Intriga sobrenatural bajo las luces de Vigo

Leo Caldas ya no para en el Eligio, pero su mesa en la emblemática taberna viguesa la ocupa ahora Roi Belvís, el protagonista de “El pórtico celeste”. Esta novela del escritor Gonzalo Vázquez Cagiao, de raíces viguesas, es un “cariñoso homenaje” –en palabras del propio autor– a la ciudad que no le vio nacer –lo hizo en Sevilla en 1969– y donde tampoco pasó su infancia –fue en A Coruña–, ni reside habitualmente –vive en Madrid–, pero que considera su favorita y a la que vuelve siempre que puede. Este trabajador del sector editorial, autor ya de seis novelas, no conoció a Domingo Villar, pero su ficción comparte con “La playa de los ahogados” el pulso narrativo y las constantes referencias al Vigo actual, incluidas las luces de Navidad, FARO DE VIGO, las islas Cíes, Vialia y hasta el alcalde. Otro guiño a Villar es que tanto su protagonista, Roi Belvís, escritor convertido por azar en detective; como su compañera de fatigas Lúa Roibás, tienen nombres propios de tres letras y apellidos de seis, como Leo Caldas.

“‘El pórtico celeste’ es una novela policiaca con tintes sobrenaturales –cuenta Cagiao en las instalaciones de FARO–, con el Vigo costumbrista que conocemos todos, el de las navidades y los sitios que frecuento: voy al Eligio y le pido a Poldo la mesa de Leo Caldas; al Molino, a comprarme mis dulces; y a Almacenes González en Ronda de Don Bosco, a comprarme mis embutidos. A mí me tira Vigo. Quería hacer un divertimento con todos los sitios que forman parte de mi vida, conectarlos con el protagonista y meter una trama policiaca con un homenaje al mundo del terror”, explica.

Este thriller fantástico, del que se puede leer un adelanto en este enlace, arranca en Navidad. Los millones de leds que iluminan Vigo no arrojan luz sobre el paradero de doce chicas que han desaparecido a lo largo del último año. Una de ellas es amiga íntima del escritor Roi Belvís, que recurre a sus contactos en FARO DE VIGO y la Policía para tratar de encontrarla, al tiempo que recibe un enigmático tratado mágico, un libro similar al célebre manuscrito Voynich. Con la ayuda de su amiga Lúa Roibás, “la periodista más guapa de FARO DE VIGO”, tratará de averiguar el origen del grimorio.

“Es una novela de una lectura muy dinámica, tiene mucho ritmo y es muy entretenida”, defiende el autor. En el portal de reseñas Foro Libros han hallado concomitancias cinematográficas, por el lado policiaco, con el Harper de Paul Newman y el Crack de Alfredo Landa; y por el fantástico, con “Stargate” y “Contact”.

Una similitud con la que Cagiao no contaba es la que tiene su novela con “Cuando la tormenta pase”, el último best-seller del escritor pontevedrés Manel Loureiro. “Mi novela la publiqué en marzo de este año y de repente descubrí que Loureiro ha publicado ‘Cuando la tormenta pase’, que está ambientada en Ons y curiosamente el protagonista es también un escritor. Y me dije: ¡no puede ser! Hasta pensé en poner un faro en la portada. Menos mal que no lo hice [ríe]”. Aclara que está leyendo la novela de Loureiro, que le está gustando y que las tramas toman derroteros diferentes. “Es curioso que nos hayamos centrado en las Islas Atlánticas, cada uno con una historia”, comenta.

El padre de Gonzalo Vázquez Cagiao es el escritor vigués Mariano José Vázquez Alonso, autor de obras como “Negro vuelo de cuervo” y “La balada del fuego fatuo”. “Mi padre me preguntaba si escribiría algún libro, pero no me veía, hasta que escribí la primera novela”, cuenta. Fue “La clave Blake” (2018), sobre un jerarca nazi que se dedica al robo de cuadros a sus compañeros de partido. “Cíclopes y lestrigones” está también ambientada en la II Guerra Mundial, mientras que “Penitentia”, que fue su tercera novela de ficción, tiene temática sobrenatural.

Con “La clave Blake” buscó agente literaria “a puerta fría”, dice, y la encontró en Alicia González Sterling, de Bookbank. Todo estaba encamindo a lanzar la novela con la editorial digital Leer-e, del prestigioso editor Ignacio Latasa, pero la muerte en 2015 de la poderosa agente literaria Carmen Balcells, a la que estaba vinculado Latasa –realizaba la publicación digital de los representados por Balcells–, truncó la publicación. Ha movido sus seis títulos, pero reconoce que “es muy difícil volver a entrar” en el mundo editorial, y de momento se encomienda a la autoedición. A tenor de las entusiastas reseñas en Amazon de los lectores de “El pórtico celeste”, que califican la novela de “adictiva”, quizá esto podría cambiar.

Suscríbete para seguir leyendo