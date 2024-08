Galicia significa mucho para el artista José María Guzmán, conocido por su participación en grupos emblemáticos del panorama musical español en los años setenta: Solera, Cadillac o CRAG (Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzman). “Es como mi segunda casa”, declara el cantante, quien asegura que siempre que viene “hay lugares en los que tengo que tocar sí o sí”.

Uno de ellos es La Casa de la Abuela, de Canido, en Vigo, donde actuará mañana sábado (21.00 horas, entradas a 25 euros) en compañía de Juan Robles Cánovas al piano. “Es una persona muy especial”, dice Guzmán del hijo de su antiguo compañero en los CRAG.

“Será un concierto muy agradable, porque en ese mismo local tocó el padre de Cánovas hace 50 años”.

Para la velada tiene pensado hacer un repaso de toda su trayectoria musical, desde Solera hasta su etapa en solitario. “Si me animo igual canto algunas canciones que he doblado para películas o anuncios”, apunta el artista. Lo que busca es que el público se evada y disfrutar junto a él.

Recién llegado de trabajar en un musical de Nueva York, Guzmán explica que le gusta “crear, estar ocupado”. Se trata de un artista todoterreno, no solo se ha dedicado a la composición, sino que en su carrera se han ido sumando diferentes capítulos que le han ayudado a “alimentar mi alma, seguir creando”. Su lema es “soy lo que soy por todo lo que he vivido”.

Pasó a la historia tras el lanzamiento de "Señora Azul" en 1974, junto al resto de miembros del grupo CRAG. Considerada por muchos una obra maestra del pop español, se trataba de una sátira hacia los críticos musicales.

Cincuenta años después, sigue viviendo de la música, pero admite que “la industria ha cambiado mucho, antes éramos cuatro, ahora el número es inabarcable”, especifica el cantante.

Siempre le ha gustado ir a contracorriente, en plena época de transición donde la música cantaba libertad, evasión, Guzmán explica que ellos hacían “canciones de invierno, más profundas y reflexivas”. Ahora, en un momento donde brilla el reguetón y la música urbana, sus referentes siguen siendo los grupos de la costa americana de los años setenta.

A los 72 años, su carrera es un cúmulo de experiencias. Representó a España en Eurovisión en 1986, puso voz a diferentes películas de Disney en español, entre ellas a “Toy Story” ("Hay un amigo en mí", la adaptación al español de "You've Got a Friend in Me", de Randy Newman), “La Bella y la Bestia” o “Mary Poppins”; también grabó anuncios.

Tan extensa es su carrera que ha comenzado a recopilar sus anécdotas en una libreta para publicar un libro en el furturo. “Lo hago para acordarme, porque muchas son muy simpáticas y muy agradables” explica el músico.

Como es un artista invernal, esperará a que pase el verano y llegue septiembre para publicar Guzmán, 51 años con Solera, la reedición de su primer disco, en la que le han acompañado artistas del panorama nacional como Iñigo Bregel (Los Estanques), Javier Ojeda (Danza Invisible) o Manolo Solera, entre otros.

