Un selfi con la soledad

“Creo que han sido pocas las veces que no me he sentido sola”, confiesa Laura, una joven de 22 años. Este no es su verdadero nombre, pues prefiere ocultarse tras el velo del anonimato. “Existe un gran estigma sobre este tema, mi familia y amigos no lo entenderían”, admite con una mezcla de tristeza y resignación en su rostro. Al contrario de lo que se podría imaginar, cuenta con miles de seguidores en sus redes con los que interactúa a diario, sin embargo, continúa “sintiéndose aislada y nunca dentro de algo al 100%”. Sabe que, al ver su perfil de Instagram, nadie se imaginaría por lo que está pasando; por eso está segura de que, al igual que ella, muchas otras personas ocultas detrás de cuentas en redes se sienten igual.

La soledad, conocida como “pandemia del siglo XXI”, ya es considerada por la OMS desde 2023 una “prioridad sanitaria mundial” que afecta a personas de todas las franjas de edad. Entre ellas, los más perjudicados son los jóvenes y los mayores. Según demuestra un estudio publicado por el Observatorio Estatal de Soledad no Deseada (SoledadES), promovido por la fundación ONCE: uno de cada cuatro jóvenes siente soledad no deseada de forma continuada en el tiempo en nuestro país. Además, se ha detectado que la generación Z y la millenial son un 22% más propensas que el resto a sufrirla.

Sin embargo, se trata de un mal silencioso, casi invisible, que oculta a las generaciones más afectadas detrás de un escaparate de prejuicios que las sitúa, a ojos de la población española, en las menos damnificadas por esta emoción, según informan encuestas de SoledadES, lo que provoca que se queden al margen de las medidas de solución propuestas.

“Debemos darles voz, evadir el problema solo consigue aumentar la incomprensión que sienten estas personas”, advierte la doctora en psicología María Eslava. Considera importante proteger a esta parte de la población. En concreto, la psicóloga y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) Ana López Durán pone el enfoque en la adolescencia. Se trata de una etapa en la que a nivel cognitivo hay determinados rasgos que les limitan en su autocontrol; “para ellos todo es blanco o negro”, precisa la profesora.

Dichos datos encienden las alarmas y ya son varios los países que sitúan a la soledad juvenil en el punto de mira. Reino Unido en 2018 creó un Ministerio de Soledad que actúa sobre un amplio espectro de edades. Destaca también la iniciativa Join Us, original de Países Bajos, que a través de apoyo psicológico y actividades sociales centra su actuación en preparar a los jóvenes para solventar su percepción de soledad.

La crisis del Covid 19 dejó una marca indeleble en nuestras vidas. La percepción de soledad, que hasta entonces había sido solo un susurro en la vida de algunos, se convirtió en un grito ensordecedor. En España, el porcentaje de personas que se sienten solas saltó del 11,6% antes de la pandemia al 18,8%, lo que supuso un un incremento de 7,2 puntos, según informa el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. "Nos hizo darnos cuenta de la importancia del contacto físico”, recuerda la psióloga Ana López.

La doctora Eslava también atribuye este aumento a la existencia de unas expectativas elevadas sobre la cantidad de relaciones sociales que se deben mantener, impuestas por la sociedad actual.“El éxito se asocia frecuentemente con una red social amplia y diversa,” explica la psicóloga.

“A veces siento que estoy perdiendo el tiempo”, admite María González, que a sus 19 años fue diagnosticada con un trastorno depresivo. “Quiero salir de casa pero la gente tiene otras prioridades”. A diferencia de Laura, ella dice sentirse “invisible”, tanto, que mantiene vacío su perfil de Instagram, cree “no tener nada que contar” y no puede evitar compararse con el resto de personas de su edad. La percepción de soledad es un sentimiento muy personal que se manifiesta de forma diferente según el individuo.

Bajo el yugo de las redes

Las redes sociales pueden suponer una presión constante para sus usuarios, ya que la sobreexposición a la que se enfrentan los convierte en objeto de crítica, tanto positiva como negativa. Para mejorar su imagen los internautas se esfuerzan en mostrar lo mejor de sí, esto los conduce a la hiperconectividad.

Ana López recuerda que “el problema no es de la herramienta, sino del uso que hagamos de ella”. Internet fue creada con una finalidad positiva: conectarnos a pesar de la distancia.Laura admite que la han ayudado más amigos a través de las redes que muchos de los que están presentes. María, por su parte, también encuentra el lado positivo de estos medios ya que “puedes hablar con personas en la misma situación que tú y que no te juzguen”, explica la joven.

El problema se presenta cuando el contacto a través de la tecnología substituye el cara a cara. “Alimenta una falsa sensación de conexión que solo provoca bienestar en el momento”, alega Ana López, a quién le preocupa el exceso de comunicación tecnológica porque “apenas da margen para tomar conciencia de uno mismo, ni en su relación con otros ni con el entorno.”

Aún no se ha demostrado que las redes sociales tengan un impacto directo en el aumento de la percepción de soledad, pero sí se identificó su uso excesivo con una mala salud mental. Además, genera disonancia entre el “yo” de las redes y el “yo” fuera de ellas; conflictos intrapersonales que pueden desembocar en inseguridades, ansiedad o depresiones o una disociación de la realidad que produce dificultades en el individuo a la hora de interactuar socialmente ya que, como explica Eslava, “un uso excesivo de redes interfiere en el desarrollo de habilidades sociales”.

Tener iniciativa, entender las emociones e intenciones de los demás o saber relacionarse son algunas de las habilidades sociales que condicionan nuestra interacción con otras personas. Eslava estima que las dificultades en su desarrollo son una de las principales causas del surgimiento de una percepción de soledad. María asegura ser muy tímida desde pequeña; “era muy insegura para hablar con mis compañeros, tenía miedo a la clase”, desvela la joven.

Bajo el anonimato, uno de los pilares de las redes, muchos usuarios sueltan su ira y frustación sin temor a las repercusiones inmediatas, generando odio. “No me gustaría ser adolescente en una época como esta, me parece súper peligroso”, admite la psicóloga López al ver los comentarios que se hacen en las redes “. “¡Qué fácil es insultar y hacer daño a la gente!”, comenta con disgusto.

Además, los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el tiempo del usuario, a menudo priorizan contenidos polémicos y provocativos. Las publicaciones que generan emociones fuertes, tienen más probabilidades de ser vistas y compartidas. Esto crea un ciclo en el que la agresividad se premia con atención, lo que incentiva dicho comportamiento.

Por otra parte, Internet ha desarrollado el síndrome FOMO (fear of missing out). Se trata de un fenómeno psicológico que se caracteriza por la necesidad constante de saber lo que están haciendo otras personas y no perderse nada. Está estrechamente relacionado con la percepción de soledad, la autoestima baja y problemas de ansiedad.

Causas

Existen diferentes causas que pueden provocar sensación de soledad. Un informe de la red Soledades de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) identifica un bajo estatus socioeconómico, desempleo, vivir solo o ser inmigrante en una cultura diferente como los mayores factores de riesgo entre los jóvenes.

Los trastornos mentales son otros aliados de la soledad. Un estudio de cohortes realizado en Holanda en 2015 comprobó que las personas mayores con un diagnóstico afectivo o psicótico son el doble de propensas a sufrir soledad que las que no lo tienen. Se trata de una relación de simbiosis entre ambos indicadores ya que, la soledad, puede ser la desencadenante de muchas enfermedades mentales y agravante en todas ellas.

Sentir soledad no implica estar solo. / M.A.

A pesar de ser un tema bastante oculto en nuestra sociedad, la soledad es un blanco común entre los miedos de los seres humanos. Se han estudiado de forma exhaustiva sus consecuencias entre la población mayor, pero es igual de dañina para los jóvenes. Se relaciona con un aumento de la probabilidad de desarrollar conductas perjudiciales para la salud, como un mayor consumo de tabaco, menor nivel de actividad física y también con enfermedades coronarias. Pero la más afectada, sin duda, es la salud mental.

Para tratar este mal, Eslava recomienda abordar las situaciones de soledad en los jóvenes con un lenguaje que comunique en positivo, es decir, ofrecer consejos para profundizar en las relaciones que se perciben como superficiales. Llevar una vida equilibrada y ordenada; tener hábitos de sueño y de alimentación saludables mejora el estado de ánimo y repercute positivamente en nuestras relaciones con los demás.

También es positivo hacer actividades que proporcionen una satisfacción que no sea rápida e inmediata, que tenga que ver con áreas de interés de la persona, así como trabajar en el desarrollo de habilidades sociales y gestión de emociones. La psicóloga Ana López conoce una técnica efectiva: activación conductual. Es la realización y programación de actividades agradables.

Los españoles ya sitúan la soledad por encima del cambio climático como uno de los principales problemas sociales. La doctora Eslava considera que, a nivel sociopolítico, sería fundamental establecer políticas que fomenten la inclusión social y el ocio saludable.

Marisa, mujer de 80 años, pasa la tarde mirando por la ventana. / M. A.

Romper la barrera digital para reducir la percepción de desamparo en las personas mayores Con el paso de los años, las personas se enfrentan a transformaciones que pueden intensificar su sensación de soledad: la jubilación, la pérdida de seres queridos y la reducción de la movilidad son solo algunos de los factores que contribuyen a esta realidad. En una era donde la conectividad digital reemplaza cada vez más la interacción cara a cara, la soledad entre los ancianos ha emergido como una crisis silenciosa pero creciente. La fundación Esplai en Vigo, publicó en noviembre de 2023 el Informe Clic Contra la Soledad No Deseada, el objetivo del proyecto es la creación de apoyos a través de las TIC para combatir la soledad no deseada en las personas mayores. Pula Tajuelo y Miguel Rodriguez, miembros de la Fundación, son fieles creyentes de que las nuevas tecnologías son una herramienta idónea para prevenir la soledad. Realizaron talleres por zonas de toda la comunidad para ayudar a las personas de tercera edad a sacar el mayor provecho a su teléfono móvil. Se centraron en enseñarles las aplicaciones básicas para su día a día, la del SERGAS, transporte o acceder a su cuanta bancaria. En estos talleres se dieron cuenta de que lo que se considera un muro divisorio entre generaciones puede ser una fuente de unión. Miguel explica, desde su experiencia, cómo esta ‘alfabetización digital’ ha ayudado a muchas personas a sentirse “más incluidas en la sociedad”. Lo demuestra con el testimonio de una mujer que agradeció haber aprendido a fotografiar ya que, desde entonces, puede ilustrar los desperfectos de la ciudad y plantearle su queja al alcalde. Paula y Miguel son conscientes de que muchas personas mayores no quieren aprender a usar las tecnologías. Es por ello que reivindican también la necesidad de que haya opciones no digitalizadas.

