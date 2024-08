Traballo pioneiro da Universidade de Vigo para presentar os mixomicetos galegos

Un traballo de vinte anos de Óscar Requejo e N. Floro Andrés da Universidade de Vigo ofrece os seus froitos nunha guía especial que recolle 91 especies diferentes de mixomicetos que habitan os ecosistemas galegos.

Os autores explican que os mixomicetos son “seres vivos marabillosos e enigmáticos, de vivas cores e interesantísima bioloxía”. Son organismos multicelulares que pertencen ao reino Protista, no que tamén están os protozoos e as amebas. A denominación de Myxomycetes provén do grego (myxo: mucoso e mykes: fungo) e equivale a fungos mucosos, o que describe de maneira gráfica o seu aspecto. Pódense atopar nos ecosistemas terrestres e, en consecuencia, nos bosques galegos e do norte de Portugal”.

A guía leva por nome “Mixomicetos de Galicia e norte de Portugal” e desenvolvérona ao abeiro da firma MycoGalicia Plantea. Esta é socia do Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida. MycoGalicia lanza a publicación pioneira na Península Ibérica acompañada do Grupo Micolóxico Galego Luis Freire e a Empresa de Base Tecnolóxica.

A xente interesada pode reservar o seu exemplar, de más de 300 páxinas e cun prezo de 25 euros. A impresión vana facer ao longo deste mes de agosto así como de setembro. Pódena vercar na web de MycoGalicia Plantae.

Na primeira parte da guía, falan das características biolóxicas, o ciclo e ecoloxía, máis o hábitat e estruturas vexetativas destes seres. Tamén presenta a historia do seu estudo en Galicia. A primeira vez que as mencionaron foi no ano 1951.