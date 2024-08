“Las canciones con calidad y carisma vencen al tiempo”

El aclamado guitarrista, compositor y cantante brasileño Antônio Pecci Filho sigue paseando el estandarte de la bossa nova tras la publicación de su disco de duetos ‘Novas Cores, Eternas Canções’

–¿Toquinho continúa siendo el buque insignia de la bossa nova o hay nuevos referentes?

–No me siento un buque insignia de la bossa nova. Yo tuve algo hermoso con Vinícius de Moraes y los que nos antecedieron, como Baden Powell, Tom Jobim y Bob Menescal. Ellos sí hicieron la verdadera bossa nova. Nosotros, los de mi generación, hacemos música brasileña y cuando se refieren a mí como referente de la bossa nova es por la relación musical que tuve con los que nos precedieron.

–Está ofreciendo conciertos a dúo con la joven Camilla Faustino. ¿Inicia el relevo como su heredera musical?

–Es de las mejores cantantes que tenemos. Todos nos comunicamos musicalmente con todos, por lo que creo que todos somos un poquito herederos de nuestras relaciones. Quedará mucho de mí en Camilla y de ella en mí, al igual que de tantos otros con los que trabajé. A ella le ocurrirá lo mismo a lo largo de su vida. De mí le quedarán cosas como mi comportamiento musical, mis valores y lo que puse en mi música y en mi vida sobre el escenario. Creo que eso es natural.

–El disco Novas Cores, Eternas Cançoes versiona sus temas con duetos, entre ellos el legendario Aquarela con Carlinhos Brown. ¿Qué color dan las nuevas voces?

–Yo no soy el nuevo color, sino ellos. Aportan nuevos colores a las eternas canciones con sus arreglos y participación, por cómo las tratan. Hacen una acuarela individual de cada canción.

–Los jóvenes españoles no han oído hablar de usted, pero cuando les dicen que ha hecho una canción con C. Tangana se sorprenden e interesan. ¿Cómo surgió la idea?

–Se interesan porque son de una generación distinta. La idea surgió por una canción que hizo (Comerte entera) y me pidió que participase para darle una atmósfera brasileña, bossanovista. Fue muy simpático y yo creo que el resultado fue bueno para todos.

–El rapero está centrado ahora en las llamadas músicas de raíz. ¿Son las que nunca morirán?

–Las canciones que no morirán son las buenas, las que mueren son las malas. Las que se quedan tienen una afinidad con las personas. Las canciones con calidad, carisma y fuerza vencen el tiempo.

–¿Qué debe tener la música, sea del género que sea, para llegar al público?

–Si supiera qué contestar, tendría un éxito por día. Nadie lo sabe.

–También ha colaborado con Sílvia Pérez Cruz. ¿La juventud le da energía para seguir tan activo?

–Lo que me da energía soy yo mismo, mi vida, lo que hago con ella, cómo la llevo, cómo me muevo y los valores que tengo. Si trabajo con gente más joven es porque yo tengo eso en mí y, evidentemente, me gusta trabajar con los jóvenes, los que hacen bien las cosas. Pero la música no tiene edad. Estoy activo y todavía con juventud en mi interior por mi forma de vivir, disciplina, la visión optimista de la vida y cómo la aprovecho. Es un entrenamiento diario y un espacio a conseguir, que peleo y gano día a día. Este es el gran desafío de todos.

–Ha compartido escenario y dedicado una canción a Paco de Lucía. ¿Qué recuerda de él?

–Lo conocí hace mucho tiempo y nos hicimos amigos. Cuando él iba a Brasil o yo venía nos llamábamos. Era una persona con un carácter increíble y un talento y creatividad monumental. Compuse la música Amigo Paco de Lucía y estuvimos a punto de grabar un disco juntos, pero por un problema burocrático no lo hicimos. Los recuerdos que tengo del gran e inmortal Paco de Lucía son artísticos, mucho humor, muchas cañas y cosas buenas.

–¿Cuánto le debe a Vinícius de Moraes y él a usted?

–Creo que tenemos las cuentas al día y todas muy bien pagadas. Nos dimos lo que necesitábamos. Yo aproveché mucho la vida con él. Fueron diez años que me abrieron muchas puertas y él me dio todo el conocimiento del gran poeta que era y las palabras de las canciones que hice. Y yo le di lo que él dejó detener: juventud, las ganas de hacer cosas y el ímpetu creativo de las canciones. Hicimos magia en los espectáculos.

–¿Recuerda las 500 canciones que ha compuesto?

–No, por supuesto, porque sería un ordenador si fuese así. Cuando escucho temas que son míos, me gustan pero no los veo como míos. Son muchas músicas y no recuerdo todas, para nada, pero están en mí. Quizá podré hacer un plagio de mí mismo dentro de unos años.

–¿Qué verso de su canción Aquarela querría que quedase para la posteridad?

–En español, el que dice: “Piensaque el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo a colorear”. Creo que esa frase da sentido a todo.