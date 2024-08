Banderas peruanas por Roca pero fue Talavante el que enardeció al público

Alejandro Talavante fue el gran triunfador de la primera de la miniferia de la Peregrina en la plaza de Pontevedra. Levantó al respetable con su segundo toro, y las dos orejas logradas en la faena le permitieron salir a hombros por la puerta grande. En cambio, Juan Ortega no demostró nada en San Roque y se fue de vacío, mientras que Roca Rey empezó bien, con una oreja, pero no redondeó en el segundo.

Juan Ortega no lució en sus faenas de ayer. | // GUSTAVO SANTOS

Llegaba Talavante a Pontevedra tras unos años de ausencia y su guante de protección en la mano izquierda que destacaba cuando acariciaba su muleta. El torero que en ocasiones le canta a sus toros ayer curiosamente le lanzaba besos pero eso lo contamos más tarde

Roca Rey se arrima al astado. | // GUSTAVO SANTOS

En su primero de nombre Langosto llevándoselo a los medios y pese a su flojedad se encontraba cómodo lidiando a su enemigo entre pases circulares con muletazos hondos pero sin transmisión. Su enemigo no ofrecía peligro y por lo tanto no existía la emoción. Con dos pinchazos, media estocada y un certero descabello se despidió de el.

En su segundo, bautizado como Aclarado, salió a por todas. Quizá espoleado por la anterior faena de Roca Rey salió decidido a cortarle las orejas al astado, sin duda el mejor toro de la tarde y a quien entendió desde el primer momento. Rodillas en tierra comenzó su faena sorprendente en su ejecución y brillante en su resultado. La faena constó de dos fases, esta primera ya comentada y una segunda en los medios enardeciendo al personal llegando a un desplante total con muleta en el albero y enviando besos a su enemigo y al público. Realmente sublime.

Con una estocada certera fue premiado y jalonado con dos orejas incuestionables convirtiéndose en el triunfador de la tarde.

Juan Ortega fue la otra cara de la moneda. Paso totalmente desapercibido en su primero, realmente no vimos ni toro ni torero, dado de que la flojedad de su enemigo, Mitinero, no daba para más, por lo tanto pensó “lo mato rápido y acabamos”. Cierto sector de la plaza se lo recrimino pues entendía en que en su presentación en San Roque merecía mas entrega del diestro. Con la espada bien, la estocada fue lo mejor que presentó en su primera cita.

En su segundo, llamado Fardero, vimos cosas y muy interesantes, destellos de un torero de arte que muy despacio cita a su enemigo consiguiendo estampas taurinas de mucho mérito. La pena es que a estas alturas de la corrida las peñas ya estaban a otras cosas y la faena quizá no fue apreciada como merecía. No obstante una ovación del respetable despedía su primera tarde en Pontevedra.

Salía el líder del escalafón taurino, el peruano Roca Rey, vestido de rosa y entre banderas de su país en los tendidos. Sin duda era la estrella del cartel y en el primero de su lote todo llevaba ese signo. Sin embargo algo se torció. No en vano, el astado luía Hermético como nombre. Con el público totalmente entregado tras una faena desarrollada mayoritariamente en los medios pese a recibir un aviso se confío demasiado en los efectos de una aparente certera estocada. Sin embargo la excesiva agonía del animal enfrió los ánimos del respetable quedándose en una oreja el premio a su labor.

El segundo de su lote y último del festejo de ayer, Farderito, y sus 520 kilos a bordo resultó otra historia, Las dificultades que presentó no permitieron la conexión con su público que se dio en su primero y pese a todas las ganas que puso y que fueron muchas, su faena no llego a cuajar sobremanera porque la espada no fue la mejor suerte del maestro peruano está tarde en San Roque. Una fuerte ovación despidió su empeño.

En definitiva gran ambiente de toros y fiesta en una plaza histórica con una afición a la altura de las más grandes. Hoy es el turno de Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo, con toros de Alcurrucén.

Ficha del festejo

Alejandro Talavante

Ovación en el primero, sin premio al fallar con la espada, y apoteosis en el segundo, el mejor astado de la tarde: dos orejas.

Juan Ortega

No destapó el tarro de las esencias. Silencio en el primero, con pitos al toro, y palmas en el segundo, flojo de fuerzas.

Roca Rey

Su inicio ilusionó a la grada y se hizo con una oreja en el primero de su lote, pero la escasa calidad del segundo frustró más galardones.