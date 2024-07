Un lugar para Ferrín na Ínsua dos Poetas

A Ínsua dos Poetas, en O Carballiño, acolleu onte a xa tradicional Festa da Palabra, que chegou a súa edición 16 cunha homenaxe ao escritor e colaborador de FARO Xosé Luís Méndez Ferrín que se incorpora así á longa lista de persoeiros da cultura galega que están presentes neste espazo cultural “no que a literatura dialoga coa natureza a través das artes escénicas”, tal e como apuntou o presidente da Deputación Provincial, Luis Menor.

Non puido acudir Ferrín ao evento. Fixérono no seu nome a súa muller e a súa filla que escoitaron a laudatio que lle adicou César Lorenzo Gil e transmitiron no seu nome unha mensaxe especial a todos os asistentes. No acto tamén participaron o presidente da Fundación Ínsua dos Poetas, Luis González Tosar; o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo.

Tosar explicou que se trata dunha iniciativa da Fundación homenaxear a Ferrín, recoñecemento que queda representado cunha escultura. Neste caso, unha obra de Alberto Fernández e José Antonio Mosquera, titulada “Espiral”.