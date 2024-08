A comitiva galega enfila cara un soño chamado Lorient

Ronan Le Bars é un gaiteiro bretón de gran renome que dende 2022 se encarga dun dos espectáculos colectivos máis senlleiros do Interceltique de Lorient: o concerto “Celtic Odyssée”.

O grupo Caldo, dende o Val Miñor a Lorient. | // JOSÉ LORES

“Consiste nunha viaxe dunha hora e media na que un ou varios intérpretes de cada nación celta toca unha peza do seu país e despois outros temas doutras zonas xunto a compañeiros doutros lugares”, explica a gaiteira María López, elixida por Le Bars como a representante galega deste ano.

María López, estrela galega do concerto “Celtic Odyssée”. | // M. L.

“É a primeira vez que unha gaiteira muller galega vai tocar nese concerto”, confirma con orgullo López. Será tamén a primeira muller entre todos os gaiteiros das outras nacións celtas na curta historia do Odyssée? A moza, estudante de Enxeñería, cre que si.

A peza que elixiu para simbolizar Galicia é a Muiñeira A Camposa. “É moi coñecida e unha das imprescindibles no repertorio do gaiteiro. Tamén é coñecida noutras nacións celtas”, resalta a música. Pero esta non foi a razón pola que seleccionou a canción senón por ser “moi movida e moi boa para montar unha festa”.

María López destaca estar “moi agradecida” por participar na Odisea Celta e recoñece que foi “unha sorpresa” que a chamaran. Non será a primeira vez que actúe en Lorient xa que, aos14 anos, gañou o Trofeo MacCrimmon de gaita.

Dende entón, volveu participar no concurso en varias ocasións; a última, o ano pasado. “Volver a Lorient é sempre un pracer, é diferente volver actuando que para concursar, prefiro actuar porque vou máis contenta e cuns nervios máis agradables”, resalta esta música que xa está a gravar o seu primeiro disco. “Espero telo acabado o ano que vén”, promete.

Andrea Cabaleiro, de Chapela (Redondela), de 23 anos de idade, tamén acudirá a Lorient. É gaiteira na Banda de Gaitas de Arume de Malvas en Tui. Comezou co instrumento aos 11 anos no Círculo Cultural de Chapela do seu lugar e vén de rematar o Conservatorio Profesional de Música. Este ano será a primeira vez que vaia ao Festival de Lorient.

“Eu víao como algo inalcanzable e agora é un soño que se vai cumprir. Imos tocar nas Noites Máxicas cun par de pezas e tamén daremos concertos máis extensos”, engade para indicar que “dende hai dúas semanas ensaiamos o dobre cada semana para preparar esas actuacións importantes que van ser televisadas”, explica para detallar que hoxe a banda marcha cara a Bretaña en autobús. Espéranlles 23 horas de viaxe ata Lorient.

Xiana Teixeiro, de Foz (Lugo) pero profesora de gaita no Conservatorio Superior de Música de Vigo, toca tamén a gaita e o clarinete en Arume. A súa primeira gaita empezou a tocala cando aínda non tiña dez anos de idade. “Cando comezou Diego Alonso Vila como director falounos do proxecto e díxenlle que si. Engancheime a esta xente porque é boísima. Vin como moita xente da banda aprendeu a tocar alí sen ter coñecementos de música grazas ao que lles ensinou Diego. Para min, é impresionante ver o punto no que estamos agora: imos actuar en Lorient. Cando comezamos, a moita xente custáballe mover os dedos para tocar a gaita; o repertorio era sinxelo... E agora, mira, a Lorient”, destaca con orgullo.

Recoñece que o movemento musical tradicional da urbe viguesa e do sur costeiro galego a sorprendeu cando hai dez anos chegou a vivir á cidade olívica. “Agora estou habituada a que en cada barrio de Vigo haxa unha banda ou grupo tradicional pero de onde eu son, da Mariña lucense, era impactante.Para min, é incrible o traballo que se fai na aldea de Malvas”, agrega.

Tamén falamos con Pedro Fariñas que xa ten asistido a Lorient noutras ocasións inda que, nesta, será a primeira vez que o faga co proxecto de Caldo –dende o Val Miñor– que ten con Anaïs Barbier e María Jorge.

O músico resalta que “é un escaparate grande. Para calquera grupo é un pasiño máis”. No seu caso, ofrecerán dous concertos individuais na gran festa da música celta.