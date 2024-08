“Estoy en un momento de crear con ilusión, de soñar con hacer realidad las utopías”

El torero Daniel Luque hará esta tarde el paseíllo con Morante de la Puebla y Tomás Rufo en la segunda cita de la mini feria taurina de Pontevedra, en la que lidiarán astados de la ganadería Alcurrucén. Confía en repetir el éxito del pasado año, cuando salió a hombros de la plaza capitalina.

–En 2010 no pudo debutar mejor en la feria de Pontevedra: salió por la puerta grande ¿qué recuerda de aquel momento?

–Bufff... Ya ha llovido desde entonces, pero recuerdo Pontevedra siempre con mucho cariño y aquella tarde en particular más todavía. Es una plaza muy buena, con mucha vida, con una afición estupenda que van a los toros a divertirse. Es una plaza donde me encanta torear porque ayuda a que uno saque lo mejor que lleva dentro.

–¿Cómo ha cambiado Daniel Luque en estos 14 años?

–Los años aportan sabiduría, experiencia y conocimientos. Cuantos más años pasan y uno más años pasa de profesión, mayores conocimientos tiene y más maduro es. Los años dan responsabilidad y madurez y eso en una manifestación artística como es la tauromaquia, siempre es bueno.

–Y, en general, ¿se ha transformado mucho su profesión y el mundo taurino?

–El toreo y la tauromaquia tras unos años de incertidumbres, como ha pasado con otras disciplinas artísticas, están ahora mismo atravesando un periodo de transformación impulsada por los jóvenes. El mundo taurino atrae a los jóvenes, que son los que están llenando las grandes plazas como Sevilla o Madrid. También Pontevedra, que está llena de gente joven con un espíritu lúdico y sin complejos.

–¿Se acerca al toreo que imaginó o las utopías siempre están muy lejos?

–La utopía esta presente siempre en el toreo, más bien en los toreros aunque en gran medida también en los ganaderos que persiguen crear un toro que soñado. La utopía siempre se persigue, es una concatenación de ideas y sueños que muchas veces se tocan con las yemas de los dedos pero no se alcanza nunca.

–¿En qué momento de su carrera se encuentra?

–En un momento de crear con ilusión, de inspirarme cada tarde, de soñar con hacer realidad las utopías. Está siendo una campaña importante y ahora entramos en una vorágine de festejos donde uno tiene que estar muy despierto para no bajar la guardía.

–Es ya un veterano de la mini feria pontevedresa ¿qué opinión le merece la afición gallega?

–Es una afición muy buena, muy joven, muy abierta y muy alegre. Es una afición ejemplar por muchas cosas. Se lo he dicho antes y se lo repito: ilusiona torear en Pontevedra. Lo pienso yo y lo piensan muchos compañeros. Esa plaza, ese ambiente. Pontevedra es un ejemplo de cómo se vive La Tauromaquia.

–¿Qué se piensa una vez en el callejón?

–Antes de que salga el toro, la mente está centrada en lo que va a pasar. Y después en lo que ha pasado. Se analiza mucho todo aunque en ocasiones de una manera muy fugaz.

–¿Pasa mucho miedo? ¿Cómo lo afronta?

–El miedo es algo lógico, natural y humano. No es un miedo físico, es un miedo psicológico a muchas cosas que no puedes controlar: el toro, su comportamiento, tu estado físico, la compenetración con el público... Al final son factores divergentes. ¿Cómo se supera? El oficio, los conocimientos, la experiencia, ayudan a convivir con él más que ha superarlo.

–¿Cómo es el día a día de un torero durante la temporada?

–De mucho viaje, de mucha responsabilidad, de muchos festejos. Es complicado porque estamos viajando todos los días y tenemos compromisos en muchas plazas de España y Francia donde es distinto el público, el toro, los compañeros. Hay que dar la cara todos los días y eso exige mucho compromiso y mucha dedicación.

–¿Qué le gusta hacer cuando no tiene compromisos taurinos?

–Soy muy familiar. Me gusta el campo mucho, pasear por el campo, estar con mi gente y con mis amigos, aunque los compromisos absorben mucho tiempo.

–¿Cómo es Daniel Luque en la corta distancia, cuando no está ante la afición?

–(Risas) Supongo que no seré objetivo en mi respuesta ¿no?... Pero bueno, creo que la gente que me conoce y mis amigos saben que soy una persona honesta, muy amigo de mis amigos. Trato de ser buena persona, me educaron así.

–¿Cómo imagina su futuro? ¿Se ve, por ejemplo, de ganadero?

–Hoy por hoy no me lo he planteado, sinceramente. Está muy lejos mi techo artístico y el mañana es un eufemismo en el que no quiero perder mucho tiempo. Todo llegará.

–El caso de Morante de la Puebla ha puesto sobre la mesa el reto de la salud mental. ¿Resulta un especial desafío mantener esa estabilidad en una profesión como la suya?

–La mente es la que manda siempre en todos los órdenes de la vida, eso es incuestionable. El cuerpo sigue a la mente. Cuando la mente esta despejada, todo se ve mucho más claro. Cuando la mente no te deja pensar, todo se convierte en un laberinto. Es la mente la domina el comportamiento del artista, del deportista y de cualquier persona. Y mucho más en una profesión de máximo riesgo.

–¿Qué hace para cuidarse mentalmente?

–No se trata de hacer o no hacer, se trata de mantener la mente limpia de negatividad. Hay que huir de todo aquello que no aporta y alimentarse de cosas positivas que ayudan a ser mejor.