“Papagaio” bate as ás de novo

Puta/Palabra que debería ser final e non comezo,/Porque o destino quizá exista/ pero non está destinado a ser unha pronunciación precoz/ nen ten direito a ferir a inocencia anterior á inocencia mesma

Fotografías de Maribel Longueira para o libro “Papagaio”, de poemas de Villalta. | // MARIBEL LONGUEIRA

Os versos anteriores forman parte dun dos 19 poemas que Luísa Villalta, a autora homenaxeada polo Día das Letras Galegas deste ano, escribiu para o libro “Papagaio”, reeditado agora por Kalandraka tras case 20 anos esgotado e despois dun proceso de atrancos para que volvese chegar ás librarías.

“Papagaio” foi un libro que rachou cando saíu publicado no 2005 xa que trataba o tema da prostitución dende o respeto polas mulleres pero con ataque á especulación urbanística que lles quitaba o seu espazo de traballo.

A idea comezou coas 600 fotografías que tomara Maribel Longueira das obras de demolición do barrio chinés de A Coruña no que despois se ergueu unha urbanización de pisos de prezos elevados.

Longueira ofreceu ás poetas Eva Veiga e Luísa Villalta, entre outras, preparar uns poemas que acompañasen as imaxes. Villalta quedou tan atravesada polo tema que lle presentou un poemario completo. Comenta a fotógrafa que a propia Veiga, cunha xenerosidade extrema, apeouse do proxecto. Hoxe Veiga, tamén amiga de Villalta, asina un dos limiares da reedición.

Nunha conversa con FARO, a fotógrafa confirma que a súa ilusión era que a segunda edición de “Papagaio” puidese estar preparada un tempo antes pero ao fin demorouse por decisións e diferentes atrancos que xorderon á familia de Villalta, herdeira dos dereitos.

A espera rematou cun libro editado por Kalandraka que estes días chegou ás librarías e co que Longueira está feliz polo tratamento da imaxe.

Longueira explica que ela vive a carón do Papagaio. “Sempre tiven curiosidade polo que acontecía neste barrio, como eran as casas por dentro... A hipocresía do ser humano é infinita. Se os homes non visitaran un barrio así, desaparecería. Hai unha cadea de intereses da sociedade para que siga existindo a prostitución”, reflexiona.

De maior, tiña a idea de facer un proxecto con el polo que lle pediu a amigos que a levaran alí. Estes, porén, negáronse. Cando as máquinas entraron a derrubalo, solicitou ao encargado da obra poder entrar e sacar fotos dos vestixios. A resposta foi si e así naceu “Papagaio”.

O resultado son fotos moi conceptuais que se fixan sobre todo nas capas de pintura desconchadas, nas fiestras, baldosas rotas e refugallos que deixan trazos de vidas que aniquiladas, estregadas pola cobiza. Os poemas, quizais os mellores da poesía de Villalta, xorden como musitados polas habitantes do barrio para coñecer as súas historias, os seus sentimentos e a súa arela de dignificación.