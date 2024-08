“Aún no se ha rodado la gran película ni escrito la gran novela de la Guerra Civil”

Gran apasionado de la historia, Luis Expósito (Madrid, 1959) recupera un episodio poco conocido de la Guerra Civil, el primer éxodo masivo ante el avance de las tropas franquistas acaecido en Badajoz, como punto de arranque de “Nadie puede cambiar el pasado” (Kolima), una historia que transcurre entre Badajoz, Madrid, México y Marruecos. Aunque es coautor de tres libros de ficción sobre el mundo de la empresa, su campo –ha sido director de recursos humanos en varias empresas, entre éstas, Mediaset Comunicación, donde trabajó desde 1993 hasta su jubilación, en 2022– éste es su debut en la novela. El próximo 6 (21.00 h.), el Centro Social do Mar de Bueu acogerá la presentación de este libro, que prologa Pedro Piqueras. Expósito trabaja ya en su segunda novela, también histórica.

–La novela se titula “Nadie puede cambiar el pasado”, pero ¿usted lo cambiaría?

–Es que el pasado no se puede cambiar. La continuación de la frase, y que se dice en el libro, es que no se puede cambiar, lo que hay que hacer es aprender, sacar lecciones de ese pasado.

–¿Sabemos sacarlas? Porque durante la pandemia se decía que saldríamos de ella siendo mejores personas, pero hemos vuelto al punto de partida.

–Como sociedad, somos malos alumnos y más en estos tiempos, en los que te lleva el día a día y hay medios de comunicación muy poderosos que te condicionan mucho. Sin embargo, también creo que individualmente sí que hay gente que ha cambiado la forma que tenía de enfocar las cosas: su forma de trabajar, de poner distancia, de salir de la ciudad. Siempre hay gente que aprende la lección, pero ya sabemos que el ser humano se caracteriza por tropezar varias veces en la misma piedra.

–¿Cómo surge la historia de la novela?

–Surge a raíz de un dramático acontecimiento que sucedió durante la Guerra Civil en el pueblo de mi abuelo paterno, Fregenal de la Sierra, Badajoz, y que se conoce como “La columna de los ocho mil”. A mediados de septiembre de 1936 y ante el avance de las tropas sublevadas, miles de personas emprendieron la huida desde el suroeste de la provincia hacia el lado republicano, en La Serena. Éste hecho, que duró sólo unos días, pero que fue muy duro, es el arranque de la novela.

–Su protagonista, Agustín Lobo, es legionario, sindicalista, jornalero, espía, empresario... ¿Tiene algo de su abuelo o de usted mismo?

–Agustín Lobo es un hombre decidido y consecuente con sus creencias y con sus valores. Es un personaje que, como tantos españoles de su época, se vio arrastrado por las circunstancias. Es un tipo humilde, un campesino, extremeño, sindicalista –entonces había sindicatos muy fuertes en el campo–, con un bagaje anterior en su juventud, porque ya ha estado en la guerra, pero que a partir del momento en que se produce el alzamiento, como a tantos españoles, le van moviendo las circunstancias y lo van arrastrando. El pobre va reaccionando como buenamente puede para sobrevivir. Más que de mi abuelo, creo que tiene algo de un hermano suyo que vivía en el pueblo cuando ocurrió este hecho y que sospecho que salió con esa columna de los 8.000 y que, al igual que el personaje de la novela, tuvo que dejar atrás a su familia. He tratado de crear un personaje independiente a mí, aunque siempre dejas algo de ti en él.

–¿Por qué la Guerra Civil resulta tan atractiva para escritores y cineastas?

–Hay mucha gente que no sabe realmente cómo fue la Guerra Civil. Entonce, hay un aire romántico sobre ella y se va mitificando lo que fue la II República, para bien o para mal. Obras sobre temas como las brigadas internacionales, algo tan romántico como gente de fuera que viene a luchar aquí, le han dado un aire romántico a la guerra y han creado unos clichés que tienen poco que ver con lo que sucedió realmente porque la realidad fue mucho más fea y sucia.

–¿Hay demasiados libros y películas sobre la Guerra Civil como dicen algunas voces?

–Los hay, pero para mí, la gran película sobre la Guerra Civil no se ha hecho. No tenemos un “Lo que el viento se llevó”. Y la gran novela seguramente tampoco. Y sigue siendo un tema que tiene muchas historias, pero como sucede con todos los periodos en los que hubo guerras. De la II Guerra Mundial, sobre todo, hay películas y material para aburrir.

–¿Es una forma de resarcir la memoria histórica?

–Creo que está muy bien que la gente pueda resarcir los agravios que sufrió su familia, pero la historia es como es y las cosas son como son, y no como se ponen normalmente por decreto. Cuando te metes a estudiar en profundidad en la historia, descubres cosas de las que nunca se habla. Creo que no es normal que casi un siglo después, aún haya tanto antagonismo y tanta polémica. Si todos los países de Europa que han tenido guerras mundiales, en las que no nosotros no hemos participado, anduvieran a vueltas con la memoria histórica seguirían a palos. Mi abuelo materno fue fusilado, junto con otras personas, por republicano. Una placa en el pueblo recuerda este hecho. No creo que haya que estar eternamente dándole vueltas al tema. En una guerra pierde todo el mundo. Los vencedores, también.

Suscríbete para seguir leyendo