“La cosificación de las mujeres está en la base de muchos problemas de la sociedad”

La psicóloga viguesa María Calado Otero, docente en la Facultad de Educación de UNIR, es la autora del “Informe sobre mujeres jóvenes y trastornos de la conducta alimentaria: impacto de los roles y estereotipos de género”, financiado por el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Se trata de un proyecto que “permite visibilizar la necesidad de llevar a cabo transformaciones sociales en los roles y estereotipos de género que la sociedad tiene naturalizados y que las mujeres tenemos interiorizados individualmente”.

El estudio se realizó en tres fases: grupo de discusión online de profesionales de diferentes ámbitos (salud, educación, activismo antigordofobia, familias o medios de comunicación); grupo de discusión online con mujeres que padecen o han padecido trastornos alimentarios; encuesta online con mujeres que padecen o han padecido trastornos alimentarios. Los datos resultan esclarecedores dado que el 83,8% de las encuestadas subrayan la importancia de no hablar del cuerpo ni del aspecto físico de las mujeres, sino de sus logros; el 90,7% propone no asociar el éxito de una mujer con su peso corporal o su apariencia física; mientras que el 82,6% subraya la necesidad de desvincular la salud del peso y hablar de la existencia de salud en todas las tallas corporales.

–Habla en el estudio de los TCA desde una perspectiva novedosa.

–Llevo años abordando mi trabajo en esta temática bajo esta perspectiva de género. Veo este trabajo como una continuación de “Librarse de las apariencias: género e imagen corporal” (Pirámide, 2011), pero es cierto que no adoptaba una perspectiva interseccional tan potente: el sexismo y el estigma del peso están en la base de la violencia vinculada a la imagen corporal, que genera trastornos alimentarios y estigmatización del peso. El avance de las reflexiones de las feministas en este ámbito y del movimiento antigordofobia han permitido hacer visibles las discriminaciones vinculadas a un tipo de violencia simbólica que sufrimos las mujeres: violencia estética.

–¿Por qué este abordaje?

–Es cierto que hay que hablar de multicausalidad en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos alimentarios. Si bien cabe destacar el papel del género en la sociedad actual; solo hay que revisar dos datos para darnos cuenta de ello: la proporción es de 9 casos de mujeres frente a 1 de hombres; y las mujeres que no tenemos un trastorno alimentario estamos inseguras e insatisfechas con nuestros cuerpos. Por lo que se puede afirmar que la socialización de las mujeres vinculada a nuestros roles y estereotipos de género es muy relevante. Llevamos décadas investigando sobre qué factores de riesgo a nivel sociocultural habría que incidir en la promoción de la salud sin hacer nada al respecto.

–Lo difícil es llevar a cabo esos cambios.

–Si me llegan a decir hace años que se produciría un cambio social tan grande con respecto a temas como el tabaquismo me parecería impensable. Y ha sido gracias a un trabajo interdisciplinar y a las campañas que se han hecho de sensibilización y concienciación, así como a la puesta en marcha y cumplimiento de medidas legales. Lo mismo con el tema de la conducción y el alcohol. Hemos vivido determinados cambios sociales en diferentes ámbitos que nos parecían imposibles, pero se han producido. Sinceramente, yo creo que es más un tema de que, como siempre, todo lo que afecta a la salud de las mujeres queda en un segundo plano y no se va a por ello. Vivimos en una sociedad profundamente insana para las mujeres, se requiere de voluntad política para adoptar medidas en Políticas Públicas prioritarias y comprometidas en este ámbito que promuevan cambios sociales reales.

–En el estudio habla de esa responsabilidad de los medios o de las redes sociales en la cosificación de la mujer.

–Hay muchas normativas y mucha legislación vigente que no se está aplicando. Con respecto a los medios de comunicación y la publicidad, se pueden denunciar determinadas campañas, pero nos pasaríamos el día denunciando: tiene que haber una toma de conciencia por parte de los medios de comunicación, la industria audiovisual y la publicidad de formarse y adoptar una postura que no cosifique ni estereotipe a las mujeres. En el tema de los juguetes, siguen apareciendo los roles y estereotipos de género en las campañas publicitarias año tras año. Ahora contamos también con una ley de influencers, en las redes sociales, para que no se lleve a cabo publicidad indirecta, y no se está cumpliendo. Queda mucho por hacer a nivel de concienciación y sensibilización; hay mucha legislación que no se está aplicando.

–¿En qué ámbitos habría que actuar?

–Para mí, hay tres frentes fundamentales, que me gustaría seguir desarrollando en un futuro con la elaboración de guías para familias y para profesionales de la educación y de la salud. Pero también es prioritario hacer campañas coeducativas que aborden las consecuencias de los estereotipos de género, no solo en la imagen corporal sino también en temas de conciliación y corresponsabilidad, la feminización de la pobreza, el tema del acoso escolar (muchas veces vinculado al aspecto corporal en las mujeres), las ciberviolencias (muchas veces relacionadas con la hipersexualización y la cosificación en las mujeres); el buen trato de las parejas, la necesidad de visibilizar a las mujeres en otros roles que no sean los tradicionales de mujeres cosificadas (modelos o actrices), ejemplos en nuevas masculinidades. Es necesario aprender desde la escuela a utilizar un lenguaje inclusivo. También dar a conocer y ser conscientes del trabajo de activistas y movimientos sociales que luchan por provocar transformaciones sociales.

–¿Por ejemplo?

–En Galicia está Chis Oliveira y Pris Retamozo con “Comando Igualdade”. A nivel nacional está Yolanda Domínguez (artista y activista feminista). A nivel internacional, en Chile “La rebelión del cuerpo”, con Nerea de Ugarte, o en Argentina “Mujeres que no fueron tapa”, con Lala Pasquinelli. Cada vez hay más trabajos de psicólogas y nutricionistas con perspectiva feminista en los trastornos alimentarios: Laura Alberola, Eli Custó o Conchi Fernández. Son, solo ejemplos porque hay un movimiento emergente en muchos ámbitos. Se trata de poner ejemplos a nuestras y nuestros adolescentes de personas y movimientos que luchan por el cambio social: por una sociedad más justa socialmente.

–Habla de este estudio como un inicio...

–Llevo años con esta perspectiva. Aquí se necesita un cambio, de lo contrario la situación va a ir a peor. De hecho, van a salir en breve artículos científicos con datos de nuestro país de los trastornos alimentarios con un preocupante incremento desde de la pandemia. Yo soy ambiciosa porque considero que la cosificación de las mujeres está en la base de otros muchos problemas graves y tenemos que atacar desde la raíz. Tenemos que ser conscientes de la falta de ética y de las condiciones insanas que estamos generando en nuestra sociedad, fomentando malestares vinculados a la imagen corporal y baja autoestima de las mujeres. Cada vez el umbral es mayor para las imágenes de violencia con la que estamos conviviendo las mujeres (cosificación/hipersexualización/deshumanización). Alcanzando su máximo exponente de normalización con la aceptación sin crítica de plataformas como OnlyFans, la pornografía o la prostitución, donde se mercantiliza el cuerpo de las mujeres y se da una imagen irreal del cuerpo de las mujeres y de las relaciones entre hombres y mujeres.

“El peso no puede ser un indicador de salud”

–En el estudio también habla de la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres.

–Todo tipo de profesionales tienen asumido que la realidad así, también profesionales de la salud. Yo sigo a muchas activistas antigordofobia y todos los días comparten historias en las que acuden a una consulta médica por un problema x y lo primero que se les hace es pesarlas y decirles que la solución a todos sus problemas de salud es que bajen de peso. Sin una historia previa, sin conocer su genética o sus estilos de vida, la recomendación médica es esa. En el estudio, en los grupos de discusión con chicas que padecen o padecieron trastornos alimentarios con cuerpos no normativos, se constatan historias de violencia institucional; cómo los endocrinos o los médicos a los que acudían de pequeñas las ponían a dieta cuando no tenían ningún problema de salud y cómo esto había supuesto su comienzo con una alimentación desordenada.

–Se asocia la salud al peso.

–Sí, y el peso, por sí solo, no puede ser un indicador de salud y lo está siendo, se está normalizando. Eso genera mucho sufrimiento en mujeres y en nuestras niñas con cuerpos no normativos, cuando las familias, no con maldad, hacen caso a esas instrucciones de dieta. Ninguna madre quiere el mal de su hija, pero si piensa que su hija va a ser más feliz estando delgada y profesionales de ámbito sanitario, además, asocian peso y salud... Pero es que incluso en las niñas y adolescentes delgadas, que se ajustan a dicho ideal, tienen siempre presente el miedo a engordar.

–El daño se produce ya desde muy niñas.

–En una de las encuestas de “La rebelión del cuerpo” se constataba como, en Chile, las niñas de 10 años no se levantaban de la toalla en la playa porque no quieren que sus cuerpos sean observados porque se sienten inseguras o insatisfechas corporalmente. Son tantas situaciones del día a día, cotidianas, que nuestras niñas y adolescentes no viven con normalidad ni disfrutan por su baja autoestima e insatisfacción corporal…

–Afirma que la salud mental también es justicia social.

–Ponernos en un lugar distinto a mujeres y hombres con respecto a nuestro cuerpo es la base. Se está haciendo doble negocio. Por un lado, esta sociedad consumista potencia el autoconsumo para adaptarnos al ideal corporal de belleza y delgadez que se asocia con el éxito; y, por otro, está la mercantilización del cuerpo de las mujeres: OnlyFans, la pornografía, la prostitución o los vientres de alquiler. La base de todas estas problemáticas está en la cosificación del cuerpo de las mujeres y el negocio que gira a su alrededor. Habría que empezar por ahí.

