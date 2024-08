Reúnen nun libro as 14 mellores conferencias de Xesús Alonso Montero

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) leva pronunciadas dende 1951 máis de 5.000 conferencias. De entre todas elas, o libro “Palabras para o noso tempo” (Editorial Alvarellos) selecciona as 14 máis destacadas dos últimos anos.

Este volume foi creado a partir de moitas horas de gravación e transcrición, tarefa que estivo a cargo de Carmen Blanco Ramos, e do coidado da edición de Olivia Rodríguez González. Desta forma xorde un libro no que non só aparecen as 14 intervencións máis destacadas de Alonso Montero, senón que tamén están presentes nomes inesquecibles da historia e letras de Galicia como é o caso de Rosalía de Castro, Isaac Díaz Pardo, Emilia Pardo Bazán, Francisco Fernández del Riego, Borobó, Ramón Piñeiro ou Xosé Neira Vilas. Ademais de feitos como o exilio, o antifranquismo, a defensa das clases populares e a historia do comunismo europeo.

Segundo afirma a profesora Olivia Rodríguez no seu limiar, “o principal obxectivo da súa oratoria é a transmisión de coñecemento para combater o silencio e o esquecemento, impostos no pasado e banalizados no presente”.