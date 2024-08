Asientos rígidos, mucho ruido y fallos al cerrar las puertas, las grandes quejas contra los Avril

Los trenes Avril, sobre los que este martes ha puesto el foco el ministro de Trnasportes por sus críticas a Talgo, ya han empezado a recibir las primeras críticas de los pasajeros y de los profesionales ferroviarios. A los retrasos experimentados en varias ocasiones, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha advertido a Renfe de numerosas irregularidades que ponen en cuestión tanto la comodidad de los viajeros como la integridad del personal que trabaja en su interior. En concreto, la organización sindical ha alertado por escrito, entre otros asuntos, del exceso de rigidez e incomodidad en los asientos, de vibraciones y ruidos molestos en el interior y del diseño "nefasto" del vagón cafetería, que, con una barra excesivamente baja, obliga a los trabajadores a adoptar una postura inadecuada para atender a los viajeros.

Diego Sánchez, portavoz de la CGT, explica que "lo que más preocupa es la prevención de la salud", concretamente de las trabajadoras de Serveo, empresa que presta el servicio de restauración "en una cafetería con un diseño nefasto para la prevención para la salud" a causa de una postura "forzada" debido a una barra "muy baja". Sánchez, además, recalca que la falta de personal en los trenes Avlo –los trenes baratos que no tienen tripulación al no contar con servicio de restauración como el que sufrió el incidente el lunes en el túnel de Chamartín– no permite cumplir los protocolos de seguridad en los túneles. "La propia Renfe lo explica en su web, toda la seguridad en caso de incidencia en un túnel recae en una sola persona, que es el interventor", declara Sánchez, que añade que son "trenes con más capacidad de viajeros y menos personal en para atenderlos en caso de incidencia", afirma.

Por otro lado, señala que los problemas también están fuera del tren, concretamente, en las estaciones que dan servicio a viajeros con problemas de movilidad, cuyas solicitudes se han triplicado y se dan hasta ocho por tren. Según indica, el servicio se está dando "de manera deficiente" porque el personal sigue siendo el mismo que antes de la llegada de los nuevos trenes. Además, la falta de espacio para el control de equipajes "provoca colas que ocupan todo el vestíbulo de la estación, tanto en Oviedo como en Gijón".

Las veinte deficiencias detectadas por la CGT a Renfe comienzan por los asientos "rígidos e incómodos" cuyo sistema de deslizamiento se avería en ocasiones. El segundo, hace referencia a las vibraciones y sonidos molestos en el interior de la Sala Executive. En tercer lugar, la CGT señala que "no existe un cuarto de servicio para el interventor y tripulación donde guardar sus pertenencias". En cuarto lugar, el ordenador desde donde el interventor realiza sus operaciones, se encuentra en la cafetería, dificultando sus labores por la alta afluencia de pasajeros. En quinto lugar, un ruido en el interior de los coches que "es muy alto".

Las deficiencias continúan con el diseño de la cafetería que "no respeta las condiciones ergonómicas". Siguiendo con el personal, alertan de la reducción de la tripulación en los Avril, pasando de tres trabajadores a sólo dos por tren, mientras que los Avlo (los de bajo coste) únicamente cuentan con maquinista e interventor. En octavo lugar, alertan de "olor desagradable" en los servicios, mientras que en décimo y undécimo lugar señalan que las puertas exteriores no realizan un correcto proceso de cierre mientras que el sistema de comunicación de Operaciones Terminadas "da incidencias".

Errores en el GPS y en la megafonía, fallos habituales en los teleindicadores exteriores, cafeteras "que dejan de funcionar" o trenes que "se apagan completamente" al realizar cambio de cabina, son otros de la veintena de deficiencias remarcadas por CGT que ponen en duda el correcto funcionamiento de los nuevos trenes de alta velocidad.

