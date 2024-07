Luísa Villalta: Letras Galegas con pincel xaponés e mate arxentino

Vinte anos despois do seu pasamento e sete meses tras o inicio do Ano Luísa Villalta polo Día das Letras Galegas na súa honra, a vida e obra da autora é un tobo como o de “Alicia no país das marabillas”, unha pasaxe cara un mundo no que sempre se descobren cousas novas. A proba témola dende onte no Museo do Mar de Galicia en Vigo onde quedou inaugurada a exposición “A música das palabras”.

Nela, pódese obter unha panorámica do seu trazo vital pero tamén faíscas con detalles. Entre eles, que adoecía por coleccionar libros en miniatura, que gustaba moito do mate arxentino –vemos un dos recipientes no que o preparaba– e que ademais de escribir con pluma debuxaba palabras e formas nos seus numerosos cadernos co pincel xaponés xa que era unha amante do mundo oriental. De feito, podemos fitar nos detalles dun exlibris con deseño asiático.

Inauguración da exposición na honra de Luísa Villalta. / Pablo Hernández

A mostra, comisariada por Xesús Domínguez, chega a Vigo co apoio da Consellería de Cultura, a Real Academia Galega, Galaxia e da propia familia da homenaxeada. De feito, viaxaron ata Vigo onte a súa irmá, Susana Villalta, e María del Carmen Gómez, a nai, quen confesaba a FARO que aínda non se acostumbrara á perda da súa filla tan pronto (47 anos) ao tempo que agradecía a exposición e actos na súa honra porque contribuían a mantela viva.

A mostra comeza cun violín, que non tocou Villalta pero que é idéntico ao seu. Ao longo de 12 paneis hai paradas en distintos bloques biográficos dende a nenez ata a idade adulta con vitrinas con posesións dela.

Colección de minilibros de Villalta xunto á súa última partitura e fotos. / Pablo Hernández

Atopamos debuxos seus de pequena, fotos (o pai era un fotógrafo afeccionado e vemos imaxes na rapa da bestas de Mougás ou no Pazo de Fefiñáns de Cambados), boletíns de notas, diplomas, plumas, o carné do BNG ou a última partitura que traballou. Esta era da obra “Humoreske”, do compositor Dvorak, con arranxos de Marta Linz.

No percorrido, o comisario explicou que Luísa tiña dotes de gran pintora, o que foi refrendado polo artista Antón Pulido que pediu inspeccionar un dos seus cadernos, no que fixo probas para o poema “Andei por Santiago”, publicado no seu poemario “En concreto”.

Na exposición, tamén podemos ver un vídeo-poema coa súa voz que ela gardou nun disquete.

Dúas obras inéditos sairán do prelo pronto

O comisario adiantou que, tralo achádego de dous manuscritos, se publicarán dúas obras inéditas nos vindeiros meses: “Formas breves de pensamento” –cuxo manuscrito en pequeno caderno está na exposición– e un poemario con composicións inéditas que prepara Pilar Pallarés e que inclúe poesía erótica.

Por último, ademais do comisario e Susana Villalta participaron na presentación a directora do Museo do Mar, Marta Lucio; o director de Galaxia, Xosé Soutullo; e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Este último destacou que se trata dunha exposición “didáctica” ao tempo que resaltou “a capacidade de conexión da obra de Villalta con xeracións novas e creadores contemporáneos como acontecera con Xela Arias”.

