La USC participa en un nuevo proyecto europeo para evaluar el riesgo de cambio climático

Un equipo compuesto por quinceinstituciones de seis países europeos, entre las que figura la Universidad de Santiago de Compostela (USC), reunirá fuerzas durante los próximos 42 meses en el proyecto MORAI Multiscale Ocean models and Information for climate Risk Assessment and Impact mitigation, que desarrollará nuevas soluciones para reducir y mitigar los efectos del cambio climático en medio marino. MORAI está coordinado por la Universidad Técnica de Atenas (Grecia).

Este proyecto europeo de investigación, financiado con ocho millones de euros, irá más allá del estado actual de la técnica y abordará la necesidad de modelos oceánicos perfeccionados para las predicciones y proyecciones climáticas, el fin de garantizar la eficacia y sostenibilidad de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Su marco de aplicación será el Océano Ártico europeo, el Mar del Norte y el Mediterráneo, y podrá reproducirse en todos los mares europeos. Construirá así los futuros servicios climáticos y de riesgos oceánicos mediante la integración de las mejores prácticas de los modelos operativos nacionales y de Copernicus existentes.

MORAI también creará indicadores fiables y complementarios del estado de los océanos y holísticos para evaluar la resistencia de los ecosistemas y la economía azul. En suma, proporcionará una herramienta práctica para construir una gestión sostenible de las zonas costeras y garantizar la reacción de los usuarios finales

Desde el Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales (CRETUS) de la USC, los profesores Maria Teresa Moreira y Sebastian Villasante coordinarán las tareas relacionadas con modelos de ciclos de vida y de resiliencia costera.

Así, CRETUS liderará dos tareas principales: el uso del enfoque del ciclo de vida, teniendo en cuenta las evaluaciones medioambientales y económicas, y el uso del marco existente de cuantificación de la resiliencia 3R (resistencia-recuperación-robustez) que se adaptará a fenómenos climáticos, comunidades y usuarios finales de los casos de estudio del proyecto.