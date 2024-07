Cien años de Jack Chick, el dibujante que inspira a la ultraderecha norteamericana

En Esta es tu vida, una persona se planta en el día de su juicio final solo para comprobar cómo se proyecta todo lo que ha hecho a lo largo de su vida en una pantalla gigante. Es, probablemente, uno de los más célebres Chick Tracts, pequeños cómics de 24 páginas con afán moral y evangelizador que dibujó a lo largo de su vida Jack Chick, que habría cumplido 100 años en 2024 y que, a su muerte en 2003, contaba con el récord de ser el autor vivo con más volumen de publicación. Chick Publications, la editorial a través de la cual el dibujante norteamericano editaba y distribuía sus cómics, afirmaba que se habían distribuido 750 millones de sus libretos, que están disponibles en más de 100 idiomas. Un volumen apabullante de buenas a primeras que oculta, claro, una historia peculiar.

Jack Chick

Jack Chick nació en 1924 y no se diferenciaba, aparentemente, de cualquier otro norteamericano de familia trabajadora de la época, más allá de una temprana habilidad para dibujar. Chick sirvió en el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial con 18 años, en escenarios como Nueva Guinea, Australia, Filipinas y Japón. Pasó todo su servicio sin disparar un solo tiro, asignado al departamento de criptografía. A su vuelta a la vida civil se casó, encontró un empleo como ilustrador comercial en una empresa aeronáutica al norte de Los Ángeles y desarrolló un creciente interés por la religión evangélica. Llegó a considerar la posibilidad de convertirse en predicador, pero su aversión a hablar en público le disuadió. En vez de eso, se fijó en cómo la China comunista utilizaba pasquines para propagar su ideario y decidió que el formato cómic, que en aquella época seguía siendo un medio de cultura popular con una distribución y audiencia enormes, podía ser un valioso instrumento. Así es como empezó un imperio ideológico-editorial que, a día de hoy, sigue adelante.

Ideólogo en viñetas

“El legado ideológico de Jack Chick es increíble, hasta el punto de que su figura es esencial para entender el concepto de religión que maneja en la actualidad el movimiento MAGA (Make America Great Again) que rodea a Donald Trump”, asegura el periodista y escritor Javier Cavanilles, experto en teorías de la conspiración, sectas y temáticas forteanas (fenómenos extraños de la naturaleza, tipo una lluvia de ranas o la nieve negra). “Chick surgió en un momento de apogeo de pastores evangelistas estadounidenses como Billy Graham, que ofrecían una visión religiosa extrema pero institucionalizada y con conexiones con presidentes y gobernadores”.

Jack Chick operaba de manera independiente y su encendido discurso sobre el pecado y contra la iglesia de Roma, los masones, Halloween, la música rock, los juegos de rol o los musulmanes le acerca a lo que hoy conocemos como extrema derecha. “Aunque quizás su persona pasase desapercibida en su momento, su influencia era significativa”, cuenta Cavanilles, que añade que “el nacionalismo cristiano que apoya a Trump tiene sus raíces en personajes como él y Carl McIntire, quienes compartían una visión similar”.

Personajes como Chick, continúa el periodista “no tienen apego a la realidad convencional, lo que explica la relación del movimiento evangélico con figuras como Donald Trump, a quien muchos consideran un enviado de Dios. En internet, hay un movimiento de profetas que heredan la visión de los evangelistas originales. Las ideas conspirativas de Qanon, entre otras, están presentes en estos entramados de lo que podríamos denominar un complejo religioso-industrial, que interpretan la Biblia de una manera radical”.

El periodista destaca que Jack Chick fue “mucho más que un dibujante”, ya que su manera de editar sus obras ha hecho que sus publicaciones se vendan en cantidades ingentes. Los Chick Tracts tienen el tamaño aproximado de un billete de dólar y se distinguen por una portada con una ilustración monocroma y un título en un fondo negro. Las 24 páginas del interior recogen viñetas sorprendentemente efectivas a la hora de apoyar de manera incendiaria valores de pureza extremadamente exigentes.

En Estados Unidos estos cuadernillos se encontraban (y se encuentran) en los lugares más insospechados. Una caja de 25 ejemplares se puede adquirir por cinco dólares, algo más de veinte centavos por ejemplar, lo que los convierte en una herramienta evangelizadora y propagandística versátil y muy económica. “El movimiento evangélico en África y Asia utilizaba sus publicaciones traducidas a más de 100 idiomas como una herramienta muy útil”, cuenta Javier Cavanilles, que relata cómo “incluso hay quienes dejan sus cuadernillos en los baños de las gasolineras de manera totalmente underground. La obsesión de Chick no era el dinero, sino difundir su mensaje, y por eso publica y vende a un precio prácticamente testimonial”.

La fogosidad narrativa y el primitivismo de la obra de Jack Chik ha llamado la atención poderosamente de multitud de autores estadounidenses, principalmente del ámbito underground. Aunque alejados de sus parámetros ideológicos, autores como Jim Woodring o Daniel Clowes han declarado en varias ocasiones su fascinación por Chick. El autor de Ghost World y Mónica, que incluso hizo su propio Chick Tract en las páginas de su serie Eightball, recordaba en una entrevista reciente en el diario The Guardian haberse sumergido en la lectura de la obra de Jack Chick de manera intensa, y se refiere a ella como “la experiencia de lectura de cómic más devastadora que he tenido nunca”.

“Salvando las distancias, podríamos decir que Jack Chick era muy similar a Calpurnio, creador de Cutlass”, cuenta Javier Cavanilles, que argumenta que el dibujante norteamericano, “conseguía contar historias de terror estupendas en muy pocas páginas y con muy pocos recursos. Las historias casi siempre seguían el mismo patrón y terminaban igual, elaborando metáforas sencillas de manera muy elaborada”, concluye.

Aunque la cacareada cifra de 700 millones de copias vendidas pueda tener algo de exageración, lo cierto es que Jack Chick vendió (y sigue vendiendo) muchísimo. Su editorial lleva cinco décadas en pleno funcionamiento y dando de comer a una docena de empleados y, medio en broma medio en serio, hay quien le describe como el teólogo más leído de la historia de la humanidad.

Como sucede a menudo, el halo de misterio que despertaba su personalidad tendente al aislamiento (acentuada por la muerte de su única hija en 1980 y de su primera esposa en 1998) y su costumbre de no conceder entrevistas ni realizar apariciones públicas han hecho que su figura cobre una dimensión poco convencional. Allá donde Steve Ditko, co-creador de personajes Marvel como Spiderman y el Doctor Extraño llevó al extremo su entrega personal al objetivismo de la escritora Ayn Rand a través de una vida solitaria, espartana y ajena a su categoría de autor de prestigio y al éxito de sus principales creaciones, Jack Chick aplicó la misma energía y dedicación a sus Chick Tracts, alejándose de manera significativa del arquetipo de telepredicador norteamericano. “Poca gente conoció a Jack Chick personalmente, y quienes lo hicieron lo definían como una persona normal y sencilla. No parecía ser un tipo radical, simplemente estaba obsesionado”, cuenta Javier Cavanilles. “No era como Burt Lancaster en El fuego y la palabra, no era un evangelista de púlpito, sino que lo suyo era una relación más directa y personal con el lector”.

Cien años después de su nacimiento, la llama del fuego y azufre de las viñetas de Jack Chick sigue ardiendo con fuerza.