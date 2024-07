La hepatitis C, cerca del final feliz

Hasta 1989 no se confirmó la existencia del virus de la hepatitis C. Antes de los años 90, millones de personas de todo el mundo se infectaron sin saberlo, por el uso de instrumental médico no esterilizado, transfusiones de sangre y consumo de drogas por vía intravenosa. Esta enfermedad infecciosa, curable con antivirales, no suele producir síntomas, pero a la larga puede originar cirrosis y cáncer, dolencias que pueden llegar a ser mortales. Este 28 de julio se ha conmemorado el Día Mundial frente a las Hepatitis Víricas. España lidera el ranking mundial de personas tratadas y curadas por millón de habitantes, pero, la hepatitis C se sigue cobrando en nuestro país cuatro muertes semanales. Galicia tiene un programa líder para lograr la eliminación –no confundir con erradicación– de este virus, mediante un cribado de la población.

El doctor Luis Morano Amado, coordinador de la unidad de patologías infecciosas en el Hospital del Meixoeiro, en Vigo, explica los principales retos y avances en el abordaje de la hepatitis C y cuál es la situación en Galicia:

¿Cuáles son las cifras de la hepatitis C en Galicia?

Los datos más recientes sobre la prevalencia de la infección por el virus de hepatitis C en España son los de la encuesta de seroprevalencia realizada por el Ministerio de Sanidad durante los años 2017-2018. La extrapolación de sus datos a Galicia llevó a estimar que unas 4.500 personas podrían padecer una infección activa no tratada por este virus, el 30% lo desconocerían (1.300 personas). La mayoría de estas infecciones (3.800 infectados) se concentran en el rango de edad comprendido entre los 40 y los 69 años. Anualmente la cifra de pacientes diagnosticados y tratados en el área de Vigo se acerca a los 150 pacientes.

¿Cómo valora el Plan de Eliminación de la Hepatitis C en Galicia?

El plan, diseñado por la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade, es el más ambicioso de España y es la envidia de los profesionales sanitarios del resto de comunidades autónomas. Complementa y mejora la guía de cribado del Ministerio de Sanidad e introduce como gran novedad el cribado etario oportunista en los grupos de edad (40-69 años) que concentran el 85% de las infecciones activas por VHC. Los profesionales sanitarios tenemos que agradecer esta iniciativa de la Dirección Xeral de Saúde Publica y del anterior conselleiro de Sanidade (Julio García Comesaña) por haber tenido la iniciativa de redactar y poner en marcha este plan, y al actual conselleiro por continuar con el desarrollo previsto del mismo.

La Estrategia para la eliminación de la #hepatitis C como problema de Salud Pública de la Xunta de Galicia se fundamenta en la prevención



💠Una de sus principales medidas es la implantación de cribados y el ofrecimiento de pruebas de detección precoz



🔗https://t.co/iL2pstf4tq pic.twitter.com/IzfozEEb08 — Consellería de Sanidade (@SanidadeXunta) July 28, 2024

¿En qué consiste el “cribado oportunista” que se realiza en Galicia?

El 85% de las infecciones activas por el virus de la hepatitis C se concentra en la población con edades comprendidas entre los 40 y los 69 años. Una de las líneas del Plan de Eliminación en Galicia es el cribado etario de las personas comprendidas entre los 50 y los 59 años. Se realiza una captación activa de las personas con esta edad que acudan a cualquier centro asistencial de la red sanitaria gallega, con el objetivo establecido de cribar al menos al 45% de estas personas.

¿Cómo se accede al cribado?

Cuando a uno de estos pacientes por cualquier motivo se les realiza un estudio analítico en sangre, de manera automática se genera una solicitud para determinar la presencia de partículas virales de la hepatitis C en su sangre (PCR), el médico responsable informa al paciente, y si este otorga su consentimiento oral, la muestra del paciente es agrupada en lotes de 100 muestras (técnica de “pooling”) en los que se detecta si existe alguna muestra positiva. El compromiso es que los pacientes infectados sean consultados en un plazo de tiempo no superior a las 3 semanas. Entre enero y diciembre de 2023, el cribado se realizó en el 53 por ciento de la población diana (el objetivo era alcanzar al menos al 45%).

¿Qué síntomas son una posible señal de alarma?

No existe una señal de alarma clínica que pueda ayudar a diagnosticar de manera temprana la infección por el virus de la hepatitis C. En el caso de las infecciones recientes, la infección suele ser asintomática (60-75% de los casos). Los síntomas, cuando existen, incluyen la astenia (cansancio), debilidad, sensación nauseosa, disminución del apetito y dolores articulares o de tipo muscular. Un pequeño porcentaje de los casos sintomáticos presentan elevación de las cifras de bilirrubina con aparición de pigmentación amarillenta de piel y conjuntivas (ictericia), junto con orinas oscuras y pérdida de pigmentación de las heces. Entre el 15% y el 20% de estas personas infectadas podrán eliminar espontáneamente el virus sin recibir tratamiento farmacológico gracias a la actuación eficaz de su sistema inmunológico; el resto (80-85%) padecerán una infección crónica.

¿Qué síntomas da la infección crónica?

Los síntomas son leves o simplemente el paciente está asintomático hasta alcanzar estadios avanzados de la enfermedad producida por la infección, por lo que el diagnóstico suele hacerse de manera casual. Hasta un 20% de los pacientes pueden llegar a desarrollar una enfermedad hepática terminal denominada cirrosis hepática, y entre un 1-5% de estos pacientes van a terminar falleciendo por complicaciones asociadas a la cirrosis hepática o por la aparición de un cáncer hepático (hepatocarcinoma).

¿Cómo se realizan diagnósticos al margen del cribado?

El conocimiento de los factores de riesgo de padecer esta infección hace aconsejable que el paciente solicite a su médico la realización de pruebas diagnósticas para descartar esta infección. A día de hoy se pueden realizar pruebas rápidas en saliva o muestras de sangre obtenida por punción digital, disponibles en diversos dispositivos asistenciales: unidades de conductas adictivas, distintas ONG, dispositivos móviles...

¿Qué otras variables inciden en la realización de test?

Los médicos deben realizar las pruebas a las personas con factores de riesgo para la infección, a los pacientes con elevación de transaminasas, o que padezcan patologías o situaciones sociales asociadas con frecuencia a la infección por virus de la hepatitis C (alcoholismo, enfermedad mental, adicciones, personas vulnerables, trabajadores del sexo...).

¿La hepatitis C ya es una enfermedad rara?

La respuesta es muy rotunda: NO. Ese es nuestro objetivo, que quizás podría alcanzarse en los próximos años en España. Los objetivos por alcanzar en 2030 propuestos por la OMS para alcanzar la eliminación (que no la erradicación) del virus de la hepatitis C establecen una disminución del 90% en el número de nuevas infecciones y un descenso del 65% en la mortalidad relacionada con esta infección. El Plan de Eliminación de Galicia indica que para eliminar la hepatitis C como un problema de salud pública en Galicia se debería alcanzar una incidencia (número de nuevos casos) menor o igual a 5/100.000 habitantes y una mortalidad menor o igual a 2 muertes/100.000 habitantes. Estos objetivos están lejos de ser alcanzados en la mayoría de los países desarrollados. Islandia y España son los países que podrían conseguirlo en los próximos años.

¿Cuál es la situación en el mundo?

La OMS estima que la prevalencia de la hepatitis C en la población general a nivel mundial es del 0,8% (casi 60 millones de personas), con una incidencia (nuevas infecciones) de 1,5 millones anuales, y una mortalidad que alcanzó en 2019 la cifra de 300.000 fallecidos por esta infección (cirrosis, carcinoma hepatocelular). Un porcentaje significativo de estas personas desconocen su infección, a lo que se suma que el acceso a los fármacos antivirales es desigual en los diferentes países, estimando únicamente en un 60% las personas infectadas que reciben tratamiento a nivel mundial.

El Leo Caldas del cine que no sabía que estaba enfermo

El actor Carmelo Gómez, que encarnó al personaje del policía Leo Caldas, del escritor vigués Domingo Villar, en la adaptación cinematográfica de “La playa de los ahogados”, protagoniza la campaña #HepCityFree de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE). Su caso fue similar al de otros pacientes que contrajeron el virus a través de una transfusión de sangre, antes de que a mediados de los 90 se descubriera y se eliminara esa vía de contagio. Como otros pacientes, que pueden tener ahora la infección y no lo saben, el actor ignoró que tenía la enfermedad hasta mucho después de infectarse. Lo averiguó de forma casual, cuando a finales de los 90 acudió a donar sangre y le dijeron que no podía hacerlo porque padecía una enfermedad hepática. Después padeció agotamiento y angustia por el curso de la dolencia. Pasados los años, aparecieron los antivirales de acción directa y pudo curarse en pocas semanas, con unas pastillas. El programa #HepCityFree, en 20 ciudades españolas, Vigo incluida, propone buscar a las personas que viven con la hepatitis C y lo desconocen.

Como señala la AEHVE, la “suerte” de los pacientes que se diagnostican hoy es conocer que su enfermedad tiene tratamiento y que ese tratamiento es eficaz prácticamente el 100% de los casos. De ahí la importancia de detectar la infección de forma temprana, antes de que cause al hígado un daño que puede llegar a ser irreversible. “Con Carmelo, afortunadamente, llegamos a tiempo y, con las posibilidades de diagnóstico y tratamiento que tenemos ahora, deberíamos llegar a tiempo para ese largo centenar de pacientes que todavía hoy pierde la vida en España cada año por causas asociadas a la hepatitis C, afirma el hepatólogo Javier García-Samaniego, coordinador de la AEHVE, que integra a las sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con la eliminación de la hepatitis C y promueve el programa #HepCityFree, que fomenta la implicación de las ciudades en la búsqueda de los últimos casos de hepatitis C.

Una búsqueda que los hepatólogos consideran que hay que hacer tanto en población general, a través de una prueba de hepatitis C en todos los adultos entre 50 y 85 años sin un test previo negativo, como, de forma muy específica, en colectivos vulnerables, donde la prevalencia es más alta y a los que es más difícil acceder.

Suscríbete para seguir leyendo