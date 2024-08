Las secuelas del coronavirus en el deporte: cuando es el COVID el que te elimina

El atleta Noah Lyles, campeón olímpico de los 100 metros, corrió con COVID la final de 200, su especialidad, y solo pudo ser tercero. El estadounidense, que se contagió el pasado martes, fue atendido por personal médico y tuvo que ser sacado de la pista en una silla de ruedas, porque al terminar el doble hectómetro se sintió, dijo, “bastante mareado”, le “faltaba el aire” y le “dolía el pecho”. Por ello renunció al relevo 4x100 y dio por terminada su participación en los Juegos Olímpicos de París. La imagen del hombre más rápido del mundo tumbado en el tartán, exánime, ilustra el daño que puede hacer una infección de coronavirus a los deportistas de élite. Pero el SARS-CoV-2 puede perjudicar más allá de la fase aguda, por lo que los expertos recomiendan, ya desde 2020, regresar a la práctica deportiva de forma gradual.

“Di positivo el martes por la mañana, a eso de las 5 de la madrugada. Me desperté en mitad de la noche con escalofríos y dolor de garganta”, explicó Noah Lyles tras la final olímpica de 200 metros. Su decisión de competir manteniendo su positivo en secreto –solo lo sabían el personal médico, su entrenador y su madre– ha causado polémica, pese a que aseguró que se aisló y tomó todo tipo de precauciones para no contagiar a otros participantes.

La lista de deportistas célebres afectados por el COVID es interminable. Juan Ayuso abandonó el reciente Tour de Francia 2024 durante la 13ª etapa a causa de visibles problemas físicos derivados del coronavirus. Tras dar positivo decidió continuar, pero le fue imposible. El virus hizo estragos en la ronda gala, pese a las precauciones –mascarilla y restricción de contactos– tomadas por el pelotón.

Pero el COVID afecta muchas veces más allá de la competición, y a veces manda parar. Lo sabe muy bien el triatleta gallego Javier Gómez Noya, que en noviembre del pasado año contaba haber pasado un tiempo “parado, forzado por las circunstancias”. Contrajo el COVID cuando preparaba el Campeonato del Mundo de Ironman de 2022, en Saint George (Utah, Estados Unidos). “Justo antes de viajar a EE UU cogí el COVID y me afectó bastante –contó en una entrevista con “El Mundo”–. Me dejó bastante tocado mientras lo tuve y el postcovid. Varios meses que el cuerpo no era el mismo y tuve que tomármelo con calma hasta recuperarme totalmente. Y cuando intenté volver en serio enganché dos lesiones seguidas que no sé si tienen que algo que ver con el COVID o no, pero fueron extrañas”.

El triatleta gallegoJavier Gómez Noya, al término de una prueba en Vigo. / JOSÉ LORES

El campeón ferrolano se refiere a dos fracturas por estrés que se produjeron cuando la carga de entrenamiento no era muy alta. A partir de ahí encadenó un problema físico tras otro. “Me planté en 2023 sin haber competido. Ahora volví con calma, haciendo las cosas lo mejor posible para no volver a caer en problemas”, contaba el deportista afincado en Pontevedra, que no recuperó su mejor nivel.

Otra deportista habituada a esfuerzos extremos que pasó un calvario con el COVID fue la viguesa Aroa Sío, que en 2022 fue octava (primera española) en su debut en el ultra trail del Mont-Blanc: recorrió 171 kilómetros en 27 horas y 17 minutos. Lo logró tras no poder competir el año anterior por COVID. “Estuve muy malita –recordaba en una entrevista con FARO–. Estaba en buen pico de forma, en un peso muy fino, y perdí cinco kilos de masa muscular y me quedé en nada, era un saco de huesos”, contaba.

Yuri Berchiche, futbolista del Athletic Club de Bilbao, fue de los primeros deportistas de élite en España en acusar las secuelas del COVID. El 9 octubre de 2020 se conoció su positivo por coronavirus y volvió a los entrenamientos 13 días después. Sin embargo, varios meses más tarde seguía sufriendo los efectos del COVID, sobre todo vértigos y mareos, incluso sin correr, paseando. “Tuve alguna cita con neurólogos y gente que está en ese mundillo y me dijeron que también era algo nuevo para ellos, que habían descubierto varios casos como el mío y que lo estaban investigando”, contaba al diario “Deia” en 2021.

La ultramaratonianaviguesa Aroa Sío,en la carrera del MontBlanc de 2022. / MIGUEL RÚA

En el tenis ha habido varios casos de deportistas afectados por secuelas prolongadas del coronavirus, como Grigor Dimitrov, Maia Lumsden o Tanysha Dissanayake, que se retiró a los 21 años por COVID persistentes.

Efectos multisistémicos

La transmisión del SARS-CoV-2 es respiratoria, pero sus efectos son multisistémicos, no se limitan al aparato respiratorio. La infección conlleva riesgo de complicaciones cardiológicas, renales, respiratorias y hematológicas, según se subraya en un artículo científico publicado –ya en 2020, el primer año de la pandemia– por el “British Journal of Sports Medicine”. Titulado “Orientación para el regreso gradual al juego después de la infección por COVID-19”, y dirigido a deportistas que hayan pasado enfermedad leve o moderada, este trabajo científico describe una serie de pautas y cinco etapas progresivas que deben superarse antes de la vuelta a la competición.

“Lo mejor es reanudar el entrenamiento de forma gradual, prestando atención a los factores físicos y psicológicos tras la infección por COVID-19”, señala este artículo, encabezado por el experto en medicina deportiva Niall Elliott. Antes de seguir el protocolo de regreso gradual a la práctica deportiva, los deportistas deben ser capaces de realizar actividades de la vida diaria y caminar 500 metros en llano sin fatiga excesiva ni dificultad para respirar. Deben descansar al menos 10 días y estar 7 días libres de síntomas antes de comenzar. Algunos atletas tardan más de 3 semanas en recuperarse.

Estos expertos sugieren controles pueden resultar útiles, como la frecuencia cardíaca en reposo, el sueño, la fatiga y el dolor muscular.

Y este protocolo es para los deportistas sin comorbilidades que pasan el COVID sin hospitalización. Quienes tienen diabetes –por ejemplo– o ingresaron en el hospital deben seguir pasos aún más estrictos.

