Os furanchos din adeus á súa tempada

Algúns furanchos dixeron adeus á tempada a pasada fin de semana, outros como o Furancho da Formiga, en Redondela, despedíronse da edición 2024 onte cunha sorpresa para os asistentes. Non era para menos, ata o 1 de febreiro do vindeiro exercicio non volveremos a ver un loureiro colgado ás portas en Galicia.

Neste último mes de xullo, os furanchos que permaneceron abertos foron aqueles que contaban con excedentes de viño albariño. Un deles é o da Formiga.

Un dos seus responsables, Juan Coruxeira, sinalaba onte a FARO que esta edición “foi un pouco peor que a anterior debido ao mal tempo. O verán empezou hai unha semana porque antes o tempo estivo pocho. Inda así, foinos bastante ben”.

O plantel ao completo do furancho da Formiga. / José Lores

No caso deste furancho redondelán, contaron este ano con 3.500 litros de viño tinto e branco, se ben o tinto foi o primeiro en acabarse como xa é costume. “Del, houbo menos que outros anos, a verdade”, indicaron dende este punto de hostelería tradicional.

Cola onte para entrar no furancho da Formiga. / José Lores

Co remate da tempada, dicimos adeus tamén ás colas para asistir a estes espazos. Na tarde do martes, por exemplo, na Formiga houbo momentos con 40 persoas ou máis á espera na cancela. Algúns comensais decidiron despedirse da tempada unha xornada antes ante o temor que no día de onte a cola fose maior. “Un día bo poden pasar por aquí unhas 250 persoas”, engadiu o furancheiro.

Onte foi o último día de furanchos en Galicia. / José Lores

Ante a pregunta de se para o ano abrirán, indicou que “cada ano depende da lexislación. Parécenos ben que haxa controis para ver que só vendas as tapas permitidas pero neste exercicio houbo máis inspeccións. Nun principio, dixéronnos que non se podía vender nin auga nin queixo con marmelo pero ao final si que se puido. Sempre hai algunha polémica cada ano. Por iso, non sabemos que acontecerá no 2025”.

Polo que poida pasar, de agasallo, un alambique con licor para os asistentes para o día grande de despedida furancheira.