Cando a Gallaecia salgaba o Imperio Romano

No Imperio Romano non se andaban con parvadas. A lei establecía que a persoa que vendese ferro, trigo ou sal ao inimigo sentenciábana á morte. Alén do arrepío, a norma evidencia a importancia do cloruro de sodio na época cando xa era empregado para a medicina ou veterinaria, na preservación dos alimentos, no simbolismo ou relixión. Plinio deixou escrito “Nihil esse utilius sale et sole”, que no galego vén sendo “Nada é máis útil que o sal e o sol”.

A frase aparece destacada no inicio do artigo científico “The roman saltworks of the Atlantic coast of Gallaecia” –As salinas romanas da costa atlántica da Gallaecia– publicado en “Quaternary Science Reviews” e asinado polo moañés Brais X. Currás, científico titular do Departamento de Arqueoloxía e Procesos Sociais do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Tamén o asinan outros nove autores de Galicia e Portugal.

Salinae, centro arqueológico del Areal. / Marta G. Brea

Ao longo de dez anos, o seu equipo máis el así como outros estiveron a realizar traballos arqueolóxicos que deron con salinas. No 2018, xa avanzara a FARO a importancia da industria e do negocio do sal na Gallaecia dentro do mundo clásico. Agora, neste 2024, confírmao.

O seu principal achádego é que “a Gallaecia –a actual Galicia e norte de Portugal– acolle a máis longa concentración de restos coñecidos de salinas do Imperio Romano”.

Pistas sobre salinas no resto do mundo

Aclara que, “polas fontes escritas, sabemos que había outros sitios onde debe haber vestixios de salinas. Por exemplo, a costa de Italia, no Adriático ou a costa sudeste de Francia, pero ou ben non se conservan ou ben non están identificadas”.A investigación tamén lembra escritos romanos sobre lagos con sal no Norte de África ou xunto á cidade alxerina de Tubna. Hoxe en día, os arqueólogos non atoparon nin un só resto físico.

Nos últimos anos, si se encontraron xunto ao río Tiber en Roma, onde antano había unha extensa rede de canais; ou na Costa de Gallia Narbonensis, na zona sudeste da actual Francia; así como na liña do litoral da Anatolia turca.

Unha curiosidade das salinas galegas

En Galicia e no norte portugués acontece o contrario. O propio Currás recoñece tanto na investigación como na conversa con FARO que resulta “curioso” que non haxa referentes escritos sobre as salinas da Gallaecia. “É sorprendente que sexa aquí onde aparecen as maiores salinas da Hispania e que non sexa na zona da Bética. Á arqueoloxía española chamoulle a atención”, sinala Currás.

No caso de Galicia, os xacementos demostran que as salinas ocupaban grandes extensións. “Chegaban a alcanzar máis dun quilómetro como é o caso da que tendes en Vigo no Areal. Todo o Areal era unha salina inmensa. A sensación que temos polas escavacións e as prospeccións é que entre as Rías Baixas e o río Douro estaba case todo o litoral ocupado por salinas”, reflexiona o investigador.

Escavacións en Marqués de Valladares en Vigo. / Cameselle

Engade que “tiña que haber unha explotación de sal inmensa e entendemos que estaba relacionada coa industria da salgadura, coa creación de produtos da conserva do peixe. Esas factorías coñecémolas sobre todo nas Rías Baixas”, sinala o científico.

Algunhas destas salinas non foron descubertas ata hai dez ou vinte anos. Algunhas foron sepultadas polo avance urbanístico pero outras sufriron o avance da natureza e os seus vaivéns.

Un cambio climático continuo

“O do cambio climático non é unha cousa de agora. A liña de costa leva cambiando dende sempre e non para de mudar. O mar está nun proceso de transgresión que fai que parte das salinas estean desmanteladas”, reflexiona o arqueólogo morracense.

As escavacións, ademais, demostraron que os romanos tiñan uns coñecementos extraordinarios para lograr o mellor sal. Queda evidenciado na estrutura destes espazos marítimos.

“Nun principio, a auga do mar entra nuns tanques de maior tamaño e máis altura onde a auga pode ter un metro de alto. Tras concentrarse a auga do mar neses estanques, pasa despois a outros máis baixos de 10 ou 15 centímetros para a cristalización do sal. Era unha forma para controlar que quedara o sal común non os outros sales da auga do mar”, explica Brais Currás.

Escavacións en A Guarda. / Eva G.

Sal de calidade dende o mar

Con isto fai referencia a que recollían só cloruro sódico –máis branco e puro– e non os sales de magnesio ou outros que poden facelo máis amargo e que quede gris. “Todo isto son hipóteses tendo en conta as fontes escritas e os restos arqueolóxicos”, recoñece o autor quen deixa claro que a observación dos restos foi complexa.

Como exemplo, fala das salinas de Esposende, en Portugal. “Están baixo unha duna e para documentalas había que ir cada día para ver cando aparecían. Nese mesmo día a duna caía enriba delas e desaparecían. É unha arqueoloxía de urxencia porque hai emerxencia por documentar e recuperar este patrimonio polos cambios na liña de costa”, engade.

Museo das salinas do Areal, en Vigo. / Marta G. Brea

Sobre a conservación, fala claro. “Ao longo do Imperio Romano hai centos de vilae, termas, cidades, domus que se poden visitar pero salinas marinas só se poden visitar estas no Areal de Vigo en A Guarda. É un patrimonio cun gran potencial cultural que pode atraer turismo interesado en restos arqueolóxicos. Nós traballamos co Concello de A Guarda para a súa posta en valor”, lembra. Agora, agarda seguir cos traballos para amplialos.Estas escavacións foron financiadas cos fondos GALP, Grupos de Acción Costeiro con apoio económico da Europa e colaboración da Xunta”, agrega.

As principais salinas romanas atopadas na Galicia [object Object] Nela, moi preto do asentamento de A Lanzada, identificaron unha salinas romanas na que hai varias factorías de salgaduría de peixe. Estivo ocupada entre os séculos IV e V antes de Cristo. Descoñecen a extensión total pero calculan que podería abranguer media hectárea. Está a 17 metros sobre o nivel do mar. Ría de Vigo. É a zona con maior concentración de salinas romanas. As do Areal, na zona urbana viguesa, datan dos séculos I ao IV despois de Cristo. Acharon tanques de diferentes tamaños. Outro punto onde houbo salina foi Bouzas. Descubrírona ao construír un edificio. A terceira localizada atópase en Toralla. Cren que funcionou entre os séculos III e V d.C. Para coñecer a cuarta hai que ir a Nerga, Cangas. Entre Cabo Silleiro e o Miño. Hai unha salina localizada en Mougás (Oia) das que se pode ver o pavimento. Tamén hai restos en A Guarda, en As Solanas, Punta Bazar, Poirto da Lamosa, A Cetárea Redondea ou no Seixal, no centro urbano, máis Punta Barbela.

