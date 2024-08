Celine Dion prohíbe a Donal Trump usar la canción de Titanic en su campaña electoral

Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. El próximo mes de noviembre se decidirá quien ocupará la Casa Blanca. Por el momento, Donald Trump parece avanzar con cierta ventaja sobre Kamala Harris, pero aún queda un largo camino para ambos y algunas encuestas dan la victoria a la líder demócrata en tres estados clave, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Mientras la campaña avanza, son muchas las celebrities que no dudan en posicionarse a favor de uno u otro líder. En el caso de Celine Dion, esta manifestación vino a través de su cuenta de X en la que prohibió al republicano utilizar su tema "My heart will go on" en sus mítines.

La cantante canadiense emitió un comunicado en el que expresaba su desconformidad: "Hoy, el equipo directivo y el sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se dio cuenta de la utilización no autorizada del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando "My heart will go on" en un mitin de campaña de Donal Trump y JD Vance celebrado en Montana", comenzaba.

"No está autorizado"

A continuación, expresó que su uso "no está autorizado de ninguna manera y Celine Dion no respalda este ni ningún otro uso similar".

Pero, sin duda, el gesto con el que la canadiense se ganó miles de likes fue el de terminar el comunicado con "y en serio, ¿esa canción?" haciendo referencia a que fue compuesta para la película "Titanic", una elección curiosa dado el desenlace de la historia.