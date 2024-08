¿Es seguro el tampón?

Pocos estudios se centran en la regla. Mientra el Hospital Clínico de Santiago prosigue con su investigación sobre los posibles efectos de la vacuna anti-COVID a la hora de alterar la regla, la Universidad de California acaba de revelar que encontró en tampones de 14 marcas diferentes vendidas en Estados Unidos sustancias como plomo, cadmio, arsénico, calcio y zinc.

Ante estos resultados, ¿son seguros los tampones? La propia científica que lidera el estudio, Jenni Shearston, ha explicado a Euronews y National Geographic que no saben si esos metales se filtran absorbidos por el organismo y si afectan a la salud de las mujeres.

Su conclusión es que se deben seguir haciendo estudios para determinar si las cantidades de metales pesados detectada pueden acabar afectando la salud de las mujeres. Seguramente tardaremos años en conocer los resultados. Hasta entonces, ¿qué recomiendan los expertos?

“No podemos asustar a la gente diciendo que no utilice tampones" Casimiro Obispo — Presidente de la Sociedade Galega de Xinecoloxía

Desde la Sociedade Galega de Obstetricia y Xinecoloxía, su presidente, Casimiro Obispo, señala que “no podemos asustar a la gente diciendo que no utilice tampones. A día de hoy, no hay información médica para desaconsejar su uso. A lo mejor, dentro de dos meses me llamas y señalo una cosa distinta”.

La ausencia de estudios alrededor de la menstruación son, nunca mejor dicho, sangrantes. O a la industria que comercializa los productos de higiene femenina no le conviene que se investigue; o a la comunidad científica no le interesa por las causas que sean o las mujeres se han acostumbrado a que ‘sus cosas’ sean algo relativo únicamente al aspecto íntimo.

No resulta fácil, por ejemplo, encontrar una persona experta que quiera opinar sobre el estudio de los tampones.

Una exposición múltiple a tóxicos

El médico y catedrático de la Universidad de Granada Nicolás Olea señalaba a FARO días atrás antes de participar en el curso de Oncología Integrativa de la Universidade de Santiago y el Thalaso Atlántico en Baiona que “al final las fuentes de exposición a los tóxicos son múltiples. Bien con la composición de los tampones, bien con la comida y otros materiales. El arsénico es muy frecuente en el arroz; el cadmio contamina los intestinos de las gambas por lo que hace años nos aconsejaron no chupar las cabezas...”.

¿Zinc en los tampones?

La pregunta que se hacen muchas mujeres es cómo esos materiales pesados han llegado a los tampones. Tampoco hay conclusión generalizada. Unos investigadores indican que están presentes a través del algodón y que este lo absorbe de la tierra; otros apuntan a que sustancias como el zinc son añadidas a estos productos e incluso prendas de ropa como en algunas bragas menstruales para redudir el olor.

Alergia con compresas: una realidad

¿Deberíamos ser cautas y cambiar los tampones por compresas o copas o bragas menstruales? “Las compresas tienen el problema de la alergia de contacto. Muchas mujeres no las pueden utilizar porque enrojecen la zona vulvar. Es una alergia”, señala Casimiro Obispo.

No obstante, en el mercado podemos encontrar alternativas a las compresas que causan irritación. Se trata de compresas reutilizables de tela de algodón con alas y corchetes que o salvaslips de algodón 100% orgánico.

Obispo señala que “en higiene femenina, debe ser la mujer la que elija la opción con la que se sienta más cómoda, la que mejor le parezca, y, en principio, no hay que tener miedo a ninguna de las posibilidades”.

Copa menstrual

No obstante, el presidente de la Sociedade Galega de Obstetricia y Xinecoloxía indica que “con la copa menstrual –de silicona de grado médico– deberíamos tener en cuenta que las células endometriales quedan en la vagina un tiempo. No es descartable que cualquiera de estas células pueda causar endometriosis vaginal. La gente se olvida de ese tema. No digo que la produzca sino que puede ser una posibilidad”.

El Essure, en la memoria

Obispo recuerda cómo el Essure apareció como un método anticonceptivo ideal en un inicio para después empezar a conocerse problemas de salud en los cuerpos de las mujeres.

El método que se vendió como hipoalergénico acabó siendo retirado del mercado por Bayer, la compañía que lo comercializaba, después de que en varios países se prohibiera y al denunciar miles de mujeres los daños que había provocado en su salud como dolor pélvico, hemorragias, infecciones, decaimiento psicológico, fuertes cefaleas, pérdida de cabello y reacciones alérgicas diversas.

A algunas de las afectadas acabaron por extirparles el útero y/o las trompas de Falopio para ser liberadas del aparato.

