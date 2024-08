Muere Magar: Carta urgente para el fotógrafo del sentimiento

Querido Magar (1):

Comprenderás que, a estas alturas, y a esas en las que seguramente ya te encuentras, y si bien lo merezcas por edad y aventuras contraídas, no te llame Manuel, ni te trate de don, ni de usted, porque no lo hice nunca, como, intuyo, casi nadie de los que te conocieron. Y porque, a fin de cuentas, tú tampoco “usteaste” jamás, ni siquiera a los jerifaltes de esta ciudad que tanto amaste y te amó.

Me acaban de dar noticia de tu partida y no voy a caer en el tópico del poético “temprano madrugó la madrugada” porque (¡vaya broma!) según me acaba de soplar tu amigo del alma, “el Chotas”, ya solo te faltaban unos meses para estrenar nonagenaria condición. Tampoco me dejaré arrastrar por las garras de la tristeza puesto que, desde que te conocí, fuiste mi maestro colateral a la hora de enseñarme a ejercer el periodismo con sentido del humor, sin menoscabo de una profesionalidad que tú siempre ejerciste y a la que yo he intentado e intento imitar.

Y procuraré no inventar, ni siquiera imaginar, por eso confieso que puede ser una impresión mía (aunque también podría ser lo cierto) recordar que la primera vez que “salimos juntos” fue para cubrir el “desmesurado” incremento de los precios en el mercado de O Progreso en aquellos días navideños de cuyo año no quiero ni puedo acordarme. Servidor todavía no había aterrizado del todo en FARO, así que te reconozco ahora, aunque seguramente tú ya lo sabías, que yo iba acojonado por mi timidez novata. Pero contigo el reportaje empezó a fluir al descubrir que tenías confianza con todo el personal del mercado: con las pescantinas, con los carniceros, con los fruteros, con las de la verdura, con el guardia municipal…. Y, al cabo, mucho me reí, como casi siempre que tocaba juntar mi virgen pluma con tu cámara bregada en mil batallas. De hecho, creo que esa cualidad de ganarse la confianza del retratado, ha sido una de las claves de haberte convertido en el mejor fotógrafo de los sentimientos. Porque retrataste la risa, la sonrisa, la carcajada, sí, pero también la tristeza, la seriedad, hasta el cinismo y, por supuesto, la tragedia, y todo ello reflejado en los rostros de las personas, de los hombres y de las mujeres. ¡Incluso diría que de los edificios, los barcos, las farolas y los semáforos!

He prometido no caer en el lado oscuro, así que mejor vamos con las bromas, porque esto no se puede convertir en un funeral ¡que carallo!. Y es que en la Redacción, los más veteranos te recordamos por tu indestructible buen humor, que se reflejaba en varios aspectos. Uno de ellos era el de buscarnos apodo a todos y a todas, práctica costumbrista de la que escasos se libraron. En alianza sincronizada con “el Chotas” y, con perdón, comenzando conmigo mismo, te cuento que todavía ignoro, y me temo que ya no podré enterarme de la razón por la que me pusiste SalvadorYSalvadora, pero te agradezco tu suavidad y generosidad en comparación con otros/otras que salieron bastante peor parados, porque no quisiera estar en el pellejo de Sor Angustias (un redactor muy nervioso), de doña Rogelia (una compañera cuya voz y manera de hablar se semejaba a la marioneta de la ventrílocua Mari Carmen) o mismo de Jeferino, con quien supongo que estarás a punto de establecer contacto: ¡a ver si te sube el sueldo esta vez! De tus colegas en la imagen, qué decir: no desvelaré nombres, Dios me dispense, pero de uno de ellos afirmabas que “es el único fotógrafo al que le salen movidas hasta las fotos de los cadáveres”.

Cuando, ya jubilado, publicaste el primer volumen de “Vigo por Magar”, que fue acompañado por una gran exposición, te hice una confesión: que hasta poco antes de que empezase a escribir en el FARO, yo creía que MAGAR era la marca de una especie de agencia fotográfica, porque aparecía en la firma de prácticamente todas las imágenes en B/N del decano. “¿De verdad que las hacías tú todas?”, te pregunté. “Pues claro -respondiste- Es que durante unos cuantos años yo fui el único fotógrafo del Faro”.

Querido Magar (y 2):

Ahora toca despedirme, pero que conste que es porque no tengo más espacio, y además ya sabes que en el periódico siempre andan con prisas. Y para que compruebes que “yo también te quiero” lo hago como iniciábamos en casa las cartas que le enviábamos a mi padre marinero cuando pescaba en los caladeros surafricanos de Walvis Bay o Saldanha: “Espero que al recibo de la presente te encuentres bien. Nosotros, por aquí, perfectamente” (de momento).