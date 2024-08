Detectado en Galicia un caso del virus tropical Oropouche

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha notificado la existencia de un caso probable importado de enfermedad causada por virus Oropouche en Galicia.

En concreto, según han apuntado desde la Consellería de Sanidade a Europa Press, se trata de un caso ubicado en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, que no precisó ingreso en ningún momento y que evolucionó favorablemente.

Ante un caso importado, destaca Sanidade, la probabilidad de transmisión secundaria dentro de Europa continental se considera "muy baja", ya que los vectores habituales de esta enfermedad (mosquitos culicoides paraensis y culex quinquefasciatus) no están presentes aquí.

No obstante, no hay evidencia de que las especies europeas de mosquitos no puedan transmitir este virus, por lo que se recomienda a los casos evitar picaduras con medidas como aplicar insecticidas y repelentes, utilizar mosquiteras, usar ropa que cubra la piel en el exterior y mantener una buena higiene personal.

La enfermedad por virus Oropouche es una enfermedad zoonótica transmitida por la picadura de mosquitos y causada por el virus Oropouche (OROV). El Ministerio de Sanidade ha señalado que se han notificado brotes de esta enfermedad en humanos en varios países de América del Sur como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia, incluso en el Caribe como Cuba, Panamá o Trinidad y Tobago. En el caso de España, se trata de algunos casos importados.

La enfermedad por virus Oropouche es similar al dengue y puede manifestarse como una enfermedad febril aguda (con cefalea, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares) de 4 a 8 días de duración (rango entre 3 y 21 días), si bien ocasionalmente puede provocar síntomas más graves (por ejemplo, hemorragias y meningitis).