La DGT mete la pata con las etiquetas medioambientales y no le pone remedio: comprueba si eres uno de los afectados

La clasificiación medioambiental de los vehículos tipo B, C, ECO o CERO, impuesta según sus emisiones y la contaminación que generan, está mal seleccionada para algunos vehículos. Este etiquetado comenzó a aplicarse en 2016 y, recientemente, la propia DGT alertó de que había un error. No solo eso, sino que además no se harán responsables de lo ocurrido y es obligatorio pagar 150 euros para obtener la adecuada.

La Dirección General de Tráfico declaró no aptos y por tanto no otorgó distintivos a coches que sí podían llevarlos, privándolos de circular o aparcar en determinadas zonas de las ciudades. También dispensó etiquetas B a coches cuya categoría real era la C, entre otros fallos.

Pese a este desajuste, podría ser de esperar que la entidad tomase cartas en el asunto y buscase una solución. Sin embargo, no parece que vaya a ser así. Los propietarios de los vehículos serán quienes se harán cargo de los costes de la nueva pegatina. Por tanto, esta equivocación no supone solo un trámite burocrático, sino que también va a obligar a realizar un desembolso.

Cómo se clasifican las etiquetas

Etiqueta cero emisiones / Toyota

Etiqueta B (amarilla): vehículos que cumplen con las especificaciones de las emisiones EURO (EURO 3 para gasolina y 4 y 5 para diésel). En esta categoría estarían los coches de gasolina matriculados desde enero de 2001 y los diésel a partir de 2006.

vehículos que cumplen con las especificaciones de las emisiones EURO (EURO 3 para gasolina y 4 y 5 para diésel). En esta categoría estarían los coches de gasolina matriculados desde enero de 2001 y los diésel a partir de 2006. Etiqueta C (verde) : vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO (EURO 4,5,6 para gasolina y 6 para diésel). Aquí entrarían los gasolina matriculados desde enero de 2006 y los diésel matriculados desde septiembre de 2015.

: vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO (EURO 4,5,6 para gasolina y 6 para diésel). Aquí entrarían los gasolina matriculados desde enero de 2006 y los diésel matriculados desde septiembre de 2015. Etiqueta ECO: vehículos híbridos o a gas (GNC, GNL y GLP), y para los híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros.

vehículos híbridos o a gas (GNC, GNL y GLP), y para los híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros. Etiqueta Cero (azul): en esta se encasillan los vehículos eléctricos o híbridos enchufables de más de 40 kilómetros de autonomía.

Para corregir el fallo se debe acudir a Tráfico con el certificado de emisiones que le emitirá el fabricante en uno de sus concesionarios. Allí se actualizarán los datos técnicos en el Registro de Vehículos, algo que cuesta alrededor de 10 euros.