos puestos. Se renueva constantemente, el año pasado se despidió El Juli, este año se está despidiendo Ponce, al mismo tiempo llegan nuevos toreros, hay que estar muy abierto a los triunfos en las plazas y, bueno, esa es la esperanza y al mismo tiempo la renovación. Igual que se produce en la afición, ocurre también en los profesionales: nuevos matadores, rejoneadores, ganaderos, subalternos... Todo se va renovando constantemente y la esperanza es seguir, como es lógico.