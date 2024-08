As vistas de Monteferro coa música de Carlos Núñez navegarán por Europa

Se teñen a sorte o ano vindeiro de coller un barco da Brittany Ferries entre o cantábrico español e o noroeste francés ou Cornualles e Inglaterra, de seguro verán un vídeo no que se incluirán imaxes de Monteferro (Nigrán) e dos concertos que esta fin de semana ofreceu alí o galego Carlos Núñez.

Un equipo audiovisual encargado pola liña marítima achegouse ao Mirador de Monteferro no Val Miñor para gravar os directos de Núñez da súa xira “Lugares máxicos”, tal e como adiantou o mesmo Núñez a FARO nunha entrevista.

Os técnicos seguirán ao compositor e músico vigués tamén nos tres concertos que facilitará no Festival Intercéltico de Lorient, que se celebrará do 10 ao 19 deste mes.

Co material, realizarán un vídeo que se verán nos barcos da Brittany. De aí, que no inicio dos concertos de Monteferro Carlos Núñez se dirixise aos asistentes en inglés mentres percorría coa música o seu último disco, “Celtic Sea”. Este foi un encargo que a Brittany Ferries lle realizou para empregar o álbum como banda sonora nos barcos.

Así foi como fixo paradas sonoras en Asturias, Escocia, Irlanda ou mesmo Galicia con ritmos dos diferentes países celtas.Un momento especial foi o que facilitou o violista cando ofreceu un baile de Irish Treble, danza irlandesa que se caracteriza pola percusión cos pés.

Núñez rematou onte á noitiña os concertos, apoiados polo Concello de Nigrán e a Deputación, nos que unha vez máis estivo acompañado polos gaiteiros de Redegaita, procedentes de Ourense. Nesta ocasión ofreceu tres directos ao agotar as entradas do primeiro e despois do segundo. A novidade foi o concerto de onte ás once da mañá.

Nel, convidou ao palco –fronte á ría de Vigo e as illas Estelas e Cíes– ao arqueólogo Manuel Santos que explicou que ao rematar o directo acompañaría os asistentes ao altar das coronacións celtas.

Interesante tamén foi a presenza, con micrófono en man, do escritor Francisco Narla –autor da novela “Breo" sobre a resistencia celta–, quen fixo referencia a que xa nos temas pre-romanos os habitantes castrexos xa comían en pratos de madeira como facemos nós na actualidade co polbo ou os mozoulos medíanse coas bestas como os aloitadores de hoxe en día na Rapa da Bestas.

O director da mañá foi unha festa total e cara o remate gran parte do público sumouse a unha roda para danzas de Irlanda ou Escocia como irmandade cos pobos das nacións celtas. O broche púxoo a entrega gratis do vermú Peregrino da adega Tomás Fernández ao público.