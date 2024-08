Muere Magar, histórico fotógrafo de FARO y cronista gráfico de Galicia durante medio siglo

La fotografía gallega está de luto por la muerte, a los 88 años, de Manuel García Castro, Magar, histórico fotógrafo de FARO DE VIGO, que trabajó incansablemente durante medio siglo. Una cruel enfermedad borró hace tiempo su memoria vital, pero su obra queda para la eternidad como un valioso legado compuesto por miles de instantáneas históricas e imágenes costumbristas. Una completa crónica gráfica de Galicia, especialmente de Vigo y su área de influencia, recogida en las páginas del decano y en tres libros que fueron un tremendo éxito editorial. Le sobrevive su ahora viuda, Cándida Álvarez; sus hijos, Manuel Ángel y Jorge; y una fundación benéfica que lleva su nombre. Sus restos serán velados hoy en la sala 8 del tanatorio Vigomemorial a partir de las 11 de la mañana. Tras la misa, a las 16.45 horas en el mismo tanatorio, serán inhumados en el cementerio municipal de Candeán.

Nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 11 de noviembre de 1935, llegó a Vigo con 5 años, cuando su padre, ferroviario destinado en Astorga, decidió trasladarse con su esposa y 7 hijos. Era 1941, en plena posguerra, y la familia se instaló en la calle Extremadura, en el barrio del Calvario. A los 15 años entró a trabajar en el estudio de fotografía de Tomás, en la calle Marqués de Valladares, en labores básicas que en principio nada tenían que ver con la cámara.

Magar, en una foto tomada en 2004 en la Praza da Independencia / Cameselle

Su pasión por la fotografía le llegó por su hermano Dionisio: “Debía ser aficionado a la fotografía, porque en casa había negativos en cristal que él debió dejar abandonados cuando se dedicó en serio a su afición a los toros [como picador]”. Al revelar aquellos misteriosos negativos encontró imágenes de Vigo. En la base de Cuatro Vientos, en Getafe (1956), trabajó en el Servicio de Cartografía Militar, haciendo fotos aéreas.

A los 26 años dejó el laboratorio, trabajo que compaginaba con sus estudios de Bachillerato, y en 1962 pasó a trabajar en FARO, por entonces en la calle Colón. “La profesión me enganchó y ya no me planteé hacer otra cosa”, señalaba.

FARO lo dirigía entonces Manuel Cerezales, esposo de la escritora Carmen Laforet, y después trabajó a las órdenes de Álvaro Cunqueiro, Santaella, Landeira, Armesto Faginas, Ceferino de Blas y Julio Puente, hasta su jubilación, en 2000.

Su viaje con Cunqueiro, entre Pedrafita do Cebreiro y Santiago, en 1962, fue el origen del libro “Por el camino de las peregrinaciones”, del insigne escritor mindoniense, luego director del decano. “Podría contar mil anécdotas –aseguraba– de cuando nadie había inventado el Xacobeo y los caminos eran ruinosos o tapados por la vegetación”.

Con el Celta

El Celta fue otra de sus grandes pasiones. No la abandonó ni en la jubilación. Su imagen junto a la banda de Balaídos, con la gorra al revés (la visera tapando la nuca) y sujetando un teleobjetivo, es también historia del celtismo. “Tomar una instantánea de un gol era prácticamente imposible –contaba–. Con las cámaras digitales actuales, le das al disparador y sale el gol, fijo”. Fue merecedor de la Insignia de Oro del club celeste. Política y fútbol se unieron en la foto del entonces alcalde de A Coruña, Paco Vázquez, poniendo los cuernos en un derbi entre el Celta y el Deportivo.

Retrató como nadie el desarrollismo de los años 60, con grandes calles de Vigo –como la de Camelias– que se abrían; la Transición, la conflictividad política y la reconversión industrial de los 80. También momentos más livianos pero igualmente históricos, como las visitas del rey Juan Carlos a Baiona.

Intrépido, animal periodístico inigualable y dueño de un carisma y un don de gentes proverbial, Magar era el mentor perfecto para los becarios –“manzanillos”, como se llamaban– que hacían sus primeras armas en el periodismo: su simpatía y retranca rompían el hielo ante cualquier personaje difícil de abordar.

Premio de Periodismo Gráfico de Galicia (1986) y Premio Nacional Fotopress 87, fue declarado Vigués Distinguido en 1996 y en 2000 le llegó la jubilación, un periodo que, según él mismo reconocía en el reportaje de memorias que le dedicó FARO hace seis años, llevaba mal: “Uno no se acostumbra a la inactividad”, decía. Se dedicó entonces a clasificar su descomunal archivo fotográfico, puesto en valor primero por una exposición en la Casa das Artes de Vigo, titulada “Vigo: 40 años en blanco y negro”. Fue en mayo de 2002, y en diciembre Xerais editó el primero de los tres volúmenes de su “Vigo por Magar”, con trescientas de las imágenes más representativas de las últimas cuatro décadas de la historia de Vigo. Aquellos tomos volaron de las estanterías de las librerías en aquella Navidad de 2002: eran el regalo perfecto.

Nunca le faltaron amigos, algunos de los cuales integraban la mítica “tertulia de los jueves”: el dibujante de FARO Fernando Quesada; los periodistas Carmen Parada, Rodrigo Varela, Joaquín Rolland y Luis Piñero; el entonces jefe de Relaciones Públicas de El Corte Inglés, Miguel Ángel Contreras, el sacerdote y periodista Alberto Cuevas...

En 2002 apadrinó la Fundación Magar, que promueve la investigación de la acondroplasia (enanismo), impulsada por su hijo Manuel A. García y su nuera, Mª Dolores Rodríguez, padres de una niña afectada por este problema. Sus cenas benéficas han servido para recaudar fondos y dar a conocer la problemática de esta patología.

La Fundación Magar exhibe en su web un lema que bien podría resumir la fructífera vida de Magar: “Vive hoy como si fuese tu último día, pero sintiendo que eres eterno”.