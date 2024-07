Galicia, pionera en promocionar la bici

La bici se abre camino en Galicia, lo que es una excelente noticia para la salud humana y del planeta, ya que la sustitución del coche y otros vehículos de combustión fósil por este medio de transporte ecológico supone una importante reducción de las emisiones de CO 2 a la atmósfera. Concretamente, 369 toneladas de dióxido de carbono menos al año, según el estudio “Ayudas a la compra de bicicletas en España” , elaborado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) en colaboración con la European Cyclists Federation.

Algo más de 4.000 gallegos han recibido ayudas para adquirir una bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido en el marco del programa autonómico EBici desde que se abrió el primer plazo para la solicitud de ayudas, el 1 de agosto de 2022 hasta el pasado mes de mayo, lo que posiciona a la comunidad como un ejemplo en la gestión de ayudas públicas para la compra de estos vehículos. “A diferencia de los países de nuestro entorno, en España no disponemos de ayudas estatales a la compra de una bicicleta, sin embargo, según la European Cyclists’ Federation (ECF), Galicia es un ejemplo de buenas prácticas”, afirma Jesús Freire, secretario general de AMBE.

Galicia es la única comunidad, junto con la de Madrid, que apuesta por estos programas de ayudas, que generan un ahorro significativo para las familias y que, además contribuyen a la protección del medio ambiente, además de a mantener los más de 24.000 empleos directos que genera el sector, según dicho estudio.

Según la Xunta, hasta ahora se han publicado órdenes de estas ayudas en julio de 2022, con un aumento de crédito en septiembre de ese mismo año y una nueva convocatoria en mayo del año pasado. De este modo, el presupuesto inicial de 500.000 euros en 2022 se incrementó a 1 millón de euros en ese mismo ejercicio, otro millón de euros el año pasado y 700.000 euros en este 2024, lo que supone una inversión total de 2,7 millones de euros.

La ayuda consiste en un 50% de rebaja por bicicleta hasta 500 euros (más porcentaje para familias numerosas). Las personas con movilidad reducida también tienen un descuento de hasta el 70% en bicicletas para silla de ruedas. En estos momentos, las ayudas para la compra de una bicicleta eléctrica están agotadas, según ha podido saber este periódico.

Para acceder a estas subvenciones, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por el programa. Normalmente, se solicita la residencia en Galicia, la mayoría de edad y la compra de una bicicleta eléctrica que cumpla con las especificaciones establecidas por el programa de subvenciones. La solicitud para la subvención se rellena en el propio establecimiento.

El estudio de AMBE revela que el programa EBici ha supuesto un ahorro de más de 369 toneladas anuales de emisiones de C0 2 a la atmósfera, a las que hay que sumar las casi 711 toneladas que se han ahorrado en la Comunidad de Madrid. La asociación profesional calcula que si se extendiesen estas ayudas a toda España se beneficiarían cerca de 400.000 personas, lo que supondría un ahorro de 4.089 toneladas de emisión de CO2 cada año, lo que tendría un impacto enormemente positivo en la salud de la población y en el medio ambiente.

Los buenos resultados de los programas de ayudas de Galicia y Madrid animan a la patronal del sector a solicitar un plan estatal para animar a la compra de estos vehículos eléctricos. “La venta y producción de bicicletas promovidas por un programa de ayudas estatal tendría enormes repercusiones en la creación de empleo y la reducción de emisiones de CO 2 . Además, se tratan de políticas tremendamente populares y exitosas allá donde se implementan”, afirman desde AMBE.

Los autores del estudio han tenido en cuenta el total de distancia recorrida en bicicleta en España 10.043.270.172 kilómetros, según el “Study on New Mobility Patterns in European Cities” de la Unión Europea; la población española –48.610.548, según datos del INE–, y el porcentaje de población que practica ciclismo al menos un par de veces al año –22%, según el eurobarómetro “Las actitudes de los europeos hacia la movilidad urbana” (2013)– para calcular la distancia media anual recorrida en bicicleta –939 kilómetros– para la parte de la población que se traslada en este medio de transporte. Los autores del estudio matizan que hay estudios recientes que constatan que las perdonas que se desplazan en e-bike aumentan significativamente sus distancias medias.

Por ejemplo, un estudio de Noruega demostró que los ciudadanos que compraron una e-bike aumentaron su uso de bicicleta de 2,1 kilómetros a 9,2 kilómetros al día de media. “Basándonos en esta información, partimos de una hipótesis conservadora de 1.500 km recorridos al año por cada ciclista con las bicicletas eléctricas adquiridas en el marco de los programas de subvención”, explican. Teniendo en cuenta las ayudas solicitadas hasta ahora en Galicia y aplicando la media de kilómetros recorridos, AMBE calcula que se recorren 5,99 millones de kilómetros con las bicicletas adquiridas al amparo del programa gallego EBici.

Los autores del estudio señalan que el ahorro de emisiones de CO 2 dependería en gran medida de la ambición del plan estatal y ponen como ejemplo los llevados a cabo en Francia y en Suecia. En el país vecino, se vendieron unas 311.000 bicicletas eléctricas subvencionadas durante el año 2017, lo que supone un ratio de 4,65 bicis por cada mil habitantes; mientras que el Suecia se subvencionaron cerca de 90.000 en 2018 (8,78 por cada mil habitantes). La suma de los programas de ayudas de Galicia y Madrid supone 1,20 bicis por cada mil habitantes.

