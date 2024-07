RoRo, una máquina de vender publicidad con un cerebro gallego detrás

“Hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía comer, y me ha dicho que pasta, así que he decidido hacerle unos pappardelle con ragú de pato a la naranja...”, “Pablo me ha visto un poco estresada, así que llamó a Iberdrola para que me llevasen al MadCool...”, “Pablo quería leer un libro en concreto desde hace tiempo...”. Así empiezan los vídeos de esta joven influencer llamada RoRo Bueno, en los que explica recetas paso a paso, cuenta como creó un vestido desde cero para la cena con su novio Pablo o cómo diseñó, imprimió y maquetó un libro desde el principio. En menos de un año, Rocío Bueno ha hecho un bum en TikTok, con 2,7 millones de seguidores y vídeos que alcanzan 40 millones de visualizaciones. Hasta otros creadores de contenido y perfiles oficiales se han hecho eco de estos vídeos, como los ‘streamers’ Ibai Llanos, Grefg, Dj MaRiiO o Peldanyos, que no se pierden ningún vídeo. Son muchos los que se toman con clave de humor el contenido y disfrutan del trabajo de Rocío, que dedica muchas horas en preparar de cero la mayoría de sus recetas. Pero no se ha librado de las críticas en sus comentarios. Muchos de esos seguidores se preocupan por la cantidad de horas que pasa en la cocina y algunos incluso apuntan que promueve el movimiento tradwife, un término conocido en EE UU para hacer referencia a la forma de actuar ‘tradicional’ de las mujeres hacia sus maridos y en las tareas de casa. Tras las críticas, la joven ya ha aclarado en algunos vídeos que “no todo lo que hago es para Pablo y me gusta demostrar mi amor con comida”. En declaraciones a “El Español”, ella misma afirma cocinar porque le gusta y que “tras sus largas recetas de cocina, es Pablo el encargado de limpiarlo todo, repartiéndose las tareas”. Durante la Eurocopa, RoRo preparó todo un surtido de tapas españolas para comer mientras veían la final entre España e Inglaterra con Pablo y sus amigos. Focaccias, galletas, cannolis, pasta, ‘gyros’... Rocío Bueno se atreve con todo, incluso con la moda. Y es que uno de sus vídeos más virales es uno en el que la joven tiene una cita para cenar con Pablo y ella decide diseñar y coser un vestido para la ocasión. “Mi novio me dijo esta mañana que me quería llevar a comer a uno de mis restaurantes favoritos, y como no sabía que ponerme decidí hacerme un vestido en un momento”, empieza a relatar en este vídeo. Su contenido ha generado un alud de mensajes y comentarios tanto positivos como negativos, ante los cuales la influencer ha salido a defenderse en varias ocasiones.