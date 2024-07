Doce compases de John Mayall en Galicia

“Nunca me cansaré de tocar la música que amo”, proclamaba John Mayall, con 83 años, en una entrevista al suplemento VISADO de FARO DE VIGO, en febrero de 2017. El viejo patriarca del blues ha cumplido su promesa y ha muerto con las botas puestas, a los 90 años, apenas dos después de publicar su último álbum. Cuando actuó en Galicia por primera vez, en aquel Concierto de los Mil Años en A Coruña, el 9 de julio de 1993, se bromeaba con el milenio que sumaban por entonces las edades de las leyendas que se juntaron en el Estadio de Riazor: el propio Mayall y Jerry Lee Lewis, Wilson Pickett, Chuck Berry, Neil Young, George Benson, Bob Dylan, Robert Plant y Sting, entre otros. ¡Pero es que entonces Mayal no había cumplido aún los sesenta! Todo un chaval, vistos los derroteros por los que ha discurrido el rock desde aquella, con los veteranísimos Dylan, McCartney y Springsteen aún dando guerra en los escenarios.

Diez años antes, en 1983, se frustró un concierto de Mayall en la Plaza de Toros de Pontevedra. Se cuenta que se negó a tocar por la falta de seguridad del escenario.

Un lustro después del contubernio milenarista de Riazor, el ya veterano padre del blues blanco inauguró la sala de conciertos en la que se convirtió el antiguo cine Fraga, hoy adquirido por la Xunta y la Diputación de Pontevedra. Fue el 27 de julio de 1998. Dato para nostálgicos: los precios de las entradas oscilaban entre las 1.300 y las 2.500 pesetas. Inútil traducir a euros, dado el tiempo transcurrido y la inflación.

Santiago en 2009 y A Coruña, de nuevo, en 2011. volvieron a ser testigos de las andanzas de esta auténtica navaja suiza del blues, cantante, guitarrista, teclista y armonicista.

Regresó a la ciudad herculina, concretamente al Palacio de la Ópera, el 15 de febrero de 2017, un día antes de actuar en el Auditorio Mar de Vigo. Aquel jueves 16 de febrero comenzó con un “¿Are you ready for blues tonight?” (“¿Están preparados para el blues esta noche?”), según la crónica en FARO de Ana G. Liste. Cautivó a un público entrado en años que no llenó la sala pero que se fue convencido de haber visto a una leyenda viva de la música popular seguramente por última vez.

Para esa ocasión concedió una entrevista al decano repleta de perlas: “Cuando llegó Jimi Hendrix, todo guitarrista solista en el Reino Unido tuvo que irse a su casa y repensar sus posiciones”. “Uno siempre puede dar lo mejor de sí mismo cuando está limpio y sobrio”. “Nunca aprendí a leer o escribir música. Siempre ha sido de oído”.

Su última gira en España fue en 2019, justo antes de la pandemia de COVID, y en ella actuó en el Teatro Colón de A Coruña (2 de octubre) y en la Sede Afundación de Pontevedra (5 de octubre), celebrando su 85 aniversario. Fue su último compás en nuestra comunidad.

Pese a su enorme talento e influencia en el blues –o tal vez quizá por ello–, siempre se mantuvo humilde, y solía vender y firmar sus propios discos allá donde tocaba. Ayer, en un emotivo vídeo, Eric Clapton, al borde de las lágrimas, le dio las gracias ser su mentor y por rescatarlo cuando quiso dejar la música, a los 18 años, y enseñarle todo lo que sabe de blues de Chicago. Qué más se puede decir de este maestro de maestros.