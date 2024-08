“Hai unha recuada moi forte nos dereitos das mulleres”

Tralo éxito de “Nación”, sobre as traballadores de Pontesa, a cineasta galega Margarita Ledo volta ao cinema. O novo proxecto leva por nome “Prefiro condenarme” e conta coa aportación no guión de Eva Veiga, como nos últimos traballos. O Festival de Locarno vén de seleccionar o filme. Ledo opta a premio na sección First Look cunha longametraxe que sitúa o desexo feminino na balanza das desigualdades sociais.

–Como xurdeu o filme?

–Sae a partir de coñecer unha sentencia do Tribunal Eclesiástico de Compostela do ano 1972 que actuaba con xuridisción sobre o civil no franquismo en primeira instancia. O Tribunal dálle a razón a unha muller de Fene acusada de adulterio. Entón, era un delito tipificado como específico feminino xunto ao abandono de fogar ou a prostitución. Chamoume a atención e vin que o dereito aos afectos e o desexo non se trataba nas películas en xeral e nos filmes feministas moi pouco. Por diferentes azares, dei con esta muller, falamos e estaba interesada en contar a súa historia que é moi representativa porque intervén a clase social. Ela era mariscadora. Tamén intervén a desobediencia á lei. A película fixo un xiro cara o desexo como igualdade.

Fotograma da película de Margarita Ledo con Mónica Camaño e Melania Cruz. / Nós

–Con respecto aos homes...

–E con respecto a outras mulleres. Como di a protagonista, ás de arriba [clase social moi acomodada] nunca se lles plantexaba a penalización, nin estaba mal visto que elas tiveran un amante. Por iso, a a importancia dos afectos na pobreza. A película trata de querer e que te queiran.

–Que o Tribunal Eclesiástico lle dera a razón a ela naquela altura semella incrible.

–Había malos tratos e había un xuíz eclesiástico chamado Manuel Calvo Tojo que se había agresión contra a muller sempre lle daba a razón a ela. El foi profesor de Dereito Canónico. Xa faleceu. Localicei sentencias del na Universidade Pontificia de Salamanca. Foi unha persona singular da que debemos orgullecernos.

–E se houbese condena, acaba no cárcere?

–Claro. Estaba penado con seis anos de prisión. Xa sabes como era no franquismo: a muller era criada para procrear e atender o marido.

Melania Cruz, no personaxe de Antígona. / Nós

–No filme, plasma tal cal a historia desta señora?

–Si, pero na forma, que é o que caracteriza os meus filmes, utilizo material documental, representado e utilizo arquivos familiares así como fotos de Pilar Aymerich que tomou en Barcelona nunhas manifestacións para un xuízo moi parecido no ano 1976. Nesas concentracións, as mulleres aparecen con carteis que poñían “Eu tamén son adúltera”. Emprego imaxes do pasado que explican o presente. Fago a película porque hai unha recuada moi forte nos dereitos das mulleres a nivel de opinión, como se estiveran pedindo máis nos dereitos de igualdade.

–A muller á que xulgaron en Galicia no 1972 tamén aparece na película?

–Claro, claro.Ela é a protagonista inda que hai un alter ego, Iria Pinheiro.Tamén aparece o fillo maior da señora e a persoa da que namorou.

–Protagoniza Melania Cruz?

–Non, Melania fai do personaxe de Antígona porque a protagonista é unha Antígona que se enfronta á lei reclamándoa. Foi a primeira que se divorciou en Ferrol.

La protagonista es una mariscadora. / Nós

–Que supón para vostede acudir a Locarno con este proxecto?

–É un festival de cinema independente, de cinema de autor, que cadra moito co tipo de película. É un certame a onde quere ir toda a xente que quere facer cinema dentro dunha liña, de toma de posición sobre a linguaxe no cinema e os temas a tratar. Ademais, Locarno convoca o First Look, unha sección, na que compiten películas que se atopan en postprodución para completar financiamento. Ese é o noso obxectivo, lograr apoio económico para rematar a rodaxe. Esta película é de baixo orzamento pero mesmo o cinema pobre é caro. Facer un filme custa como comprar un piso.

–Precisa unha coprodución?

–Non, non buscamos coprodución senón un premio de postprodución. Nós xa temos distribuidora. A rodaxe poderiamos rematala igual porque eu poño cartos como nos anteriores proxectos; pero o que non podemos é asumir o coste todo da postprodución. Fixemos visitas pero xa sabes que á xente que ten diñeiro non lle interesa a cultura. Non é como nos anos 60 cando o sector da industria pagaba películas. Domingo Dominguín pagou a película “Los golfos”, de Saura. Esa burguesía interesada pola cultura desapareceu. No noso país, non existe.

–Hai uns cantos pasos atráss.

–Si, hai moitos pasos atrás. No que se adiantou foi no apoio institucional. É un triunfo grazas a Francia nos anos 80 cando se plantou ante Hollywood e dixo que era un produto cultural. A partir de aí houbo políticas específicas en todo o mundo. De non ser por elas, non existiría o cinema de Latinoamérica ou o Novo Cinema Galego.

–Pero o problema actual reside en que á sociedade non lle interesa a cultura?

–Eu penso que non é unha cuestión tanto da sociedade senón dos sectores dominantes, que tendo recursos que poderían ir á cultura sen afectar ao seu modo de vida non van cara aí. A sociedade que descobre películas que vive como propias vai ao cinema. Unha sociedade culta é unha sociedade ten uns consensos internos interesantes, na que ninguén se alporiza ante alguén diferente.

Suscríbete para seguir leyendo