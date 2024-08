Cuidado con hacer un "simpa": esto es lo que te puede pasar según la Policía Nacional

La picardía puede en ocasiones tener serias consecuencias, sobre todo cuando se trata de una acción ilegal en las que no deberíamos caer. Ejemplo de ello es hacer un "simpa", es decir, marcharnos de un establecimiento sin pagar la cuenta. Hay quien lo ha hecho a modo de protesta, cuando tardaron mucho en atenderle o no recibieron el trato deseado. Otros llevaron a cabo esta trampa para simplemente no gastar dinero.

Aunque nunca se piensa en las consecuencias, lo cierto es que podemos llevarnos un buen disgusto con la repercusión que tendrían estos actos.

La Policía Nacional emitió un vídeo en sus redes sociales explicando que "hacer un simpa, puede salir muy caro". Una agente explicó que si te vas sin pagar "podrías estar cometiendo un delito de estafa y las penas van desde multa en los casos leves hasta ocho años de prisión en los agravados".

La pena a la que te puedes enfrentar

Según el artículo 248 del Código Penal, esta acción se considera una estafa o delito leve, siempre y cuando la cantidad impagada no supere los 400 euros. Son necesarias tres condenas en firme por delito leve de estafa, para pasar a aplicar el delito grave de estafa. Además de bares, restaurantes, discotecas, y un sinfín de negocios dedicados a restauración, otro de los sectores que sufre 'simpas' a menudo son las gasolineras.

Al no pagar la cuenta cuando se debe, los establecimientos sufren un gran perjuicio. Por tanto, además de incrementar la vigilancia o pedir (cada vez más) que los pagos se realicen al servir, algunos bares llevaron a cabo medidas muy creativas para hacer frente a las pérdidas. Es el caso de una cervecería de Gante que, con cada consumición, piden al cliente un zapato para que no pueda salir corriendo y te lleves el vaso.